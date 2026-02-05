Wohnkomplex Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus
📍 Über den Standort
Küçükerenköy ist eine der charmantesten und schnell ausgebauten Gebiete Nordzyperns 🌊⛰
Perfekt gelegen zwischen dem Meer und den Bergen, umgeben von Olivenhainen und unberührter Natur.
✨ Ruhige und grüne Atmosphäre
🏖 Sandstrände nur 300 Meter entfernt
🌿 Offener Raum, frische Luft und atemberaubender Panoramablick
🍽 Restaurants und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe
📈 Starkes Investitionspotenzial in einer wachsenden Region
Ein idealer Ort für friedliches Wohnen, Urlaub und Mieteinkommen
---
🏗 Über das Projekt BRISE DE VALLEE
Gesamtfläche: 54,225 m2
Gesamteinheiten: 324
Blocktypen:
🔹 Ein Block — Studios
7 Blöcke × 12 Einheiten = 84 Einheiten
(Garden Apartments & Penthäuser)
🔹 B Block — 1+1 Ferienwohnungen
13 Blöcke × 12 Einheiten = 156 Einheiten
(Garden Apartments & Penthäuser)
🔹 C Block — 2+1 Ferienwohnungen
7 Blöcke × 12 Einheiten = 84 Einheiten
(Garden Apartments & Penthäuser)
📅 Bauzeit
🛠 Start: 2025
🏁 Abschluss: Dezember 2027
⏳ 36 Monate Bau + 6 Monate Nachfrist
💳 Zahlungsplan
🔐 Reservierungsgebühr: GBP 5.000 (gültig für 3 Wochen)
💰 40% Anzahlung (inklusive Reservierungsgebühr)
📆 60% zinsfreie Raten
• bis zur Fertigstellung (12/2027)
• + 12 Monate nach Schlüsselübergabe ⚠️
🏊♂️ On-Site Einrichtungen
🍽 Restaurant
🏋️♀️ Fitness & Sport
💆 SPA Center und Sauna
🎭 Open Amphitheater, Open Auditorium & Open-Air Kino
👧 Kinderspielplatz
🌊 Gehdistanz zum Strand
🍹 Pool Bar
🏊 Gemeinschaftspool
🚿 Gemeinschaftsduschen, WC & Umkleideräume
🏢 Verwaltungsbüro
🧘 Open-Air Yoga Gebiet
🚶 Wanderwege
🌿 Aktivitäten im Freien
✅ Im Verkaufspreis enthalten
🔥 Alle Penthouses umfassen Dachterrassen
• Grillplatz
• Miniküche
(Jacuzzi und Dusche sind optional)
🚗 Privatparkplatz
📐 Volle technische Spezifikationen
🌡 Heiz- und Kühlsystem
BRISE DE VALLEE ist das perfekte Gleichgewicht der Natur, des Mittelmeers und des modernen Resort-Stils