Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Ориуэла, Испания
от
$372,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строите…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$794,629
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$416,411
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$328,578
Год сдачи 2026
Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа Квартиры расположены в нескольких метрах от поля для гольфа в Монфорте-дель-Сид. Это небольшой городок в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Город имеет богатую историю, уходящую корнями …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 73–101 м²
5 объектов недвижимости 5
Residencial "La Isla III "  представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от  пляжа Лос Локос. R…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Квартира 3 комнаты
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$725,311
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$493,259
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$814,639
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы
Фуэнхирола, Испания
от
$1,71 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$283,613
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
$273,515
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Премиальное расположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта.Несравненный современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами. Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и оживляют ваш испанский дом м…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
74.0 – 109.0
1,04 млн – 1,92 млн
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$481,227
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$420,018
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$481,577
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$462,651
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$357,877
Год сдачи 2026
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Ориуэла, Испания
от
$312,672
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$523,867
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$461,561
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$587,437
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$343,136
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$465,005
Год сдачи 2027
Квартиры в живописном месте в Михасе, Малага Этот жилой комплекс в Михасе, районе Серрадо-дель-Агила, расположен среди холмов недалеко от Средиземного моря и представляет собой элегантный гольф-курорт. В центре комплекса — прекрасно спроектированное 9-луночное поле для гольфа с живописными л…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$510,250
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Жилой комплекс INFINIUM III
Кальпе, Испания
от
$514,100
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 17
Площадь 115–201 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс INFINIUM III находится в престижном районе Саладар города Кальпе, в непосредственной близости от знаменитого пляжа Ареналь-Бол и оживленного центра города. Это исключительное расположение предоставляет жителям возможность наслаждаться всеми преимуществами прибрежной жизни, име…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Квартира 4 комнаты
201.0
1,02 млн
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$333,475
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$731,487
Год сдачи 2027
Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$366,704
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Санта-Пола, Испания
от
$314,980
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил. Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года. Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье …
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$935,896
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$749,704
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
76.0
302,402
Дом
87.0
406,964
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$707,787
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$466,592
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
La Mata, Испания
от
$314,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 84–113 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс закрытого типа Eden Beach с 3 бассейнами для взрослых и детей, зелеными и спортивными зонами, детской площадкой, паркингом. В стоимость входит: полностью оборудованные ванные комнаты, встроенные шкафы во всем доме, предустановка кондиционера, меблированная и обо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
84.0
331,479
Квартира 3 комнаты
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
Жилой комплекс Amara Maris Apartments
San Javier, Испания
от
$297,364
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 51–115 м²
3 объекта недвижимости 3
AMARA MARIS Beach & Spa — это новый роскошный жилой комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря, на потрясающем курорте Ла Манга-дель-Мар-Менор, на побережье Коста-Калида. Комплекс состоит из двух 9-этажных блоков с 1-3 спальнями, квартир с террасами с видом на море во всех объектах …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
334,969
Квартира 2 комнаты
98.0
535,019
Квартира 3 комнаты
115.0
639,697
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$1,18 млн
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$755,780
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$387,440
Год сдачи 2028
Эксклюзивные квартиры с бассейном на крыше в историческом центре Малаги Исторический центр Малаги — это сердце города, где традиции и современность переплетаются в удивительной гармонии. Узкие улочки с уютными кафе, тапас-барами и бутиками открывают виды на величественные площади, окруженные…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры со светлыми интерьерами в Бенальмадене, Малага
Benalmadena, Испания
от
$1,24 млн
Год сдачи 2028
Идеальные квартиры и пентхаусы в Бенальмадене в комплексе с развитой инфраструктурой Торремуэлье — уютный прибрежный район в Бенальмадене на побережье Коста-дель-Соль. Он известен живописными видами на море, спокойной атмосферой и удобной близостью к пляжам и природным зонам. Здесь сочетаютс…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$665,134
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$447,680
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в жилом комплексе в Сабаделе, Барселона
Сабадель, Испания
от
$441,763
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в Сабаделе, Барселона, в проекте с бассейном и парковкой в спокойном городском окружении Ковадонга — это спокойное место в городе Сабадель в провинции Барселона, которое находится в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы расположены…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$853,490
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$324,915
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$576,024
