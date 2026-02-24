Wohnkomplex Royal Sun Residence

Royal Sun Residence — Vervollständigtes Wohnen am Meer 🌊☀️

Royal Sun Residence ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex im sehr wünschenswerten Long Beach Bereich, Iskele, Nordzypern.

Der berühmte Sandstrand ist nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar 🏖

Dies ist eine lebendige, etablierte Gemeinschaft mit angelegten Grundstücken und ganzjährig Resort Atmosphäre.

---

📍 Komplexe Einrichtungen

🏊 Freibäder

👶 Kinderbecken

🛒 Supermarkt vor Ort

🍽 Restaurant

🏋️ Zwei Fitnessstudios

🥋 Kampfsporthalle

🎾 Tennisplatz

🏀 Basketballplatz

🏐 Volleyballplatz

🛡 Gesicherter Eingang

Royal Sun Residence bietet einen “alles in Reichweite” Lebensstil – live, entspannen und aktiv bleiben, ohne den Komplex zu verlassen 🌿

---

🌴 Standort

Long Beach ist eine der beliebtesten Küstenregionen in Nordzypern.

Goldene Sandstrände, Promenade, Radwege, Cafés und Restaurants befinden sich in der Nähe.

Ideal für:

✔ Ständiger Wohnsitz

✔ Ferienwohnung

✔ Mietinvestition 📈

Royal Sun Residence kombiniert Komfort, Sicherheit und Zugang zum Strand – eine solide Wahl für das Leben im Mittelmeer 🌊✨