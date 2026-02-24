Wohnkomplex Royal Sun Residence

Royal Sun Residence — Vervollständigtes Wohnen am Meer 🌊☀️
Royal Sun Residence ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex im sehr wünschenswerten Long Beach Bereich, Iskele, Nordzypern.
Der berühmte Sandstrand ist nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar 🏖
Dies ist eine lebendige, etablierte Gemeinschaft mit angelegten Grundstücken und ganzjährig Resort Atmosphäre.
---
📍 Komplexe Einrichtungen
🏊 Freibäder
👶 Kinderbecken
🛒 Supermarkt vor Ort
🍽 Restaurant
🏋️ Zwei Fitnessstudios
🥋 Kampfsporthalle
🎾 Tennisplatz
🏀 Basketballplatz
🏐 Volleyballplatz
🛡 Gesicherter Eingang
Royal Sun Residence bietet einen “alles in Reichweite” Lebensstil – live, entspannen und aktiv bleiben, ohne den Komplex zu verlassen 🌿
---
🌴 Standort
Long Beach ist eine der beliebtesten Küstenregionen in Nordzypern.
Goldene Sandstrände, Promenade, Radwege, Cafés und Restaurants befinden sich in der Nähe.
Ideal für:
✔ Ständiger Wohnsitz
✔ Ferienwohnung
✔ Mietinvestition 📈
Royal Sun Residence kombiniert Komfort, Sicherheit und Zugang zum Strand – eine solide Wahl für das Leben im Mittelmeer 🌊✨