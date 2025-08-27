Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.

  1. Realting.com
Agios Georgios, Nordzypern
von
$174,996
15
ID: 27505
27.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi
  • Dorf
    Agios Georgios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) von 60 m2 mit einer geräumigen Terrasse und einem kleinen Garten, voll möbliert und mit modernen Geräten ausgestattet.

Das Wohnzimmer ist mit Küche und Essbereich kombiniert. Die Küche verfügt über Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Herd, Backofen, Haube und Waschmaschine. Gemütliches Schlafzimmer mit Designer-Innenraum, Bett und Einbauschrank.

Der moderne Komplex besteht aus 18 zweistöckigen Blöcken mit 8 Wohnungen in jedem Block, der Komplex ist ideal gelegen und hat zu Fuß zu Girne American University und College, sowie eine Schule mit Bildung in Englisch, Kindergärten und öffentlichen Schulen, Supermarkt, Apotheke, Klinik, Strände sind 5 Minuten vom Komplex entfernt.

Dieser Komplex verfügt über eine ausgezeichnete Lage, Wohnungen in diesem Komplex wird ideal für die Miete an Studenten das ganze Jahr über.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad
  • Gymnasium
  • Cafe
  • Privatpark
  • Große Grünfläche

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Agios Georgios, Nordzypern

