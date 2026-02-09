Wohnkomplex Malibu 5

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Nordzypern
Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌴 Malibu 5 — Luxus Coastal Living in Esentepe, Nordzypern

Malibu 5 ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer und bietet einen raffinierten Insel-Lifestyle, wo zeitgenössische Architektur die natürliche Schönheit des Mittelmeers trifft. Das Projekt befindet sich entlang der unberührten Küste von Esentepe, für diejenigen, die Eleganz, Komfort und Ruhe suchen.

📍 Standort

  • Region: Esentepe, Nord Zypern

  • Privater Sandstrand

  • 40 Minuten zum internationalen Flughafen Ercan

  • 75 Minuten zum Flughafen Larnaca

  • Einfacher Zugang zu Kyrenia, Famagusta und Nicosia

🏗 Projektübersicht

  • Gesamteinheiten: 52

  • Blocks: 7 architektonisch einzigartige Gebäude

  • Modernes Design mit großen Glasfassaden

  • Geräumige Balkone und offene Layouts

  • üppige Landschaftsgestaltung und grüne Gemeinschaftsgebiete

🏠 Wohnungstypen

  • Studio

  • 1 Schlafzimmer (1+1)

  • 2 Schlafzimmer (2+1)

Perfekt für dauerhaftes Wohnen und Investitionen.

🏖 Ausstattung & Ausstattung

  • Großes Schwimmbad mit Ruhebereichen 🌅

  • Privater Strand mit weißem Sand

  • Sonnen- und Sozialräume

  • Landschaftsgärten und Palmenbahnen

  • Moderne Gemeinschaftsräume

  • Familienfreundliche Umgebung 👨‍👩‍👧‍👦

🌿 Lifestyle bei Malibu 5

Malibu 5 bietet mehr als ein Zuhause – es bietet einen luxuriösen Lebensstil an der Küste:

  • ruhige Strandpromenade

  • atemberaubende Sonnenuntergänge

  • Aktivitäten im Freien und Wasser

  • sichere und freudige Räume für Kinder

  • eine perfekte Balance von Privatsphäre und Gemeinschaft

Jedes Detail ist so gestaltet, dass es ein entspanntes, elegantes und inspirierendes Wohnerlebnis bietet.

💼 Investitionshighlights

  • Starker Mietbedarf

  • Lage am Strand

  • Modernes Resort-Stil Konzept

  • Ideal für Ferienhäuser und Mieteinkommen

Agios Amvrosios, Nordzypern

