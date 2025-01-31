Wohnkomplex Orchard

Ein moderner Garten Lifestyle in der Nähe des Mittelmeers 🌊

Das Hotel liegt in Yeniboğaziçi — einer historisch reichen Gegend in der Nähe der goldenen mediterranen Strände und der alten Stadt Salamis.

🏖 1 km zum Strand

🏙 8 km zum Stadtzentrum von Famagusta

🏥 6 km ins Krankenhaus

🎓 6 km bis Eastern Mediterranean University

🏫 2 km zu Near East College

🏛 4 km zu Salamis Ruinen

✈ 40 km zum Flughafen Ercan

---

🌿 Über das Projekt

• Gesamtfläche über 50.000 m2

• Moderne Wohnanlage von Villen und Ferienwohnungen

• Innovative Landschaftsgestaltung und Gartenkonzept

• Entwickelt für einen friedlichen mediterranen Lebensstil

Jede Terrasse wird zu einem privaten Outdoor-Retreat.

---

🌴 Einrichtungen

🏊 Innen- und Außenpools

👶 Kinderbecken & Spielplätze

🏋️ Gymnasium

🎾 Tennisplatz

🏐 Beachvolleyball

🧖 Sauna

🍽 Restaurant

👧 Kinderclub

🛒 Supermarkt

🌳 Parkmöglichkeiten

🛡 24/7 Sicherheit

---

🏡 Immobilienarten

🍓 Berry Villas

3-Zimmer-Stadthäuser

183 m2

Grundstücke: 140–240 m2

🥭 Mango Villas

3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer

177 m2

Grundstücke: 287–475 m2

Freistehendes & Doppelhaus mit privaten Pools.

🍎 Apple Villas

4 Schlafzimmer, 5 Badezimmer

310 m2

Grundstücke: 410–530 m2

Optional private Pool.

🌰 Almond Apartments

Zweistöckige Blöcke

Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten

Zentrale Lage innerhalb des Komplexes.

🍋 Ferienwohnungen in Lime

Die meisten privaten und grünen Zonen

Studios, 1-, 2-, 3-Zimmer-Einheiten

Balkone mit Blick auf Palmen und Pool.

🌺 Lotus Apartments

Um den größten Pool in Orchard angeordnet

Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten

Panoramablick und Restaurantzugang.

---

📍 Yeniboğaziçi Vorteile

• Restaurants und Bars

• Supermärkte und Bäckereien

• Near East College

5-Sterne-Hotel Salamis Bay

• Sandig ausgestattete Strände

• Staatliche Hochschule der WWU (internationale Akkreditierung)

Orchard verbindet Natur, moderne Architektur und komplette Lifestyle-Infrastruktur.

Eine perfekte Wahl für Wohnen, Urlaub oder langfristige Investitionen 🌿✨