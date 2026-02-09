Wohnkomplex Malibu 5

🌴 Malibu 5 — Luxus Coastal Living in Esentepe, Nordzypern

Malibu 5 ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer und bietet einen raffinierten Insel-Lifestyle, wo zeitgenössische Architektur die natürliche Schönheit des Mittelmeers trifft. Das Projekt befindet sich entlang der unberührten Küste von Esentepe, für diejenigen, die Eleganz, Komfort und Ruhe suchen.

📍 Standort

Region: Esentepe, Nord Zypern

Privater Sandstrand

40 Minuten zum internationalen Flughafen Ercan

75 Minuten zum Flughafen Larnaca

Einfacher Zugang zu Kyrenia, Famagusta und Nicosia

🏗 Projektübersicht

Gesamteinheiten: 52

Blocks: 7 architektonisch einzigartige Gebäude

Modernes Design mit großen Glasfassaden

Geräumige Balkone und offene Layouts

üppige Landschaftsgestaltung und grüne Gemeinschaftsgebiete

🏠 Wohnungstypen

Studio

1 Schlafzimmer (1+1)

2 Schlafzimmer (2+1)

Perfekt für dauerhaftes Wohnen und Investitionen.

🏖 Ausstattung & Ausstattung

Großes Schwimmbad mit Ruhebereichen 🌅

Privater Strand mit weißem Sand

Sonnen- und Sozialräume

Landschaftsgärten und Palmenbahnen

Moderne Gemeinschaftsräume

Familienfreundliche Umgebung 👨‍👩‍👧‍👦

🌿 Lifestyle bei Malibu 5

Malibu 5 bietet mehr als ein Zuhause – es bietet einen luxuriösen Lebensstil an der Küste:

ruhige Strandpromenade

atemberaubende Sonnenuntergänge

Aktivitäten im Freien und Wasser

sichere und freudige Räume für Kinder

eine perfekte Balance von Privatsphäre und Gemeinschaft

Jedes Detail ist so gestaltet, dass es ein entspanntes, elegantes und inspirierendes Wohnerlebnis bietet.

💼 Investitionshighlights