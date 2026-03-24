Wohnung in einem Neubau Class 11

Klasse 11 — Modernes Wohngebäude im Herzen von Famagusta, Çanakkale 🏙

Die Klasse 11 ist eine moderne Wohnentwicklung in der sehr wünschenswerten Çanakkale Region von Famagusta, die urbanen Lebensstil, Komfort und starkes Investitionspotenzial kombiniert.

Nach dem Erfolg früherer Class-Serie-Projekte bietet diese Entwicklung hochwertige Apartments in zentraler Stadtlage, ideal für Wohn- und Mieteinkommen.

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🏡 Über das Projekt

Ein modernes Wohnhaus mit funktionalen Layouts und elegantem Design:

• 2+1 Wohnungen

• Böden 1–4: 4 Wohnungen pro Etage (70 qm)

• 5. Stock: 2+1 Penthouses (90 qm + 55 qm Terrasse)

• компактный и effizientes Gebäudeformat

Entwickelt für Wohn- und Investitionszwecke.

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🛠 Eigenschaften des Apartments

Die Apartments sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet:

• große Auswahl an Bodenkeramiken

• Premium Badezimmerfliesen und Sanitärkeramik

• Waschbecken im Hilton-Stil

• vollhohe Küchenschränke (Farboptionen verfügbar)

• Marmerite-Arbeitsplatten

• Einbauschränke in Schlafzimmern

• PVC/Aluminium Doppelglasfenster

• Wasserdrucksystem und Warmwasserbereiter

• Zentrale Sat-TV und Internet-Infrastruktur

• Wartung von Nachlieferungen

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📍 Standort

Das Hotel befindet sich in einem der zentralsten und востребованых area — Çanakkale, Famagusta.

Zu Fuß erreichbar:

🎓 Östliche Mittelmeeruniversität (WWU)

🛍 CityMall und Einkaufsmöglichkeiten

🏥 Krankenhäuser und Schulen

🏢 Business Hubs

🚗 Hauptverkehrswege

🏖 Minuten zu den Stränden von Famagusta

Das Gebiet ist bekannt für hohe Mietnachfrage, so dass es ideal für Investoren.

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💰 Geschäftsbedingungen

• Kaution: £5.000 / € / $

• Anzahlung: 35%

• Installationsplan: bis zu 3 Jahre, interessenfrei

📅 Abschluss: Dezember 2027

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Die Klasse 11 ist eine perfekte Kombination aus zentraler Lage, modernem Wohnen und starkem Investitionspotenzial. 📈✨