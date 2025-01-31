Wohnkomplex Orchard

  1. Realting.com
Agios Sergios, Nordzypern
von
$161,189
MwSt.
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
ID: 34001
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.03.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Yenibogazici Belediyesi
  • Dorf
    Agios Sergios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein moderner Garten Lifestyle in der Nähe des Mittelmeers 🌊

Das Hotel liegt in Yeniboğaziçi — einer historisch reichen Gegend in der Nähe der goldenen mediterranen Strände und der alten Stadt Salamis.

🏖 1 km zum Strand
🏙 8 km zum Stadtzentrum von Famagusta
🏥 6 km ins Krankenhaus
🎓 6 km bis Eastern Mediterranean University
🏫 2 km zu Near East College
🏛 4 km zu Salamis Ruinen
✈ 40 km zum Flughafen Ercan

---

🌿 Über das Projekt

• Gesamtfläche über 50.000 m2
• Moderne Wohnanlage von Villen und Ferienwohnungen
• Innovative Landschaftsgestaltung und Gartenkonzept
• Entwickelt für einen friedlichen mediterranen Lebensstil

Jede Terrasse wird zu einem privaten Outdoor-Retreat.

---

🌴 Einrichtungen

🏊 Innen- und Außenpools
👶 Kinderbecken & Spielplätze
🏋️ Gymnasium
🎾 Tennisplatz
🏐 Beachvolleyball
🧖 Sauna
🍽 Restaurant
👧 Kinderclub
🛒 Supermarkt
🌳 Parkmöglichkeiten
🛡 24/7 Sicherheit

---

🏡 Immobilienarten

🍓 Berry Villas

3-Zimmer-Stadthäuser
183 m2
Grundstücke: 140–240 m2

🥭 Mango Villas

3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer
177 m2
Grundstücke: 287–475 m2
Freistehendes & Doppelhaus mit privaten Pools.

🍎 Apple Villas

4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer
310 m2
Grundstücke: 410–530 m2
Optional private Pool.

🌰 Almond Apartments

Zweistöckige Blöcke
Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten
Zentrale Lage innerhalb des Komplexes.

🍋 Ferienwohnungen in Lime

Die meisten privaten und grünen Zonen
Studios, 1-, 2-, 3-Zimmer-Einheiten
Balkone mit Blick auf Palmen und Pool.

🌺 Lotus Apartments

Um den größten Pool in Orchard angeordnet
Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten
Panoramablick und Restaurantzugang.

---

📍 Yeniboğaziçi Vorteile

• Restaurants und Bars
• Supermärkte und Bäckereien
• Near East College
5-Sterne-Hotel Salamis Bay
• Sandig ausgestattete Strände
• Staatliche Hochschule der WWU (internationale Akkreditierung)

Orchard verbindet Natur, moderne Architektur und komplette Lifestyle-Infrastruktur.
Eine perfekte Wahl für Wohnen, Urlaub oder langfristige Investitionen 🌿✨

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 124.0
Preis pro m², USD 2,118
Wohnungspreis, USD 262,604

Standort auf der Karte

Agios Sergios, Nordzypern

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Realting.com
Gehen