Wohnkomplex Spectra

Wo Familienleben auf futuristisches Design und Natur trifft
Willkommen in Spectra, einer großen Luxus-Entwicklung in Lapta, westlich des touristischen Zentrums von Kyrenia.
Hier verschmelzen lebendige grüne Berge mit dem tiefblauen Mittelmeer, während zeitgenössische architektonische Linien eine futuristische Atmosphäre schaffen 🌿✨
Das Projekt befindet sich günstig in der Nähe der Hauptstraße, nur 22 Minuten vom Stadtzentrum von Kyrenia entfernt.
Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten gehören:
Strandbar von Suna
Sardunya Bay
Camelot Beach Club
Lapta Coastal Walkway
Merit Hotels Region
🌍 Projektkonzept
Inspiriert von den Wundern des Universums, Spectra verfügt über acht planeten-themed Zonen, jede mit einer eigenen einzigartigen Identität.
Am Eingang des Projekts bietet das beeindruckende Nova Center (3.250 m2) geräumige Freizeit- und Sozialräume für Bewohner und ihre Familien.
Projekthighlights:
162 Luxuswohnungen & Villen
Gesamtfläche: 46.500 m2
Gesamtbaufläche: 27,862 m2
8.500 m2 gemeinschaftliche Grünflächen
Die Bewohner genießen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die Bergblicke, zusammen mit unvergesslichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Landschaft 🌅
🏡 Wohnungstypen
Studio 1+0 (Ground Floor / Penthouse)
1+1 (Ground Floor / Penthouse)
2+1 (Ground Floor / Penthouse)
2+1 mit Linear Pool
3+1 mit Linear Pool
🏘 Villentypen
4+1 Villa
5+2 Villa
6+2 Villa
Spectra bietet verschiedene Gehäuseoptionen – von stilvollen Studios bis zu ultra-luxuriösen Villen, die für maximale Privatsphäre und Komfort ausgelegt sind.
🏊 Sozialeinrichtungen
875 m2 Überlauf Pool
250 m2 Freibad
Mini Aqua Park
Pool Bar
Überdachter beheizter Pool
Restaurant / Café
Minimarkt
Gymnasium
Sauna
Indoor Game Zone
Kinder im Freien Spielplatz
Schönheit und Haar Salon
Empfang und Management Amt
Aufzüge
Ein Projekt für Familiengenuss und raffiniertes Leben 👨👩👧👦
✨ Technische Merkmale
Automatisches Zentralgeneratorsystem
Sicherheits- und Barrieresystem
CCTV
Unterirdische Stahlbeton Wassertanks
Italienische Stein Küchenarbeitsplatten
IP Intercom System
Hisense VRF Klimaanlage
BBQ in allen Villen und Penthouses (außer Studio-Penthouses)
Optionale Jacuzzi in Penthäusern
🏡 Villa Highlights
Infinity Pool
Whirlpool
Feuerstelle 🔥
Dachterrasse & Bar
Außendusche
Italienische Steinwaschbecken
Sauna & Aufzug (5+2 & 6+2 Villen)
Waschraum
Kellerzimmer (6+2 Villen)
🌊 Überlauf Pool Konzept
Das architektonische Meisterwerk von Spectra — ein 875 m2 Überlauf Pool, auf der natürlichen Höhe positioniert, um ununterbrochene Sonnenuntergang Ansichten zu erfassen.
Hier verbindet sich Wasser mit dem Horizont und schafft ein Heiligtum, wo Luxus und Natur in perfekter Harmonie existieren.
Spectra ist mehr als eine Residenz – es ist eine Lebensweise Investition in die Zukunft von Nordzypern ✨