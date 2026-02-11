  1. Realting.com
Wohnkomplex Elite Park Villas

Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,37M
MwSt.
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
22
ID: 33321
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Elite Park Villas ist ein exklusiver Boutique-Komplex von Premium-Villen in einer der wünschenswertsten Gegenden von Kyrenia (Girne). Entwickelt für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und High-End-Leben schätzen, bietet das Projekt auch starkes Investitionspotenzial 💼✨

Nur 5 freistehende Villen sind auf einem 3,124 m2 Grundstück gebaut – für maximale Exklusivität.

📍 Standort

Der Komplex befindet sich in Kyrenia (Girne):

  • 600 m vom Strand 🌊

  • 300 m von der American University (GAU) 🎓

  • 2.5 km vom Stadtzentrum

  • 30 km vom Flughafen Ercan entfernt ✈️

Eine perfekte Balance zwischen zentraler Bequemlichkeit und ruhiger Umgebung.

🏡 Die Villen

Jede Villa bietet:

  • 4+1 Layout

  • Gesamtfläche: 304 m2

  • 2 Etagen

  • Privater Pool 🏊‍♂️

  • 2 private Parkplätze 🚗🚗

  • Privatgarten von 196 bis 282 m2

Das gut gestaltete Innenlayout umfasst:

  • Geräumiges Wohnzimmer kombiniert mit Küche — 96 m2

  • Terrasse 1 — 26 m2

  • Terrasse 2 — 47 m2

  • 3 separate Schlafzimmer

  • Master Schlafzimmer (27.7 m2) mit privatem Jacuzzi 🛁

  • 3 Badezimmer

  • Wandschrank

  • Flexible Freiflächen (Büro, Fitnessraum, Hobbyraum)

✨ Fertigstellung und Ausstattung

Villen werden komplett fertig geliefert und beinhalten:

  • Ausgestattete Badezimmer

  • Küchenschrank

  • 3 Haushaltsgeräte

  • Klimaanlage in jedem Zimmer

  • Fußbodenheizung

  • Feuerstelle 🔥

  • CCTV-System

  • Video intercom

  • Fensterrahmen aus Aluminium mit Glasfassade

  • Hochwertige Baumaterialien

Jedes Detail ist entworfen, um Komfort, Sicherheit und moderne Ästhetik zu gewährleisten.

🏋️‍♂️ On-Site Einrichtungen

  • Fitnesscenter

  • Kinderspielplatz 👶

Elite Park Villas kombiniert die Privatsphäre eines eigenständigen Hauses mit zeitgenössischem Design und einem erstklassigen Kyrenia Standort – so dass es eine ausgezeichnete Wahl für Wohn- und Langzeitinvestition 🌟

Standort auf der Karte

Girne Belediyesi, Nordzypern

Sie sehen gerade
Ihre Anfrage hinterlassen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
