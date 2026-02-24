  1. Realting.com
Wohnkomplex Royal Sun Residence

Trikomo, Nordzypern
von
$113,356
;
27
ID: 33936
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Royal Sun Residence — Vervollständigtes Wohnen am Meer 🌊☀️

Royal Sun Residence ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex im sehr wünschenswerten Long Beach Bereich, Iskele, Nordzypern.

Der berühmte Sandstrand ist nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar 🏖

Dies ist eine lebendige, etablierte Gemeinschaft mit angelegten Grundstücken und ganzjährig Resort Atmosphäre.

---

📍 Komplexe Einrichtungen

🏊 Freibäder
👶 Kinderbecken
🛒 Supermarkt vor Ort
🍽 Restaurant
🏋️ Zwei Fitnessstudios
🥋 Kampfsporthalle
🎾 Tennisplatz
🏀 Basketballplatz
🏐 Volleyballplatz
🛡 Gesicherter Eingang

Royal Sun Residence bietet einen “alles in Reichweite” Lebensstil – live, entspannen und aktiv bleiben, ohne den Komplex zu verlassen 🌿

---

🌴 Standort

Long Beach ist eine der beliebtesten Küstenregionen in Nordzypern.

Goldene Sandstrände, Promenade, Radwege, Cafés und Restaurants befinden sich in der Nähe.

Ideal für:
✔ Ständiger Wohnsitz
✔ Ferienwohnung
✔ Mietinvestition 📈

Royal Sun Residence kombiniert Komfort, Sicherheit und Zugang zum Strand – eine solide Wahl für das Leben im Mittelmeer 🌊✨

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 65.0
Preis pro m², USD 1,744
Wohnungspreis, USD 113,356

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
