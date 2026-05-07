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Wohnung in einem Neubau ISATIS INFINITY

Spathariko, Nordzypern
von
$224,274
MwSt.
von
$2,577/m²
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ID: 36531
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Spathariko
  • Adresse
    Selin Sokak, 1

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Nur wenige Schritte von goldenen Sandstränden entfernt bietet INFINITY die perfekte Harmonie zwischen friedlicher Abgeschiedenheit und lebendigem Leben. Aus dem Lärm der Stadt, aber mit mühelosem Zugang zu ihren Geschäfts- und Freizeitzielen – hier wird Ihr Traumhaus Realität.

Flughafen Larnaca 79 km

Nicosia 65 km

Ayia Napa 45 km

Flughafen Ercan 55 km

Famagusta 10 km

Das gesamte Projekt umfasst mehr als 6400 m2

INFINITY ist ein moderner Wohnkomplex, der von Isatis Construction entwickelt und entwickelt wurde und verschiedene Apartments mit Meerblick bietet.

Das Hotel liegt 450 Meter vom atemberaubenden Long Beach entfernt, der ein atemberaubender Ort ist, um ein friedliches Leben zu leben oder einfach nur einen Urlaub zu genießen.

Die INFINITY präsentiert eine ausgeklügelte Sammlung von Wohnsorten innerhalb einer markanten Hochrisikoentwicklung, die jeweils dazu bestimmt ist, den atemberaubenden, ununterbrochenen Meerblick zu erfassen – die Neudefinition des modernen Küstenlebens.:

  • Ein Schlafzimmer Wohnung
  • Zwei Schlafzimmer Wohnung

Jede Residenz bei INFINITY ist auf höchstem Standard fertig gestellt und verbindet zeitgenössisches Design mit hochwertigen Materialien, um ein außergewöhnliches Küstenleben zu schaffen.

Dienststellen

INFINITY wurde gedanklich gestaltet, um den Bewohnern ein raffiniertes und umfassendes Angebot an Annehmlichkeiten zu bieten, die darauf ausgerichtet sind, den Alltag zu erhöhen

Verschiedene Hallen- und Außenschwimmbäder
Sauna
Gymnasium
Empfang

Zahlungsplan

Da das Projekt abgeschlossen ist, steht eine flexible Zahlungsoption zur Verfügung:

70% Anzahlung (Handover Property)
30% zinsfreie Raten für 18 Monate nach Schlüsselübergabe

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Spathariko, Nordzypern

Video-Review von wohngebäude ISATIS INFINITY

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