Wohnkomplex Grand Sapphıre Blu

Leben im Klaren Blu

Kronen Sie Ihr Leben mit dem freudigen und entspannenden Leben von Iskele, wo goldene Sande und die perfekten Schattierungen von Blu den herrlichen Blick auf die nordzyprischen Küsten treffen. Gönnen Sie sich die mediterrane Kultur, baskieren Sie in der Sonne und genießen Sie einfach das Leben. Grand Sapphire Blu ist die perfekte Wahl für jeden Lifestyle. Bereit zum Leben in klarem Blu?



Der Strand Pool

Der Beach Pool befindet sich in Grand Sapphire Blu als perfektes Beispiel für modernes und innovatives Design. Sie werden den schönsten Zustand der 7-Sterne-Leben voller Privilegien am künstlichen Strand, die eine andere Möglichkeit der Freude und Entspannung in den heißen Sommermonaten bieten. Kurz gesagt, Grand Sapphire Blu bietet ein perfektes Leben, das Schattierungen von Blu in jedem Detail beinhaltet.

7 Sterne Lifestyle

Grand Saphir Blu ist für das unübertroffene 7 Sterne Leben in jedem Aspekt des Lebens konzipiert. Geschäfte, Friseure, Tierpark, Supermärkte und alle anderen Notwendigkeiten und Hobby-Shops sind nur in Ihrer Nähe. Die Ease des Lebens und des praktischen Lebens, ohne von Qualität und Komfort zu schneiden, ist das, was ein 7 Sterne Lebensstil wirklich bedeutet. Alles in allem werden Sie das privilegierte Leben von Nordzypern in Grand Sapphire Blu genießen.

7 Sterne Hotelausstattung & Einrichtungen im Grand Sapphire Blu

Grand Saphir Blu ist speziell entwickelt, um alles zu präsentieren, was für das 7-Sterne-Leben wichtig ist; 5-Sterne-Hotel & Casino, Supermarkt, Kinderclub, Punta Cana, der größte Pool auf der Insel 4000 m2, 10000m2+ Gesamtpool Bereich, Strand Pool (mit einem künstlichen Strand), Infinity Pool in der 27. Etage, Multi-Sport-Bereiche, Paddle Tennis, Open-Air-Kino, Wasserpark, Fit Plus, Bio Spa, Pet's Park, Indoor, Indoor-Park, Indoor-Park, Spa, Indoor-Park, Indoor-Park, Spa

Moderne Landschaft in Harmonie wih Natur

Grand Saphir Blu bietet Gemeinschaftsräume und entspannende Grünflächen, die sorgfältig entworfen wurden, um Ihnen die perfekte Mischung aus sozialem Leben und persönlichem Komfort zu bieten. Ob Sie am Pool entspannen oder einen Spaziergang in den Grünen unternehmen, Sie werden ein soziales Leben im Einklang mit der Natur im Grand Sapphire Blu umfassen.

Was?

No1: Iskele, Nordzypern

Der beste Ort, um Meer Immobilien nach Forbes kaufen

Das Ergebnis aus der Miete ist in GBP, EUR, USD festgesetzt.

Vollständige politische Neutralität.

Die längste Touristensaison. 320 sonnige Tage im Jahr. Das Grundstück wird 12 Monate im Jahr vermietet.

Welt anerkannte Bildung

Fehlen von Verbrechen und Korruption.