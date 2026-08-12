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Бунгало в Испании

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Торревьеха
527
Марбелья
24
Малага
5
автономное сообщество Валенсия
1324
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2 057 объектов найдено
Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$401,694
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Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$386,683
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
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Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
КВАРТИРЫ-БУНГАЛО НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты-бунгало на верхнем …
$230,925
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$328,183
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Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$386,683
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$362,741
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$391,539
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$328,183
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Бунгало в Торре-Пачеко, Испания
Бунгало
Торре-Пачеко, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры и бунгало новой постройки в курортном комплексе «Santa Rosalia Lake and Life Resort…
$401,694
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$409,695
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в самом сердце гольф-поля Casares Costa и предла…
$530,075
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Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Комплекс расположен в Аликанте, Сьюдад-Кесада, и предлагает новые квартиры площадью от 74 м²…
$431,129
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгал…
$487,049
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
8-я очередь Mar de Pulpí, именуемая как «Las Amapolas», расположена на пляже los Nardos и la…
$332,532
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Бунгало 4 комнаты в Finestrat, Испания
Бунгало 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
$462,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в рай…
$372,943
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Жилье в Альмерии с 1, 2 и 3 спальнями. 9-й этап Mar de Pulpí под названием Petunia располага…
$338,305
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Бунгало в Torremolinos, Испания
Бунгало
Torremolinos, Испания
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Расположенный на востребованной первой линии в Торремолиносе, этот эксклюзивный первый этаж …
$803,190
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Эксклюзивные бунгало-новостройки в Пилар-де-ла-Орадада - уникальный стиль и привилегированно…
$378,859
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Бунгало 3 комнаты в Рохалес, Испания
Бунгало 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
$540,418
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательном городке Рохалес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 18 б…
$384,688
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Современный жилой комплекс новостроек расположен в Аликанте, в городе Торревьеха. Проект пре…
$364,090
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Бунгало в Pulpi, Испания
Бунгало
Pulpi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Жилье в Альмерии с 1, 2 и 3 спальнями. 9-й этап Mar de Pulpí под названием Petunia располага…
$210,142
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Новые квартиры и бунгало на продажу в Пилар-де-ла-Орадада, недалеко от пляжа Эксклю…
$522,057
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Бунгало в Лос-Алькасарес, Испания
Бунгало
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Расположенный в очаровательном городке Лос-Алькасарес, этот эксклюзивный жилой комплекс пред…
$400,118
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Бунгало 3 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 3 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
Представляем Alma Bungalows — это новый комплекс премиум-класса, состоящий из ограниченной к…
$336,235
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных апартаментов, тщательно спроектир…
$416,103
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