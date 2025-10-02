  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Сабадель

Новостройки в Сабаделе, Испания

квартиры
2
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Сабадель, Испания
от
$297,729
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в Сабаделе, Барселона, в проекте с бассейном и парковкой в спокойном городском окружении Ковадонга — это спокойное место в городе Сабадель в провинции Барселона, которое находится в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы расположены…
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Сабадель, Испания
от
$448,938
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в Сабаделе, Барселона, в проекте с бассейном и парковкой в спокойном городском окружении Ковадонга — это спокойное место в городе Сабадель в провинции Барселона, которое находится в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы расположены…
