Wohnkomplex Malibu 5

🌴 Malibu 5 — Luxus Coastal Living in Esentepe, Nordzypern
Malibu 5 ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer und bietet einen raffinierten Insel-Lifestyle, wo zeitgenössische Architektur die natürliche Schönheit des Mittelmeers trifft. Das Projekt befindet sich entlang der unberührten Küste von Esentepe, für diejenigen, die Eleganz, Komfort und Ruhe suchen.
📍 Standort
Region: Esentepe, Nord Zypern
Privater Sandstrand
40 Minuten zum internationalen Flughafen Ercan
75 Minuten zum Flughafen Larnaca
Einfacher Zugang zu Kyrenia, Famagusta und Nicosia
🏗 Projektübersicht
Gesamteinheiten: 52
Blocks: 7 architektonisch einzigartige Gebäude
Modernes Design mit großen Glasfassaden
Geräumige Balkone und offene Layouts
üppige Landschaftsgestaltung und grüne Gemeinschaftsgebiete
🏠 Wohnungstypen
Studio
1 Schlafzimmer (1+1)
2 Schlafzimmer (2+1)
Perfekt für dauerhaftes Wohnen und Investitionen.
🏖 Ausstattung & Ausstattung
Großes Schwimmbad mit Ruhebereichen 🌅
Privater Strand mit weißem Sand
Sonnen- und Sozialräume
Landschaftsgärten und Palmenbahnen
Moderne Gemeinschaftsräume
Familienfreundliche Umgebung 👨👩👧👦
🌿 Lifestyle bei Malibu 5
Malibu 5 bietet mehr als ein Zuhause – es bietet einen luxuriösen Lebensstil an der Küste:
ruhige Strandpromenade
atemberaubende Sonnenuntergänge
Aktivitäten im Freien und Wasser
sichere und freudige Räume für Kinder
eine perfekte Balance von Privatsphäre und Gemeinschaft
Jedes Detail ist so gestaltet, dass es ein entspanntes, elegantes und inspirierendes Wohnerlebnis bietet.
💼 Investitionshighlights
Starker Mietbedarf
Lage am Strand
Modernes Resort-Stil Konzept
Ideal für Ferienhäuser und Mieteinkommen