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апартаменты расположены в популярном жилом районе Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль. Благодаря прекрасному климату, богатой социальной инфраструктуре, оживленной атмосфере и красоте природы, Фуэнхир…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$699,111
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Марбелье рядом с Пуэрто-Банусом, с бассейном на крыше
Марбелья, Испания
от
$1,35 млн
Год сдачи 2027
Квартиры с соляриями и инфинити-бассейном в Сан-Педро-де-Алькантара Сан-Педро-де-Алькантара — один из самых аутентичных и гостеприимных районов Марбельи, где традиционный андалузский стиль сочетается с удобствами современной жизни. Здесь вы найдете оживленный центр, широкие проспекты и близо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"
Малага, Испания
от
$1,40 млн
Год сдачи 2028
Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach» Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир среди…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Finestrat, Испания
от
$518,032
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 109–136 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс SEAVIEW 6, расположенный в престижной зоне Коста-Бланки, предлагает уникальное сочетание природной красоты и городского комфорта. В окружении гор и с потрясающим видом на Средиземное море, комплекс обеспечивает спокойную атмосферу. В то же время, он находится всего в нескольки…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$479,456
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$971,213
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$692,393
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$564,096
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с живописным видом в бутик-комплексе в Михасе
Михас, Испания
от
$671,020
Год сдачи 2027
Эксклюзивные квартиры в Михас Гольф на Коста-дель-Соль, для ценителей комфорта и жизни в гармонии с природой Михас Гольф (Mijas Golf) — престижный и благоустроенный жилой район на побережье Коста-дель-Соль, знаменитый своими двумя великолепными полями для гольфа на 18 лунок: Los Lagos и Los …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$261,340
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Дения, Испания
от
$287,860
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 52–112 м²
7 объектов недвижимости 7
Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
283,793
Квартира 2 комнаты
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Квартира 3 комнаты
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Таунхаус
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Эстепоне среди природы
Эстепона, Испания
от
$847,604
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря с большими террасами и видом на море в жилом районе Эстепоны Этот новый проект расположен в муниципалитете Эстепона на побережье Коста-дель-Соль, на юге Испании. Эстепона – это очаровательный город с более чем 20 километрами побережья, славящийся живописным старым гор…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$373,181
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Ориуэла, Испания
от
$209,982
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Чувствуете это ощущение террасы? AMANECER X объединяет роскошь и функциональность во вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов с различными текстурами и превосходной отделкой.Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощ…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Жилой комплекс Ciñuelica Resort - Fase 2
Ориуэла, Испания
от
$293,080
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 92–110 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс Ciñuelica состоит из четырех многоквартирных домов, в общей сложности 64 квартиры с 2 и 3 спальнями и 14 бунгало с 3 спальнями. Жилой комплекс построен с зонами общего пользования, включающими 3 бассейна, 2 джакузи, а также спортивную и детскую зону, где можно насладиться хорошим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
92.0
383,818
Квартира 3 комнаты
94.0
452,440
Бунгало
110.0
383,818
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$398,816
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$299,112
Год сдачи 2026
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$268,435
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$270,450
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$594,500
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$385,812
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$513,517
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$767,636
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$260,167
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$858,573
Год сдачи 2027
Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в элитном проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$688,678
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Престижные квартиры с видом на море в Фуэнхироле Стильные квартиры расположены в престижном жилом комплексе в одном из самых востребованных районов Фуэнхиролы, между Бенальмаденой и побережьем Коста-дель-Соль. Этот регион славится не только великолепным климатом, но и широким спектром удобст…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Многоквартирный жилой дом Энергоэффективные дома с видом на поле для гольфа в Михасе
Михас, Испания
от
$437,269
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Дома с видом на поле для гольфа и рейтингом энергоэффективности «A» в престижном районе Михаса Этот новый проект расположен в Михасе – одном из самых популярных муниципалитетов на побережье Коста-дель-Соль. Регион сочетает в себе традиционную испанскую культуру, современную инфраструктуру и …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Марбелья, Испания
от
$502,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 120–550 м²
5 объектов недвижимости 5
Новый жилой комплекс с потрясающей инфраструктурой, как у превосходного 5-звездочного отеля. Первая линия моря. Окружен живописными пейзажами и полями для гольфа
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
500.0 – 550.0
1,92 млн – 3,49 млн
Агентство
Marbella Company Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$927,869
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$594,500
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Испания
от
$239,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 75–77 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. В нескольких метрах от всех наших услуг: супермаркет, рестораны, аптека, корты для падл-тенниса, английский боулинг, поле для гольфа… Отделка высочайшего качества. Большая общественная зона с бассейном.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе
Benahavis, Испания
от
$2,83 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе Бенаавис – это красивое место с живописной природой и прекрасными видами, расположенное между знаменитыми Марбельей, Рондой и Эстепоной. Район очень близок к пляжу – примерно в 7 км. Энергоэффективные квартиры расположены в респектаб…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе