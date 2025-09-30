  1. Realting.com
Die perfekte 2-Tages-Reiseroute durch Paris: Sehenswürdigkeiten, Transport und Cafés
30.09.25, 07:00
#Tourismus
Paris-Reiseführer: So sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in 2 Tagen
Wohnungspreise in Polen im 2. Quartal 2025 – Analytics
23.09.25, 08:51
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Hypothek #Leben im Ausland #Analytik
Hypotheken und Immobilienpreise in Polen: Q2 2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.25, 10:10
#Steuern #Kauf und Verkauf von Immobilien
Immobilien in Amerika für Nichtansässige: Preise, Steuern, Hypotheken – Leitfaden
So verkaufen Sie Ihre Immobilie im Ausland ohne Makler – sparen Sie bis zu 10 % Provision mit Realting.com
02.09.25, 07:30
#Kauf und Verkauf von Immobilien
Immobilien im Ausland verkaufen ohne Zwischenhändler mit Realting.com: Leitfaden
Wohnungspreise in Estland 2025: Tallinn, Tartu, Pärnu – Marktübersicht
29.08.25, 10:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Investitionen #Analytik
Trends auf dem estnischen Wohnungsmarkt 2025: Aktuelle Statistiken
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.25, 12:00
#Analytik
Hauskauf in der Türkei 2025: Marktübersicht und Immobilienpreise in der Türkei 2025 nach Regionen
Top 10 der reichsten Länder der Welt im Jahr 2025: Ranking nach BIP pro Kopf
19.08.25, 14:00
Die reichsten Länder der Welt — Ranking nach Pro-Kopf-BIP (KKP), Daten von IWF und Weltbank
So wählen Sie einen Designer, der die Sprache von Investoren und Immobilienmaklern spricht
06.08.25, 13:00
#Innenausstattung
Design als Instrument zur Wertsteigerung: So finden Sie einen Designer, der für die Immobilienkapitalisierung arbeitet
Design = Geld: 5 Innenarchitekturlösungen, die den Wert Ihrer Immobilie um 20–30% steigern
05.08.25, 13:00
#Innenausstattung
So steigern Sie den Immobilienwert durch Design: 5 bewährte Methoden
Warschau: Wohin gehen und was in 2 Tagen sehen
31.07.25, 06:00
#Tourismus
Warschauer Sehenswürdigkeiten: 2-Tages-Reiseplan für Touristen
Günstiges Wohnen in Warschau: Reale Wohnungsoptionen ab €65.000
24.07.25, 07:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Investitionen
Wie sehen die günstigsten Wohnungen in Warschau aus? Eine Auswahl an Wohnungen in Polen ab €65.000
„Griechenland überholt die Türkei und Zypern.“ Warum griechische Immobilien boomen und wie man damit Geld verdienen kann
18.07.25, 10:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Investitionen #Interview
„Die Preise sind in einigen Regionen um 14 % gestiegen.“ Was passiert mit griechischen Immobilien im Jahr 2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.25, 08:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE ohne Zwischenhändler: Ein vollständiger Leitfaden für Privatpersonen
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.25, 11:00
#Investitionen
Batumi Eco Parking Investment: Automatisiertes, grünes, modulares Parken mit Solarenergie und Ladestationen für Elektrofahrzeuge
So verkaufen Sie eine Wohnung in Südzypern – Eine einfache Anleitung für Privatpersonen
07.07.25, 08:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verkauf einer Wohnung in Südzypern für eine Privatperson
So kaufen Sie Immobilien in Bulgarien
01.07.25, 13:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien
Bedingungen für den Immobilienkauf in Bulgarien: Preise, Hypotheken, Erhalt einer befristeten Aufenthaltserlaubnis für Investitionen
Wer hat China bevölkerungsmäßig in den Schatten gestellt? Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder und Städte
27.06.25, 09:30
Das bevölkerungsreichste Land der Welt ist nicht mehr China. In welchen Ländern und Städten leben die meisten Menschen?
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.25, 12:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Investitionen
TOP 5 Neubauten in den VAE: vielversprechende Wohnanlagen in verschiedenen Emiraten
Vom Höhepunkt zum Tiefpunkt: Wie sich der finnische Immobilienmarkt in 5 Jahren verändert hat
19.06.25, 07:00
#Analytik
Finnischer Wohnimmobilienmarkt: 5 Jahre Wachstum und Rückgang – wie geht es weiter?
