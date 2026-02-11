  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Dipkarpaz, Nordzypern

Girne District
152
Iskele District
135
Iskele Belediyesi
120
Gazimagusa District
94
Wohnanlage SKY DIORA
Wohnanlage SKY DIORA
Dipkarpaz, Nordzypern
von
$124,491
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Жилой комплекс состоящий из двух этажных домов. Расположен на полуострове Карпас и имеет шикарные виды на море. Расстояние до моря и песчанных пляжей 900 м. В комплексе представлены  студии, апартаменты 1+1 с террасой  на крыше и 2+1 лофт.
Риэлтор без границ
Auf der Karte
