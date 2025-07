Wohnkomplex K Islands

Das einzigartige Konzept von K ISLANDS wurde von einem Lebensstil auf einer tropischen Insel inspiriert. Es achtet auf jedes Detail, um Ihnen den perfekten Wohnraum in Nordzypern – die Perle des Mittelmeers zu bieten. Das neue Konzeptprojekt „K ISLANDS“ in Tatlis verspricht einen angenehmen Urlaub, in dem Sie die Sonnenaufgang und Sonnenuntergang jeden Tag bewundern können. Dieses herrliche Projekt mit atemberaubendem Panoramablick auf die Berge und das Meer öffnet die Türen zum Resort-Raum, eingetaucht in die Natur, aber bequem auf der Hauptstraße Tatlisu.

Das Projekt bietet verschiedene Arten von Luxus-Apartments, elegante Penthouses und Stadthäuser sowie Insel-Wohnungen.

Villen mit einzigartiger Lage am Meer und atemberaubender moderner Architektur.

Immobilienarten:

Studio

Studio für Corner

Studios im Penthouse

Penthouse Studio mit eigenem Pool

Apartment mit 1 Schlafzimmer

Stadthaus mit einem Schlafzimmer

Corner Townhouse mit einem Schlafzimmer

Penthouse mit 1 Schlafzimmer

Insel Villa mit einem Schlafzimmer und privatem Pool

Öffne die Türen zu einem Lebensstil in einem Resort Dorf voller Natur!