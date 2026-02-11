  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Wohnkomplex Spectra

Wohnkomplex Spectra

Lapithos, Nordzypern
von
$242,832
MwSt.
BTC
2.8884423
ETH
151.3956124
USDT
240 084.5720726
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
51
ID: 33323
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Stadt
    Lapithos

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Wo Familienleben auf futuristisches Design und Natur trifft

Willkommen in Spectra, einer großen Luxus-Entwicklung in Lapta, westlich des touristischen Zentrums von Kyrenia.

Hier verschmelzen lebendige grüne Berge mit dem tiefblauen Mittelmeer, während zeitgenössische architektonische Linien eine futuristische Atmosphäre schaffen 🌿✨

Das Projekt befindet sich günstig in der Nähe der Hauptstraße, nur 22 Minuten vom Stadtzentrum von Kyrenia entfernt.

Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten gehören:

  • Strandbar von Suna

  • Sardunya Bay

  • Camelot Beach Club

  • Lapta Coastal Walkway

  • Merit Hotels Region

🌍 Projektkonzept

Inspiriert von den Wundern des Universums, Spectra verfügt über acht planeten-themed Zonen, jede mit einer eigenen einzigartigen Identität.

Am Eingang des Projekts bietet das beeindruckende Nova Center (3.250 m2) geräumige Freizeit- und Sozialräume für Bewohner und ihre Familien.

Projekthighlights:

  • 162 Luxuswohnungen & Villen

  • Gesamtfläche: 46.500 m2

  • Gesamtbaufläche: 27,862 m2

  • 8.500 m2 gemeinschaftliche Grünflächen

Die Bewohner genießen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die Bergblicke, zusammen mit unvergesslichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Landschaft 🌅

🏡 Wohnungstypen

  • Studio 1+0 (Ground Floor / Penthouse)

  • 1+1 (Ground Floor / Penthouse)

  • 2+1 (Ground Floor / Penthouse)

  • 2+1 mit Linear Pool

  • 3+1 mit Linear Pool

🏘 Villentypen

  • 4+1 Villa

  • 5+2 Villa

  • 6+2 Villa

Spectra bietet verschiedene Gehäuseoptionen – von stilvollen Studios bis zu ultra-luxuriösen Villen, die für maximale Privatsphäre und Komfort ausgelegt sind.

🏊 Sozialeinrichtungen

  • 875 m2 Überlauf Pool

  • 250 m2 Freibad

  • Mini Aqua Park

  • Pool Bar

  • Überdachter beheizter Pool

  • Restaurant / Café

  • Minimarkt

  • Gymnasium

  • Sauna

  • Indoor Game Zone

  • Kinder im Freien Spielplatz

  • Schönheit und Haar Salon

  • Empfang und Management Amt

  • Aufzüge

Ein Projekt für Familiengenuss und raffiniertes Leben 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Technische Merkmale

  • Automatisches Zentralgeneratorsystem

  • Sicherheits- und Barrieresystem

  • CCTV

  • Unterirdische Stahlbeton Wassertanks

  • Italienische Stein Küchenarbeitsplatten

  • IP Intercom System

  • Hisense VRF Klimaanlage

  • BBQ in allen Villen und Penthouses (außer Studio-Penthouses)

  • Optionale Jacuzzi in Penthäusern

🏡 Villa Highlights

  • Infinity Pool

  • Whirlpool

  • Feuerstelle 🔥

  • Dachterrasse & Bar

  • Außendusche

  • Italienische Steinwaschbecken

  • Sauna & Aufzug (5+2 & 6+2 Villen)

  • Waschraum

  • Kellerzimmer (6+2 Villen)

🌊 Überlauf Pool Konzept

Das architektonische Meisterwerk von Spectra — ein 875 m2 Überlauf Pool, auf der natürlichen Höhe positioniert, um ununterbrochene Sonnenuntergang Ansichten zu erfassen.

Hier verbindet sich Wasser mit dem Horizont und schafft ein Heiligtum, wo Luxus und Natur in perfekter Harmonie existieren.

Spectra ist mehr als eine Residenz – es ist eine Lebensweise Investition in die Zukunft von Nordzypern ✨

Standort auf der Karte

Lapithos, Nordzypern

Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
