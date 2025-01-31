Wohnkomplex Furnished studio in the Royal Sun complex.

  1. Realting.com
Trikomo, Nordzypern
von
$70,101
9
ID: 27494
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Ein möbliertes Studio von 42 m2 mit einem Balkon von 7 m2, 600 Meter vom Sandstrand "Long Beach" im Royal Sun Residence Komplex.

"Long Beach" ist eine erfolgreiche Investition und eine Gelegenheit, in einem der schönsten Orte Zyperns zu leben. In diesem Projekt wurde alles für Ihren Komfort getan. Das Projekt befindet sich auf 70 Hektar Land, 5 Gehminuten vom Meer entfernt.

Infrastruktur:

  • Autovermietung
  • Drei Gemeinschaftspools
  • Wasserpark
  • Kinderspielplatz
  • Sportplatz
  • BBQ Bereich
  • Equestrian Club
  • SPA Zentrum
  • Schönheitssalon
  • Fitnesscenter
  • Restaurant
  • Shop

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Trikomo, Nordzypern

