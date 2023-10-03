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Таунхаусы в Испании

Мурсия (автономная область)
99
Pilar de la Horadada
59
Orihuela
47
Almoradi
42
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
Канарские острова
25
l Alfas del Pi
18
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845 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Добро пожаловать в уголок мечты, в место, где ваши фантазии становятся реальностью. Представ…
€1,79 млн
Таунхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€889,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Стильные дома с потрясающим видом на море и природу в Михасе Этот проект включает в себя уто…
€799,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Referencia: 538 Прекрасный таунхаус в Сьерра Кортина (Финестрат)! Рядом с Бенидормом, очень…
€229,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€169,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Таунхаус 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Двухквартирный дом с великолепным видом предлагает спокойствие, хорошее расположение и комфо…
€235,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Таунхаус 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 207 м²
Жилой комплекс из 9 таунхаусов в Кабо-де-лас-Уэртас, на территории которого великолепные сре…
€1,33 млн
Таунхаус 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Продается дуплекс площадью 78 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€175,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€155,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€280,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu в Андалусия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Андалусия, Испания
Комнаты 4
Площадь 114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Площадь 131 м²
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
€220,000
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Таунхаус с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Площадь 158 м²
На продажу выставлен таунхаус 158,50 кв.м., построенный в 2008 году, на участке 1 028,03 кв.…
€530,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Андалусия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Андалусия, Испания
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря в Панормос, Крит. Планировка: 3+1 …
€315,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcón de Finestrat, …
€367,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Валенсия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Валенсия, Испания
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Новый жилой комплекс в Сан Антонио де Бенагебер, всего в 14км от Валенсии. Жилой комплекс со…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Испания, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Испания, Испания
Комнаты 4
Площадь 147 м²
10 танхаусов с панорамным видом на Средиземное море, расположенных в престижной урбанизации …
€479,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант. Находится в жилом комплексе за…
€211,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 3
Площадь 140 м²
 Новый современный таунхаус, расположенный в городе Daya Nueva. Одноэтажный таунхаус площадь…
€209,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Испания, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Испания, Испания
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, расположенный у подн…
€208,000

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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