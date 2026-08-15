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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Lapta, Nordzypern Diese stil…
$223,664
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Lapta, Nordzypern Diese stil…
$283,833
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Penthouse in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Penthouse
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Аталанта
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem bebauten Komplex in İskele Nordzypern İskele ist ein beliebtes Investitio…
$242,471
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/2
Schicke Wohnungen am Meer in einem gemischt genutzten Projekt in Tatlısu, Nordzypern Tatlısu…
$378,444
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Penthouse 1 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in Küstennähe in einer Wohnanlage mit sozialer Infrastruktur in Tatlısu, Gazimağus…
$161,570
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Ötüken İskele Zypern ist di…
$216,965
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einer Anlage mit Privatstrand in İskele Nordzypern İskele liegt im Nordosten Zy…
$340,369
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Penthouse 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$255,172
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Penthouse 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einem Komplex direkt am Meer in Esentepe Girne Girne, die Perle Nordzyperns, be…
$269,987
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Penthouse 2 zimmer in Kalogreia, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Kalogreia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
1-Schlafzimmer-Wohnung in Gehweite zum Meer in Nordzypern Girne Die Wohnung befindet sich in…
$223,889
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Penthouse in Nordzypern
Penthouse
Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Elegance C7
$525,519
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in Girne Esentepe, umgeben von Pinienwäldern mit endlosem Blick auf das Mittelmeer…
$608,049
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in Gehweite zum Meer in Nordzypern Girne Girne, der beliebte Bezirk …
$431,622
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Penthouse 5 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 5 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Stockwerk 15/5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$669,200
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Penthouse 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/2
Turtle Bay Village | 2+1 Penthouse | Esentepe 🌴 For sale: a beautiful penthouse apartment…
$178,678
MwSt.
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Stockwerk 1
Wohnungen in Strandnähe in Nordzypern İskele Die İskele-Region mit ihren einzigartigen Strän…
$406,232
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
Meerblickwohnungen in der Nähe von Golfplätzen in Nordzypern, Girne Zypern, die paradiesisch…
$326,523
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Penthouse 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/2
Meerblick-Wohnungen zum Verkauf in Tatlısu, Gazimağusa Zypern, die drittgrößte Insel im Mitt…
$250,553
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Penthouse 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/2
Wohnungen in einem Komplex in Meeresnähe mit Pool in İskele Boğaz İskele Boğaz liegt am östl…
$274,800
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Berg und Meerblick in Girne Girne ist ein prestigeträchtiger Lebensraum an der…
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Golfplatzes in Karaağaç Girne Girne ist ein beliebte…
$473,055
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen mit Meerblick in einem gemischt genutzten Komplex in Lapta, Nordzypern Lapta mit s…
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Penthouse 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 15/5
Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit und reichen Annehmlichkeiten in İskele Nordzypern …
$473,055
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Penthouse 4 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 9/9
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Lefke Gaziveren Lefke Gaziveren ist ein friedlic…
$578,050
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Penthouse 1 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/2
Wohnungen in einem gut ausgestatteten Komplex in Nordzypern Girne Das Dorf Karaağaç ist eine…
$260,820
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Penthouse in Nordzypern
Penthouse
Nordzypern
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Roof terrace -61 m2 G7 2 Bedroom Penthouse Village of the Hanging Gardens  Sunny Valley …
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Penthouse 2 zimmer in Lefka, Nordzypern
Penthouse 2 zimmer
Lefka, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 14/14
Investitionswohnungen mit Meerblick in Lefke Nordzypern Diese Meer- und Aussichtswohnungen i…
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Penthouse 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/2
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Penthouse 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Penthouse 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
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