Wohnkomplex HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen

HABITAT – das Flagship-Projekt im Bereich Esentepe vom Entwickler Evergreen

HABITAT ist ein groß angelegtes Wohn- und Infrastrukturprojekt im Stadtteil Tatlisu (Esentepe), in einer malerischen Gegend mit Panoramablick auf das Mittelmeer und die Berglandschaft. Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 267.600 m2, von denen 200.000 m2 für angelegte Grünflächen zugewiesen werden, was das Projekt zu einem der größten in der Region macht.

Die Anlage umfasst 1260 Wohneinheiten: Studios, Apartments 1+1 und 2+1, Lofts, sowie Bungalows mit direktem Meerblick. Für Investoren ist der Gewerberaum - 5000 m2 auf der ersten Linie mit einer Fassade entlang der Straße mit einer Länge von 1 km vorgesehen.

Das Projekt wird nach dem Prinzip eines geschlossenen autonomen Dorfes mit eigener Infrastruktur organisiert, darunter Straßen, Boulevards, Laufbänder und Fahrradwege (4 km), Freizeit- und Freizeitbereiche sowie öffentliche und kommerzielle Einrichtungen. Es gibt eine separate Ringpassage und einen zentralen Eingang mit einem 1,2 km langen Boulevard. Der maximale Höhenpunkt des Projekts liegt 104 Meter über dem Meeresspiegel.

Architektur und Verbesserung

Panorama Bungalows mit Meerblick

Erweiterter Zwischenraum (bis zu 110 m zwischen Blöcken)

Qualität Finish: Sanitär, Küchenschränke, Schränke

Variable Optionen: warmer Boden, Möbeltaschen, Hilfe bei der Installation von Klimaanlagen

Management-Unternehmen und Vermietung Büro in dem Gebiet

Parkplatz

Infrastruktur

Das Projekt umfasst mehr als 30 Arten von internen und externen Objekten:

Innen- und Außenpools, Mini-Wasserpark

Fitnessraum, Spa-Komplex, Massage- und Meditationsbereiche

Restaurantkomplex, Bars, Aussichtsplattformen, Grillplatz

Medizinisches Zentrum (Ambulanz, Apotheke)

Reitzentrum und Ponyclub

Tennis, Basketball, Beachvolleyball

Bio-Garten, Bauernmarkt, Tiergarten

Britische Privatschule vor Ort (25 Donums von Land + Internat Schule)

Transfer zu den Stränden und anderen Evergreen Projekten

Elektrische Fahrzeugstationen und Grauwasserwiederverwendungssystem

Handelspartner

Das Projekt sieht bis zu 11.000 m2 Gewerbefläche vor, von denen einige bereits von großen Marken erworben wurden. Verfügbare Räumlichkeiten von 50 bis 1000 m2. Der Verkauf erfolgt nach individueller Vereinbarung, die Mindestkosten betragen £ 2800 / m2 mit einem Beitrag von 50%. Die beliebtesten Räumlichkeiten sind für den Einzelhandel, Salons, Banken, Cafés und Haushaltsdienstleistungen.

Finanzbedingungen

Standard-Zahlungsplan:

35% – Anzahlung

10% nach 6 Monaten

5% in weiteren 6 Monaten

Die Balance - in Zinsen für 36 Monate

Sonderangebot für Penthäuser (gültigkeit ist angegeben):

40 % im ersten Monat

40 % für 39 Monate (ohne Zins)

20% - innerhalb von 24 Monaten nach der Lieferung des Objekts

Das Angebot gilt für alle Arten von Penthouses in der Anlage

Die Lieferung des Komplexes beträgt 2027.

Das HABITAT-Projekt ist eine einzigartige Kombination aus Architektur, Komfort, groß angelegter Infrastruktur und einem durchdachten kommerziellen Umfeld. Dies ist eine Investitionsmöglichkeit und ein neues Wohnformat der Generation in Nordzypern.

Lassen Sie eine Anfrage, um eine detaillierte Präsentation der komplexen, aktuellen Preise, Layout-Optionen und verfügbaren Einrichtungen.