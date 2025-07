Wohnkomplex ESENTEPE LUX VILLAS

Gemütliche Villen an der Küste

Das neue einzigartige Projekt von NorthernLAND ist eine charmante Anlage von 7 Villen, die nur 60 Meter von der Küste entfernt sind. Jede Villa bietet einen herrlichen Blick auf das Meer, alle Objekte zeichnen sich durch außergewöhnliche Architektur aus. Diese Option wird an alle appellieren, die das Beste für sich selbst wählen und die ungewöhnlichsten Lösungen bevorzugen. Die Lage der Anlage war die malerische Gegend von Esentepe, die für unglaubliche Naturattraktionen und schöne Strände berühmt ist. In diesem Bereich gibt es unberührte Kiefernwälder, unter den natürlichen Schönheiten, Weltklasse-Golfplätze wurden geöffnet. Strände mit unberührter Naturschönheit und moderner Ausstattung sind auch der höchste Lob wert. Ganz in der Nähe der ruhigen und malerischen Gegend sind beliebte Erholungsgebiete mit modernen Restaurants, Bars und Casinos.

Bei der Schaffung eines neuen Komplexes haben wir alle kleinen Dinge aufmerksam gemacht, so dass Sie nicht nur modernen Komfort, sondern auch die bunte Umgebung der Region genießen können. Die folgenden Aspekte von Komfort und Bewunderung erwarten Sie: 1. Voll ausgestattet für Wohnen zu Hause mit eingebauten Möbeln und modernen Geräten; 2. Ein angelegter angrenzender Bereich mit einem Pool und Terrassen; 3. Nur ein paar Schritte zum luxuriösen Strand; 4. Hohe Umweltleistung; 5. Nähe zu beliebten Wanderwegen und Sportzentren; 6. Verfügbarkeit von voll modernen Infrastruktur. Möchten Sie eine Villa in Nordzypern kaufen, haben sich aber noch nicht auf eine bestimmte Option entschieden? Sie werden auf jeden Fall den kleinen Komplex genießen! Luxusvillen sind voll auf Belegung vorbereitet, ab dem ersten Tag können Sie den Komfort des modernen Lebens genießen und beginnen, die malerische Gegend von Esentepe zu erkunden.

Die charmante Gegend von Esentepe ist ein idealer Ort, um für diejenigen zu leben, die gerne Zeit in einer relativ abgeschiedenen Umgebung verbringen möchten, aber gleichzeitig möchten Sie freien Zugang zu allen Vorteilen des modernen Lebens haben. Die Stadt zeichnet sich durch Ruhe und gemessene Situation aus, und ihr Markenzeichen wurde unglaublich natürliche Schönheit. Es gibt herrliche Pinienwälder, sowie schöne Strände, von denen Nordzypern stolz ist. Die natürlichen Landschaften in dieser Region sind einzigartig, so dass es möglich ist, die besten Golfplätze im Land zu schaffen. Viele von ihnen sind weit über Nordzypern hinaus bekannt und werden nach Weltstandards klassifiziert. Die Küste wird von breiten Sandstränden gebildet, die Bewohner der Elite-Komplex in wenigen Sekunden erreichen kann. Es ist hier, dass der schöne Strand von Algadi, bekannt als der “Kreisstrand” befindet. Nach Sonnenuntergang ist es für Besucher geschlossen und bewacht, diese Orte werden für das Nesting Meeresschildkröten gewählt. Einzigartige historische Sehenswürdigkeiten wurden auch in Esentepe erhalten. Hier sehen Sie die alten unterirdischen Häuser, die die Einheimischen in der byzantinischen Ära gebaut. In der Nähe der Stadt ist die Kirche von Antiphonidis, gebaut im 12. Jahrhundert.