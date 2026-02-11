Wohnkomplex Elite Park Villas

Elite Park Villas ist ein exklusiver Boutique-Komplex von Premium-Villen in einer der wünschenswertsten Gegenden von Kyrenia (Girne). Entwickelt für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und High-End-Leben schätzen, bietet das Projekt auch starkes Investitionspotenzial 💼✨
Nur 5 freistehende Villen sind auf einem 3,124 m2 Grundstück gebaut – für maximale Exklusivität.
📍 Standort
Der Komplex befindet sich in Kyrenia (Girne):
600 m vom Strand 🌊
300 m von der American University (GAU) 🎓
2.5 km vom Stadtzentrum
30 km vom Flughafen Ercan entfernt ✈️
Eine perfekte Balance zwischen zentraler Bequemlichkeit und ruhiger Umgebung.
🏡 Die Villen
Jede Villa bietet:
4+1 Layout
Gesamtfläche: 304 m2
2 Etagen
Privater Pool 🏊♂️
2 private Parkplätze 🚗🚗
Privatgarten von 196 bis 282 m2
Das gut gestaltete Innenlayout umfasst:
Geräumiges Wohnzimmer kombiniert mit Küche — 96 m2
Terrasse 1 — 26 m2
Terrasse 2 — 47 m2
3 separate Schlafzimmer
Master Schlafzimmer (27.7 m2) mit privatem Jacuzzi 🛁
3 Badezimmer
Wandschrank
Flexible Freiflächen (Büro, Fitnessraum, Hobbyraum)
✨ Fertigstellung und Ausstattung
Villen werden komplett fertig geliefert und beinhalten:
Ausgestattete Badezimmer
Küchenschrank
3 Haushaltsgeräte
Klimaanlage in jedem Zimmer
Fußbodenheizung
Feuerstelle 🔥
CCTV-System
Video intercom
Fensterrahmen aus Aluminium mit Glasfassade
Hochwertige Baumaterialien
Jedes Detail ist entworfen, um Komfort, Sicherheit und moderne Ästhetik zu gewährleisten.
🏋️♂️ On-Site Einrichtungen
Fitnesscenter
Kinderspielplatz 👶
Elite Park Villas kombiniert die Privatsphäre eines eigenständigen Hauses mit zeitgenössischem Design und einem erstklassigen Kyrenia Standort – so dass es eine ausgezeichnete Wahl für Wohn- und Langzeitinvestition 🌟