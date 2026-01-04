  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Nordzypern

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Alle anzeigen Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$233,681
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Einzigartiges Investitionsprojekt mit InvestitionsrückerstattungsgarantieWillkommen in einer Elite Wohnanlage mit einem Hotelkonzept in der touristischen Region Bafra, Famagusta! Das Projekt befindet sich in einem lebhaften touristischen Bereich umgeben von 5-Sterne-Hotels mit Las Vegas-Stil…
Immobilienagentur
North Symbol
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Symbol
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$130,056
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Vokolida, Nordzypern
von
$193,991
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Wohnung 87 m2 - Komplex 100 Meter von seinem eigenen Sandstrand in der 5 * SPA-Komplex Thalassa Beach.Der Komplex befindet sich im Haupttourismusgebiet von Nordzypern. Die Region Bafra entwickelt sich schnell als wichtige touristische Region. Der SPA-Komplex befindet sich direkt …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$158,317
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen