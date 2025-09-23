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  • Niederlassungserlaubnis
    Business incubator in Poland
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    Polen Polen
    von
    $2,642
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 5 monate
    Bei der Entscheidung, ein Unternehmen in Polen zu leben und zu betreiben, muss über die Form der Geschäftstätigkeit entschieden werden. Jedes Land hat seine eigenen gesetzgeberischen Nuancen, Schwierigkeiten, Steuer- und Sozialzahlungen. Der Geschäftsmann muss dies alles verstehen können, so…
    Einwanderungsberater
    SCB MIAMI INTERNATIONAL
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  • Staatsangehörigkeit
    Repatriation in Poland
    Repatriation in Poland
    Polen Polen
    von
    $2,116
    Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
    Erhaltsfrist von 8 monate
    Rückführung bedeutet die Rückkehr von Menschen polnischer Herkunft in ihr Heimatland und ist eine der Möglichkeiten, die polnische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nur Menschen, die keine polnische Staatsbürgerschaft besitzen und dauerhaft nach Polen ziehen möchten, haben dieses Recht. Das R…
    Einwanderungsberater
    SCB MIAMI INTERNATIONAL
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  • Niederlassungserlaubnis
    Digital Nomad Hub
    Digital Nomad Hub
    Polen Polen
    von
    $5,000
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 2 monate
    Globale Talente machen sich bereit!  Wenn Sie Ihr Startup aufbauen oder von Europa aus arbeiten möchten, ist der digitale Nomaden-Hub in Polen Ihre Wahl!  Wir schaffen Möglichkeiten und bringen die talentiertesten Unternehmer und Freiberufler aus der ganzen Welt zusammen. Indem wir uns…
    Einwanderungsberater
    Luxe Real Estate
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  • Niederlassungserlaubnis
    Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
    Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
    Polen Polen
    von
    $1,085
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 3 monate
    In Polen zu arbeiten ist nicht nur eine Gelegenheit zum beruflichen Wachstum, sondern auch eine Chance, Teil einer stabilen europäischen Wirtschaft zu werden. Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Erlangung einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt c…
    Einwanderungsberater
    Szumski&Co
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Landschlösser, Sanddünen und schneebedeckten Gipfeln

Polen & ndash; einer der größten osteuropäischen Staaten. Die Bevölkerung dieses Landes ist etwa 38 Millionen Menschen. Die meisten der Bürger des Landes bekennen die katholische Religion und Polnisch sprechen. Die Polen sind sehr stolz auf ihr reiches historisches, architektonisches und kulturelles Erbe des Staates. Es wurde in Polen und arbeitete Komponisten Frederic Chopin, Wissenschaftler Nicolaus Copernicus und Marie Curie, unter der Regie von Roman Polanski und Andrzej Wajda geboren. Nun, der bekannteste Vertreter dieses Landes & ndash; Papst Johannes Paul II.

Darüber hinaus hat Polen eine einzigartige Naturlandschaft: Es gibt Berge (der berühmte Ferienort Zakopane) und das Meer (Gdansk, Gdynia und Sopot), und die schöne Mazury Lake District. Und Polen & ndash; eine entwickelte Wirtschaft, können wir die Sprache und Mentalität der mittelalterlichen Burgen und moderner Wohnanlagen, ein angenehmes Klima mit milden Wintern und sonnigen Sommern verstehen. Immobilien kaufen in diesem Land & ndash; gute Investition in der Zukunft und die Möglichkeit, in der Europäischen Union legal zu leben.
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