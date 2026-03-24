Wohnung in einem Neubau Class 11

Klasse 11 — Modernes Wohngebäude im Herzen von Famagusta, Çanakkale 🏙
Die Klasse 11 ist eine moderne Wohnentwicklung in der sehr wünschenswerten Çanakkale Region von Famagusta, die urbanen Lebensstil, Komfort und starkes Investitionspotenzial kombiniert.
Nach dem Erfolg früherer Class-Serie-Projekte bietet diese Entwicklung hochwertige Apartments in zentraler Stadtlage, ideal für Wohn- und Mieteinkommen.
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🏡 Über das Projekt
Ein modernes Wohnhaus mit funktionalen Layouts und elegantem Design:
• 2+1 Wohnungen
• Böden 1–4: 4 Wohnungen pro Etage (70 qm)
• 5. Stock: 2+1 Penthouses (90 qm + 55 qm Terrasse)
• компактный и effizientes Gebäudeformat
Entwickelt für Wohn- und Investitionszwecke.
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🛠 Eigenschaften des Apartments
Die Apartments sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet:
• große Auswahl an Bodenkeramiken
• Premium Badezimmerfliesen und Sanitärkeramik
• Waschbecken im Hilton-Stil
• vollhohe Küchenschränke (Farboptionen verfügbar)
• Marmerite-Arbeitsplatten
• Einbauschränke in Schlafzimmern
• PVC/Aluminium Doppelglasfenster
• Wasserdrucksystem und Warmwasserbereiter
• Zentrale Sat-TV und Internet-Infrastruktur
• Wartung von Nachlieferungen
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📍 Standort
Das Hotel befindet sich in einem der zentralsten und востребованых area — Çanakkale, Famagusta.
Zu Fuß erreichbar:
🎓 Östliche Mittelmeeruniversität (WWU)
🛍 CityMall und Einkaufsmöglichkeiten
🏥 Krankenhäuser und Schulen
🏢 Business Hubs
🚗 Hauptverkehrswege
🏖 Minuten zu den Stränden von Famagusta
Das Gebiet ist bekannt für hohe Mietnachfrage, so dass es ideal für Investoren.
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💰 Geschäftsbedingungen
• Kaution: £5.000 / € / $
• Anzahlung: 35%
• Installationsplan: bis zu 3 Jahre, interessenfrei
📅 Abschluss: Dezember 2027
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Die Klasse 11 ist eine perfekte Kombination aus zentraler Lage, modernem Wohnen und starkem Investitionspotenzial. 📈✨