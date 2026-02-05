Wohnkomplex Brise de Vallee

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Nordzypern
51
ID: 33285
Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus

📍 Über den Standort

Küçükerenköy ist eine der charmantesten und schnell ausgebauten Gebiete Nordzyperns 🌊⛰
Perfekt gelegen zwischen dem Meer und den Bergen, umgeben von Olivenhainen und unberührter Natur.

✨ Ruhige und grüne Atmosphäre
🏖 Sandstrände nur 300 Meter entfernt
🌿 Offener Raum, frische Luft und atemberaubender Panoramablick
🍽 Restaurants und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe
📈 Starkes Investitionspotenzial in einer wachsenden Region

Ein idealer Ort für friedliches Wohnen, Urlaub und Mieteinkommen

---

🏗 Über das Projekt BRISE DE VALLEE

Gesamtfläche: 54,225 m2
Gesamteinheiten: 324

Blocktypen:

🔹 Ein Block — Studios
7 Blöcke × 12 Einheiten = 84 Einheiten
(Garden Apartments & Penthäuser)

🔹 B Block — 1+1 Ferienwohnungen
13 Blöcke × 12 Einheiten = 156 Einheiten
(Garden Apartments & Penthäuser)

🔹 C Block — 2+1 Ferienwohnungen
7 Blöcke × 12 Einheiten = 84 Einheiten
(Garden Apartments & Penthäuser)

📅 Bauzeit

🛠 Start: 2025
🏁 Abschluss: Dezember 2027
⏳ 36 Monate Bau + 6 Monate Nachfrist

💳 Zahlungsplan

🔐 Reservierungsgebühr: GBP 5.000 (gültig für 3 Wochen)
💰 40% Anzahlung (inklusive Reservierungsgebühr)
📆 60% zinsfreie Raten
• bis zur Fertigstellung (12/2027)
• + 12 Monate nach Schlüsselübergabe ⚠️

🏊‍♂️ On-Site Einrichtungen

🍽 Restaurant
🏋️‍♀️ Fitness & Sport
💆 SPA Center und Sauna
🎭 Open Amphitheater, Open Auditorium & Open-Air Kino
👧 Kinderspielplatz
🌊 Gehdistanz zum Strand
🍹 Pool Bar
🏊 Gemeinschaftspool
🚿 Gemeinschaftsduschen, WC & Umkleideräume
🏢 Verwaltungsbüro
🧘 Open-Air Yoga Gebiet
🚶 Wanderwege
🌿 Aktivitäten im Freien

✅ Im Verkaufspreis enthalten

🔥 Alle Penthouses umfassen Dachterrassen
• Grillplatz
• Miniküche
(Jacuzzi und Dusche sind optional)

🚗 Privatparkplatz
📐 Volle technische Spezifikationen
🌡 Heiz- und Kühlsystem

BRISE DE VALLEE ist das perfekte Gleichgewicht der Natur, des Mittelmeers und des modernen Resort-Stils

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

