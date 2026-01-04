  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Erdemit
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Erdemit, Nordzypern

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Trimithi, Nordzypern
von
$177,315
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Trimithi, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Trimithi, Nordzypern
von
$753,590
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
Auf der Karte
Realting.com
Gehen