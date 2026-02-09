  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Wohnkomplex Pine Hill Residence

Wohnkomplex Pine Hill Residence

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$367,452
MwSt.
BTC
4.3707671
ETH
229.0905895
USDT
363 293.9902812
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
6
ID: 33299
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌲 Pine Hill Residence — Panoramic Living in Esentepe, North Cyprus

Die Pine Hill Residence ist eine exklusive Boutique-Entwicklung mit Ruhe, Privatsphäre und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Eingebettet auf einem erhöhten Grundstück in Esentepe, umgeben von Bergen und Natur, bietet das Projekt einen raffinierten Lebensstil nur wenige Minuten von der Küste entfernt.

Die Entwicklung besteht aus 14 Wohnungen und 3 Luxusvillen, die auf höchste Ansprüche an Komfort und Architektur ausgerichtet sind.

📍 Standort

  • Esentepe, Nordzypern (TRNC)

  • Erhöhte Lage mit Panoramablick auf das Meer 🌅

  • Ca. 2 km zum Strand

  • Minutes entfernt von Korineum 18-Loch Golfplatz ⛳

  • Ruhige, natürliche Umgebung

🏗 Projektübersicht

  • Gesamteinheiten: 17

    • 14 Ferienwohnungen (2+1 und 3+1)

    • 3 Villen (2+1 und 3+1)

  • 6 verschiedene Layoutoptionen

  • Gestaltet von einem Hausarchitekten

  • Boutique-Konzept mit hoher Privatsphäre

🏠 Immobilienarten & Größen

  • Ferienwohnungen: 75 m2 und 115 m2

  • Villen: 120 m2

  • Loft Garten Apartments

  • Loft Penthouses mit privaten Dachterrassen

  • Geräumige 2- und 3-Zimmer-Einheiten

  • Villen mit privaten Infinity Pools 🏊‍♂️

🌿 Einrichtungen vor Ort

  • Gemeinschaftspool

  • Gärten im mediterranen Stil 🌴

  • Ruhige und private Umgebung

  • Strände nur wenige Autominuten entfernt

🛋 Inklusive Funktionen

  • Fußbodenheizung in allen Badezimmern

  • Küchengeräte (ohne Geräte)

  • Komplett ausgestattete Badezimmer mit Regenduschen 🚿

  • Wandgelegenes WC

  • Einbauschränke

  • Granit Küchenarbeitsplatten und Edelstahlspülen

  • Hohe Decken für ein geräumiges Gefühl

  • Jacuzzi-Infrastruktur auf Penthouse-Dächern

  • Dachterrassen mit:

    • BBQ Bereich

    • Steckdosen

    • Dusche

➕ Optionale Extras

  • Möbelverpackungen

  • Weiße Ware

  • Klimaanlagen

💎 Warum Pine Hill Residence

  • Atemberaubender Meerblick und Bergblick

  • Begrenzte Anzahl der Aufenthalte

  • Harmonie der Natur und des modernen Designs

  • Ideal für Wohnen, Urlaub oder Investitionen

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

