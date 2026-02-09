Wohnkomplex Pine Hill Residence

🌲 Pine Hill Residence — Panoramic Living in Esentepe, North Cyprus

Die Pine Hill Residence ist eine exklusive Boutique-Entwicklung mit Ruhe, Privatsphäre und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Eingebettet auf einem erhöhten Grundstück in Esentepe, umgeben von Bergen und Natur, bietet das Projekt einen raffinierten Lebensstil nur wenige Minuten von der Küste entfernt.

Die Entwicklung besteht aus 14 Wohnungen und 3 Luxusvillen, die auf höchste Ansprüche an Komfort und Architektur ausgerichtet sind.

📍 Standort

Esentepe, Nordzypern (TRNC)

Erhöhte Lage mit Panoramablick auf das Meer 🌅

Ca. 2 km zum Strand

Minutes entfernt von Korineum 18-Loch Golfplatz ⛳

Ruhige, natürliche Umgebung

🏗 Projektübersicht

Gesamteinheiten: 17 14 Ferienwohnungen (2+1 und 3+1) 3 Villen (2+1 und 3+1)

6 verschiedene Layoutoptionen

Gestaltet von einem Hausarchitekten

Boutique-Konzept mit hoher Privatsphäre

🏠 Immobilienarten & Größen

Ferienwohnungen: 75 m2 und 115 m2

Villen: 120 m2

Loft Garten Apartments

Loft Penthouses mit privaten Dachterrassen

Geräumige 2- und 3-Zimmer-Einheiten

Villen mit privaten Infinity Pools 🏊‍♂️

🌿 Einrichtungen vor Ort

Gemeinschaftspool

Gärten im mediterranen Stil 🌴

Ruhige und private Umgebung

Strände nur wenige Autominuten entfernt

🛋 Inklusive Funktionen

Fußbodenheizung in allen Badezimmern

Küchengeräte (ohne Geräte)

Komplett ausgestattete Badezimmer mit Regenduschen 🚿

Wandgelegenes WC

Einbauschränke

Granit Küchenarbeitsplatten und Edelstahlspülen

Hohe Decken für ein geräumiges Gefühl

Jacuzzi-Infrastruktur auf Penthouse-Dächern

Dachterrassen mit: BBQ Bereich Steckdosen Dusche



➕ Optionale Extras

Möbelverpackungen

Weiße Ware

Klimaanlagen

💎 Warum Pine Hill Residence