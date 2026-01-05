  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Lapithos, Nordzypern

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Lapithos, Nordzypern
von
$117,788
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Lapithos, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Lapithos, Nordzypern
von
$169,716
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
TekceTekce
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Lapithos, Nordzypern
von
$177,315
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Lapithos, Nordzypern
von
$493,950
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Lapithos, Nordzypern
von
$392,627
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Lapithos, Nordzypern
von
$186,814
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Lapithos, Nordzypern
von
$531,946
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Lapithos, Nordzypern
von
$519,281
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Irina
Wohnviertel Irina
Wohnviertel Irina
Wohnviertel Irina
Wohnviertel Irina
Wohnviertel Irina
Lapithos, Nordzypern
von
$310,302
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Lapithos, Nordzypern
von
$145,652
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Olive Garden
Wohnviertel Olive Garden
Wohnviertel Olive Garden
Lapithos, Nordzypern
von
$696,596
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel MODA KENT
Wohnviertel MODA KENT
Wohnviertel MODA KENT
Wohnviertel MODA KENT
Wohnviertel MODA KENT
Wohnviertel MODA KENT
Lapithos, Nordzypern
von
$151,985
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
