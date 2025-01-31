Wohnkomplex Orchard

Ein moderner Garten Lifestyle in der Nähe des Mittelmeers 🌊
Das Hotel liegt in Yeniboğaziçi — einer historisch reichen Gegend in der Nähe der goldenen mediterranen Strände und der alten Stadt Salamis.
🏖 1 km zum Strand
🏙 8 km zum Stadtzentrum von Famagusta
🏥 6 km ins Krankenhaus
🎓 6 km bis Eastern Mediterranean University
🏫 2 km zu Near East College
🏛 4 km zu Salamis Ruinen
✈ 40 km zum Flughafen Ercan
---
🌿 Über das Projekt
• Gesamtfläche über 50.000 m2
• Moderne Wohnanlage von Villen und Ferienwohnungen
• Innovative Landschaftsgestaltung und Gartenkonzept
• Entwickelt für einen friedlichen mediterranen Lebensstil
Jede Terrasse wird zu einem privaten Outdoor-Retreat.
---
🌴 Einrichtungen
🏊 Innen- und Außenpools
👶 Kinderbecken & Spielplätze
🏋️ Gymnasium
🎾 Tennisplatz
🏐 Beachvolleyball
🧖 Sauna
🍽 Restaurant
👧 Kinderclub
🛒 Supermarkt
🌳 Parkmöglichkeiten
🛡 24/7 Sicherheit
---
🏡 Immobilienarten
🍓 Berry Villas
3-Zimmer-Stadthäuser
183 m2
Grundstücke: 140–240 m2
🥭 Mango Villas
3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer
177 m2
Grundstücke: 287–475 m2
Freistehendes & Doppelhaus mit privaten Pools.
🍎 Apple Villas
4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer
310 m2
Grundstücke: 410–530 m2
Optional private Pool.
🌰 Almond Apartments
Zweistöckige Blöcke
Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten
Zentrale Lage innerhalb des Komplexes.
🍋 Ferienwohnungen in Lime
Die meisten privaten und grünen Zonen
Studios, 1-, 2-, 3-Zimmer-Einheiten
Balkone mit Blick auf Palmen und Pool.
🌺 Lotus Apartments
Um den größten Pool in Orchard angeordnet
Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten
Panoramablick und Restaurantzugang.
---
📍 Yeniboğaziçi Vorteile
• Restaurants und Bars
• Supermärkte und Bäckereien
• Near East College
5-Sterne-Hotel Salamis Bay
• Sandig ausgestattete Strände
• Staatliche Hochschule der WWU (internationale Akkreditierung)
Orchard verbindet Natur, moderne Architektur und komplette Lifestyle-Infrastruktur.
Eine perfekte Wahl für Wohnen, Urlaub oder langfristige Investitionen 🌿✨