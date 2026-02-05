Wohnkomplex Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus

📍 Über den Standort

Küçükerenköy ist eine der charmantesten und schnell ausgebauten Gebiete Nordzyperns 🌊⛰

Perfekt gelegen zwischen dem Meer und den Bergen, umgeben von Olivenhainen und unberührter Natur.

✨ Ruhige und grüne Atmosphäre

🏖 Sandstrände nur 300 Meter entfernt

🌿 Offener Raum, frische Luft und atemberaubender Panoramablick

🍽 Restaurants und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe

📈 Starkes Investitionspotenzial in einer wachsenden Region

Ein idealer Ort für friedliches Wohnen, Urlaub und Mieteinkommen

---

🏗 Über das Projekt BRISE DE VALLEE

Gesamtfläche: 54,225 m2

Gesamteinheiten: 324

Blocktypen:

🔹 Ein Block — Studios

7 Blöcke × 12 Einheiten = 84 Einheiten

(Garden Apartments & Penthäuser)

🔹 B Block — 1+1 Ferienwohnungen

13 Blöcke × 12 Einheiten = 156 Einheiten

(Garden Apartments & Penthäuser)

🔹 C Block — 2+1 Ferienwohnungen

7 Blöcke × 12 Einheiten = 84 Einheiten

(Garden Apartments & Penthäuser)

📅 Bauzeit

🛠 Start: 2025

🏁 Abschluss: Dezember 2027

⏳ 36 Monate Bau + 6 Monate Nachfrist

💳 Zahlungsplan

🔐 Reservierungsgebühr: GBP 5.000 (gültig für 3 Wochen)

💰 40% Anzahlung (inklusive Reservierungsgebühr)

📆 60% zinsfreie Raten

• bis zur Fertigstellung (12/2027)

• + 12 Monate nach Schlüsselübergabe ⚠️

🏊‍♂️ On-Site Einrichtungen

🍽 Restaurant

🏋️‍♀️ Fitness & Sport

💆 SPA Center und Sauna

🎭 Open Amphitheater, Open Auditorium & Open-Air Kino

👧 Kinderspielplatz

🌊 Gehdistanz zum Strand

🍹 Pool Bar

🏊 Gemeinschaftspool

🚿 Gemeinschaftsduschen, WC & Umkleideräume

🏢 Verwaltungsbüro

🧘 Open-Air Yoga Gebiet

🚶 Wanderwege

🌿 Aktivitäten im Freien

✅ Im Verkaufspreis enthalten

🔥 Alle Penthouses umfassen Dachterrassen

• Grillplatz

• Miniküche

(Jacuzzi und Dusche sind optional)

🚗 Privatparkplatz

📐 Volle technische Spezifikationen

🌡 Heiz- und Kühlsystem

BRISE DE VALLEE ist das perfekte Gleichgewicht der Natur, des Mittelmeers und des modernen Resort-Stils