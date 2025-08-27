Wohnkomplex Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.

Studio - Penthouse 34 m2 mit einer Dachterrasse von 20 m2 im Caesar Cliff-Komplex.

Der Komplex befindet sich in einem sehr schönen Ort auf einem Hügel, von wo aus sich atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer und die Beshparmak Berge öffnen. Eine malerische Brücke mit einem Aufzug führt zum Sandstrand.

Eine große Anzahl von verschiedenen Spielplätzen und Schaukeln wird speziell für Kinder gebaut. Der Komplex verfügt über ein eigenes Open-Air-Kino und einen Supermarkt.

Hochqualitativer Bau, entwickelte Infrastruktur. Hier finden Sie alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt und einen tollen Urlaub benötigen.

Infrastruktur:

Privater Strand

Schwimmbad für Erwachsene und Kinder

Innen beheizter Pool

Gymnasium

Sportplatz im Freien

Tennisplatz

Kinderspielplätze

Restaurant und Café

Supermarkt

Strandbar

Kino

Landschaftsgestaltung und Landschaftsgestaltung

Sauna

Radweg

Grillgebiete

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!