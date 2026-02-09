Wohnkomplex Pine Hill Residence

🌲 Pine Hill Residence — Panoramic Living in Esentepe, North Cyprus
Die Pine Hill Residence ist eine exklusive Boutique-Entwicklung mit Ruhe, Privatsphäre und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Eingebettet auf einem erhöhten Grundstück in Esentepe, umgeben von Bergen und Natur, bietet das Projekt einen raffinierten Lebensstil nur wenige Minuten von der Küste entfernt.
Die Entwicklung besteht aus 14 Wohnungen und 3 Luxusvillen, die auf höchste Ansprüche an Komfort und Architektur ausgerichtet sind.
📍 Standort
Esentepe, Nordzypern (TRNC)
Erhöhte Lage mit Panoramablick auf das Meer 🌅
Ca. 2 km zum Strand
Minutes entfernt von Korineum 18-Loch Golfplatz ⛳
Ruhige, natürliche Umgebung
🏗 Projektübersicht
Gesamteinheiten: 17
14 Ferienwohnungen (2+1 und 3+1)
3 Villen (2+1 und 3+1)
6 verschiedene Layoutoptionen
Gestaltet von einem Hausarchitekten
Boutique-Konzept mit hoher Privatsphäre
🏠 Immobilienarten & Größen
Ferienwohnungen: 75 m2 und 115 m2
Villen: 120 m2
Loft Garten Apartments
Loft Penthouses mit privaten Dachterrassen
Geräumige 2- und 3-Zimmer-Einheiten
Villen mit privaten Infinity Pools 🏊♂️
🌿 Einrichtungen vor Ort
Gemeinschaftspool
Gärten im mediterranen Stil 🌴
Ruhige und private Umgebung
Strände nur wenige Autominuten entfernt
🛋 Inklusive Funktionen
Fußbodenheizung in allen Badezimmern
Küchengeräte (ohne Geräte)
Komplett ausgestattete Badezimmer mit Regenduschen 🚿
Wandgelegenes WC
Einbauschränke
Granit Küchenarbeitsplatten und Edelstahlspülen
Hohe Decken für ein geräumiges Gefühl
Jacuzzi-Infrastruktur auf Penthouse-Dächern
Dachterrassen mit:
BBQ Bereich
Steckdosen
Dusche
➕ Optionale Extras
Möbelverpackungen
Weiße Ware
Klimaanlagen
💎 Warum Pine Hill Residence
Atemberaubender Meerblick und Bergblick
Begrenzte Anzahl der Aufenthalte
Harmonie der Natur und des modernen Designs
Ideal für Wohnen, Urlaub oder Investitionen