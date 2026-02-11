Wohnkomplex Elite Park Villas

Elite Park Villas ist ein exklusiver Boutique-Komplex von Premium-Villen in einer der wünschenswertsten Gegenden von Kyrenia (Girne). Entwickelt für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und High-End-Leben schätzen, bietet das Projekt auch starkes Investitionspotenzial 💼✨

Nur 5 freistehende Villen sind auf einem 3,124 m2 Grundstück gebaut – für maximale Exklusivität.

📍 Standort

Der Komplex befindet sich in Kyrenia (Girne):

600 m vom Strand 🌊

300 m von der American University (GAU) 🎓

2.5 km vom Stadtzentrum

30 km vom Flughafen Ercan entfernt ✈️

Eine perfekte Balance zwischen zentraler Bequemlichkeit und ruhiger Umgebung.

🏡 Die Villen

Jede Villa bietet:

4+1 Layout

Gesamtfläche: 304 m2

2 Etagen

Privater Pool 🏊‍♂️

2 private Parkplätze 🚗🚗

Privatgarten von 196 bis 282 m2

Das gut gestaltete Innenlayout umfasst:

Geräumiges Wohnzimmer kombiniert mit Küche — 96 m2

Terrasse 1 — 26 m2

Terrasse 2 — 47 m2

3 separate Schlafzimmer

Master Schlafzimmer (27.7 m2) mit privatem Jacuzzi 🛁

3 Badezimmer

Wandschrank

Flexible Freiflächen (Büro, Fitnessraum, Hobbyraum)

✨ Fertigstellung und Ausstattung

Villen werden komplett fertig geliefert und beinhalten:

Ausgestattete Badezimmer

Küchenschrank

3 Haushaltsgeräte

Klimaanlage in jedem Zimmer

Fußbodenheizung

Feuerstelle 🔥

CCTV-System

Video intercom

Fensterrahmen aus Aluminium mit Glasfassade

Hochwertige Baumaterialien

Jedes Detail ist entworfen, um Komfort, Sicherheit und moderne Ästhetik zu gewährleisten.

🏋️‍♂️ On-Site Einrichtungen

Fitnesscenter

Kinderspielplatz 👶

Elite Park Villas kombiniert die Privatsphäre eines eigenständigen Hauses mit zeitgenössischem Design und einem erstklassigen Kyrenia Standort – so dass es eine ausgezeichnete Wahl für Wohn- und Langzeitinvestition 🌟