Ab 900 € pro qm und der Weg zur Aufenthaltserlaubnis. So kaufen Sie eine Wohnung in Albanien
05.06.25, 11:30
#Kauf und Verkauf von Immobilien
So kaufen Sie Immobilien in Albanien: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So kaufen Sie ein Haus oder eine Wohnung in Österreich: Voraussetzungen, Ablauf und Kosten
02.06.25, 08:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien
Immobilienkauf in Österreich: Wichtige Schritte, Preise und regionale Besonderheiten
So erhalten Sie eine Hypothek in Österreich: Bedingungen, Ablauf und Voraussetzungen
30.05.25, 09:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Hypothek
Hypothek für Immobilien in Österreich: Aktuelle Zinssätze und Konditionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.25, 13:00
#Arbeit #Leben im Ausland
Beschäftigung in der Türkei: Offene Stellen, Durchschnittsgehalt und Besonderheiten bei der Erlangung einer Arbeitserlaubnis
Vermögenssteuer weltweit: Wie verschiedene Länder die Steuern für vermögende Bürger regeln
21.05.25, 06:00
#Steuern
Vermögenssteuer: Welche Länder besteuern vermögende Bürger und wie
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.25, 06:00
#Rechtliche Aspekte #Tourismus #Visum
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Neueste Statistiken und Analyse der Änderungen für 2015–2024
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.25, 06:00
#Steuern
Wie viel kostet es, ein Eigenheim in den USA zu besitzen: Steuern und andere Ausgaben
Deutschland hat den Kauf von Immobilien mit Bargeld und Kryptowährung verboten. Was ist mit anderen Ländern?
12.05.25, 06:00
In Deutschland kann man keine Immobilien mit Kryptowährung und Bargeld kaufen – Gründe und Vergleich mit anderen Ländern
Sie wachen auf und vor dem Fenster sind Berge. Bewertung gemütlicher Häuser mit Bergblick in verschiedenen Ländern
05.05.25, 08:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Investitionen
Haus in den Bergen kaufen: Die besten Immobilienangebote Europas mit Blick auf die Berglandschaften
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.25, 08:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Investitionen
Kotor, Tivat, Budva: Immobilienauswahl an der montenegrinischen Küste
Inflation 2024: von 0,9 % auf 118,9 % – in welchen anderen Wochen ist das so weit?
02.05.25, 06:00
#Analytik
Hatte das Unternehmen im Laufe des Jahres 2024 Informationen über alle Seiten der Welt? Realting hat es herausgefunden
Kann ein Schwein Napoleon heißen? Lächerliche Gesetze aus aller Welt, die kaum zu glauben sind
30.04.25, 11:00
#Leben im Ausland #Rechtliche Aspekte
Absurde Gesetze, die weltweit immer noch in Kraft sind
Entrümpeln vor dem Umzug: Tipps, Lifehacks, Schritte für einen einfachen Start am neuen Ort
25.04.25, 06:00
Entrümpeln vor dem Umzug: Schritt-für-Schritt-Anleitung + Lifehacks
Immobilien auf Zypern im Jahr 2025: Was Investoren und Käufer wissen müssen
23.04.25, 14:46
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Investitionen #Interview
Vergleich der Immobilienpreise in den Städten Zyperns: Wo ist es rentabler, im Jahr 2025 zu kaufen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.25, 13:51
#Aufenthalt und Staatsangehörigkeit #Leben im Ausland #Interview
So erhalten Sie eine Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Wir haben mit einem Experten gesprochen
„Die Preise sind weiterhin in Aufruhr.“ Wohin entwickelt sich der polnische Immobilienmarkt und wie lässt sich damit Geld verdienen?
09.04.25, 07:00
#Kauf und Verkauf von Immobilien #Leben im Ausland #Investitionen #Interview
Vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt: Wie sich der polnische Immobilienmarkt verändert hat — Interview
Was die Astrologie zum Wohnungskauf sagt: Immobilienhoroskop und günstige Tage für den Abschluss von Geschäften
04.04.25, 12:30
Die besten Sternzeichen zum Kauf einer Wohnung sowie ein Immobilienhoroskop für 2025
