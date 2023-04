Landschlösser, Sanddünen und schneebedeckten Gipfeln

Polen & ndash; einer der größten osteuropäischen Staaten. Die Bevölkerung dieses Landes ist etwa 38 Millionen Menschen. Die meisten der Bürger des Landes bekennen die katholische Religion und Polnisch sprechen. Die Polen sind sehr stolz auf ihr reiches historisches, architektonisches und kulturelles Erbe des Staates. Es wurde in Polen und arbeitete Komponisten Frederic Chopin, Wissenschaftler Nicolaus Copernicus und Marie Curie, unter der Regie von Roman Polanski und Andrzej Wajda geboren. Nun, der bekannteste Vertreter dieses Landes & ndash; Papst Johannes Paul II. P>

Darüber hinaus hat Polen eine einzigartige Naturlandschaft: Es gibt Berge (der berühmte Ferienort Zakopane) und das Meer (Gdansk, Gdynia und Sopot), und die schöne Mazury Lake District. Und Polen & ndash; eine entwickelte Wirtschaft, können wir die Sprache und Mentalität der mittelalterlichen Burgen und moderner Wohnanlagen, ein angenehmes Klima mit milden Wintern und sonnigen Sommern verstehen. Immobilien kaufen in diesem Land & ndash; gute Investition in der Zukunft und die Möglichkeit, in der Europäischen Union legal zu leben.

