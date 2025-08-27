  1. Realting.com
Wohnkomplex Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$149,535
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
ID: 27501
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Studio - Penthouse 34 m2 mit einer Dachterrasse von 20 m2 im Caesar Cliff-Komplex.

Der Komplex befindet sich in einem sehr schönen Ort auf einem Hügel, von wo aus sich atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer und die Beshparmak Berge öffnen. Eine malerische Brücke mit einem Aufzug führt zum Sandstrand.

Eine große Anzahl von verschiedenen Spielplätzen und Schaukeln wird speziell für Kinder gebaut. Der Komplex verfügt über ein eigenes Open-Air-Kino und einen Supermarkt.

Hochqualitativer Bau, entwickelte Infrastruktur. Hier finden Sie alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt und einen tollen Urlaub benötigen.

Infrastruktur:

  • Privater Strand
  • Schwimmbad für Erwachsene und Kinder
  • Innen beheizter Pool
  • Gymnasium
  • Sportplatz im Freien
  • Tennisplatz
  • Kinderspielplätze
  • Restaurant und Café
  • Supermarkt
  • Strandbar
  • Kino
  • Landschaftsgestaltung und Landschaftsgestaltung
  • Sauna
  • Radweg
  • Grillgebiete

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
