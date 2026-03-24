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Wohnung in einem Neubau Class 11

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
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ID: 35032
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Gazimagusa Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Klasse 11 — Modernes Wohngebäude im Herzen von Famagusta, Çanakkale 🏙

Die Klasse 11 ist eine moderne Wohnentwicklung in der sehr wünschenswerten Çanakkale Region von Famagusta, die urbanen Lebensstil, Komfort und starkes Investitionspotenzial kombiniert.

Nach dem Erfolg früherer Class-Serie-Projekte bietet diese Entwicklung hochwertige Apartments in zentraler Stadtlage, ideal für Wohn- und Mieteinkommen.

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🏡 Über das Projekt

Ein modernes Wohnhaus mit funktionalen Layouts und elegantem Design:

• 2+1 Wohnungen
• Böden 1–4: 4 Wohnungen pro Etage (70 qm)
• 5. Stock: 2+1 Penthouses (90 qm + 55 qm Terrasse)
• компактный и effizientes Gebäudeformat

Entwickelt für Wohn- und Investitionszwecke.

---

🛠 Eigenschaften des Apartments

Die Apartments sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet:

• große Auswahl an Bodenkeramiken
• Premium Badezimmerfliesen und Sanitärkeramik
• Waschbecken im Hilton-Stil
• vollhohe Küchenschränke (Farboptionen verfügbar)
• Marmerite-Arbeitsplatten
• Einbauschränke in Schlafzimmern
• PVC/Aluminium Doppelglasfenster
• Wasserdrucksystem und Warmwasserbereiter
• Zentrale Sat-TV und Internet-Infrastruktur
• Wartung von Nachlieferungen

---

📍 Standort

Das Hotel befindet sich in einem der zentralsten und востребованых area — Çanakkale, Famagusta.

Zu Fuß erreichbar:

🎓 Östliche Mittelmeeruniversität (WWU)
🛍 CityMall und Einkaufsmöglichkeiten
🏥 Krankenhäuser und Schulen
🏢 Business Hubs
🚗 Hauptverkehrswege
🏖 Minuten zu den Stränden von Famagusta

Das Gebiet ist bekannt für hohe Mietnachfrage, so dass es ideal für Investoren.

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💰 Geschäftsbedingungen

• Kaution: £5.000 / € / $
• Anzahlung: 35%
• Installationsplan: bis zu 3 Jahre, interessenfrei

📅 Abschluss: Dezember 2027

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Die Klasse 11 ist eine perfekte Kombination aus zentraler Lage, modernem Wohnen und starkem Investitionspotenzial. 📈✨

Standort auf der Karte

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

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