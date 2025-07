Wohnkomplex 4EVER GREEN 4

Willst du ein Leben erleben, von dem jeder träumt?

Das 4EVER GREEN STAGE 4 in Yeni Boğaziçi, einem Mitglied der Städte Cittaslow (Calm City) besteht aus 43 Wohneinheiten vom Typ 2+1 und 2 Gewerbeeinheiten. Das Projekt befindet sich in der Nähe der öffentlichen Grundschule, Near East College, Near East Hospital, soziale und kulturelle Bereiche und schöne Strände.

Projektabschluss Datum: März 2025

40%: Anzahlung

60%: Zinsfreie Raten bis zum Projektabschluss

2+1: 105m2 groß + 18.3m2 Terrasse

2+1: 105m2 groß + 9m2 Balkon + 3 m2 Dachterrasse

Einrichtungen