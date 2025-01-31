Wohnkomplex Furnished studio in the Royal Sun complex.

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Ein möbliertes Studio von 42 m2 mit einem Balkon von 7 m2, 600 Meter vom Sandstrand "Long Beach" im Royal Sun Residence Komplex.

"Long Beach" ist eine erfolgreiche Investition und eine Gelegenheit, in einem der schönsten Orte Zyperns zu leben. In diesem Projekt wurde alles für Ihren Komfort getan. Das Projekt befindet sich auf 70 Hektar Land, 5 Gehminuten vom Meer entfernt.

Infrastruktur:

Autovermietung

Drei Gemeinschaftspools

Wasserpark

Kinderspielplatz

Sportplatz

BBQ Bereich

Equestrian Club

SPA Zentrum

Schönheitssalon

Fitnesscenter

Restaurant

Shop

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!