Wohnkomplex Spectra

Wo Familienleben auf futuristisches Design und Natur trifft

Willkommen in Spectra, einer großen Luxus-Entwicklung in Lapta, westlich des touristischen Zentrums von Kyrenia.

Hier verschmelzen lebendige grüne Berge mit dem tiefblauen Mittelmeer, während zeitgenössische architektonische Linien eine futuristische Atmosphäre schaffen 🌿✨

Das Projekt befindet sich günstig in der Nähe der Hauptstraße, nur 22 Minuten vom Stadtzentrum von Kyrenia entfernt.

Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten gehören:

Strandbar von Suna

Sardunya Bay

Camelot Beach Club

Lapta Coastal Walkway

Merit Hotels Region

🌍 Projektkonzept

Inspiriert von den Wundern des Universums, Spectra verfügt über acht planeten-themed Zonen, jede mit einer eigenen einzigartigen Identität.

Am Eingang des Projekts bietet das beeindruckende Nova Center (3.250 m2) geräumige Freizeit- und Sozialräume für Bewohner und ihre Familien.

Projekthighlights:

162 Luxuswohnungen & Villen

Gesamtfläche: 46.500 m2

Gesamtbaufläche: 27,862 m2

8.500 m2 gemeinschaftliche Grünflächen

Die Bewohner genießen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die Bergblicke, zusammen mit unvergesslichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Landschaft 🌅

🏡 Wohnungstypen

Studio 1+0 (Ground Floor / Penthouse)

1+1 (Ground Floor / Penthouse)

2+1 (Ground Floor / Penthouse)

2+1 mit Linear Pool

3+1 mit Linear Pool

🏘 Villentypen

4+1 Villa

5+2 Villa

6+2 Villa

Spectra bietet verschiedene Gehäuseoptionen – von stilvollen Studios bis zu ultra-luxuriösen Villen, die für maximale Privatsphäre und Komfort ausgelegt sind.

🏊 Sozialeinrichtungen

875 m2 Überlauf Pool

250 m2 Freibad

Mini Aqua Park

Pool Bar

Überdachter beheizter Pool

Restaurant / Café

Minimarkt

Gymnasium

Sauna

Indoor Game Zone

Kinder im Freien Spielplatz

Schönheit und Haar Salon

Empfang und Management Amt

Aufzüge

Ein Projekt für Familiengenuss und raffiniertes Leben 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Technische Merkmale

Automatisches Zentralgeneratorsystem

Sicherheits- und Barrieresystem

CCTV

Unterirdische Stahlbeton Wassertanks

Italienische Stein Küchenarbeitsplatten

IP Intercom System

Hisense VRF Klimaanlage

BBQ in allen Villen und Penthouses (außer Studio-Penthouses)

Optionale Jacuzzi in Penthäusern

🏡 Villa Highlights

Infinity Pool

Whirlpool

Feuerstelle 🔥

Dachterrasse & Bar

Außendusche

Italienische Steinwaschbecken

Sauna & Aufzug (5+2 & 6+2 Villen)

Waschraum

Kellerzimmer (6+2 Villen)

🌊 Überlauf Pool Konzept

Das architektonische Meisterwerk von Spectra — ein 875 m2 Überlauf Pool, auf der natürlichen Höhe positioniert, um ununterbrochene Sonnenuntergang Ansichten zu erfassen.

Hier verbindet sich Wasser mit dem Horizont und schafft ein Heiligtum, wo Luxus und Natur in perfekter Harmonie existieren.

Spectra ist mehr als eine Residenz – es ist eine Lebensweise Investition in die Zukunft von Nordzypern ✨