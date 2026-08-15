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Girne Belediyesi
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Villa 6 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
UP UP
Villa 6 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Eingebettet zwischen den Bergen und dem Meer. Villa 4+2 komplett eingerichtet in Nordzypern …
$571,355
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Villa 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Villa 3 + 1 in Esentepe in der Nähe des Sandstrandes ist die perfekte Wahl für ein komfortab…
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Villa 2 zimmer in Stylloi, Nordzypern
Villa 2 zimmer
Stylloi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Der Kauf einer Villa in Nordzypern ist das, was Sie brauchen!Traumvillen in der Gegend von M…
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DD CO DEDD CO DE
Villa 7 zimmer in Karavas, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Karavas, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
🏡 Exklusive Villa in Alsangjak – ein seltenes Angebot mit Investitionspotenzial📍 Alsancak is…
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Villa 7 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Nordzypern Eigentum: Luxusvilla mit Panoramablick - Kaufen Sie Luxusimmobilien in den Bergen…
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Villa 4 zimmer in Flamoudi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Flamoudi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Meerblick und privater Dachterrasse | Kantara, TatlisuEntdec…
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Der Kauf von 3 + 1 Villa in Esentepe Sun Valley wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Luxusvilla …
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Villa 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Villa 3+1 im Forest Gold & Beach Resort Die Besitzpapiere sind fertig! Geräumige Villa 3 + 1…
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Villa 3 zimmer in Agios Andronikos, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Andronikos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Eine Villa in Nordzypern wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Ausgezeichnete Qualität Komplex vo…
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Villa 6 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 320 m²
Nordzypern: Luxusvilla 6+3 in Bellapais mit Panorama-Meer und Blick auf KyreniaNorth Cyprus …
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Villa 3 zimmer in Enkomi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Enkomi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Geräumige Villa 3+1 in Tuzla, NordzypernEntdecken Sie den Luxus dieser atemberaubenden möbli…
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Villa 4 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Artenvilla 4+1 im Komplex Sugar Cubes werden Ihre Aufmerksamkeit erregen!Der Wohnkomplex "Su…
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Villa 3 zimmer in Trimithi, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Trimithi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Exklusive Villa 3+1 in den Bergen mit eigenem Pool und Panoramablick!Wir bieten eine einziga…
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Villa 4 zimmer in Agios Georgios, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Agios Georgios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Nordzypern Eigentum: Villa mit Meerblick in Kyrenia - Luxus, Komfort und InvestitionNordzype…
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Villa 6 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/2
Villen in einem exklusiven Komplex mit privaten Pools in Girne, Nordzypern Die Region Bellap…
$1,83M
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Villa 5 zimmer in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Nordzypern Eigentum: Luxusvilla mit Pool und Garten in IskelNordzypern Immobilien in Iskel i…
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Villa 4 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 274 m²
Eine gemütliche Villa am Meer in Nordzypern wird Ihre Aufmerksamkeit erregen!Diese stilvolle…
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Etagenzahl 2
Villen in der Nähe vom Meer und Strand in Lapta Girne Lapta ist ein beliebter Lebensraum in …
$588,434
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Villa 6 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll gestaltete Villen in Iskele, Nordzypern Nordzypern ist ein friedliches Land, das zu…
$882,651
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Villa 4 zimmer in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Projekt mit einem herrlichen Blick auf das Mittelme…
$744,160
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Villa in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Diese luxuriöse Wohnfläche umfasst einen Garten und einen eigenen großen Pool. Die Villa bie…
$2,66M
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 308 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Whirlpool und beheizten Pools in Meeresnähe in Ozanköy, Girne Nordzypern, das an …
$1,57M
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Villa 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Villa 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Über das Projekt&Stier; Zugang zum Strand&Bull; 500m zum Korineum Golf Course&Stier; Kommuna…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern am Meer in Esentepe Nordzypern ist mit seinen natürli…
$1,69M
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Villa 4 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Premium Villa mit Meerblick in Boğaz 🌊🏡Eine außergewöhnliche architektonische Villa auf eine…
$1,06M
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Villa 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Ecken 3+1 Villa in Sea Pearl Residence — In der Nähe des Pools und des Meeres 🌊🏡In…
$398,763
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Villa 6 zimmer in Orga, Nordzypern
Villa 6 zimmer
Orga, Nordzypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Dies ist eine exklusive Sammlung von Premium-Villen auf der ersten Linie am Meer, geschaffen…
$2,19M
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Villa 7 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 7 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 589 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Privatpool in einer Anlage in Nordzypern Ozanköy Ozanköy ist eine St…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige freistehende Villa in Girne, Nordzypern Girne Alsancak ist eine Stadt im No…
$520,360
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Villa 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in der Nähe von Golfplätzen in Nordzypern Girne Das Dorf Karaağaç, das z…
$1,47M
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Immobilienangaben in Nordzypern

mit Garage
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