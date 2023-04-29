В Испании одобрили новый «Закон о жилье» (Ley de Vivienda), который рассматривался в парламенте около года. За закон проголосовало 176 депутатов, против — 167, один человек воздержался. Закон будет передан в Сенат в ускоренном порядке, чтобы его вступление в силу состоялось до региональных и муниципальных выборов 28 мая.

Ключевые тезисы из нового закона

Начиная с 2024 года, годовое повышение арендной платы будет ограничено 3% , в отличие от текущего лимита в 2%. К 2025 году все ежегодные повышения цен будут рассчитываться по специальному индексу, который будет ниже стандартного индекса потребительских цен. Это приведет к тому, что в реальном выражении, учитывая инфляцию, стоимость аренды будет снижаться.

, в отличие от текущего лимита в 2%. К 2025 году все ежегодные повышения цен будут рассчитываться по специальному индексу, который будет ниже стандартного индекса потребительских цен. Это приведет к тому, что в реальном выражении, учитывая инфляцию, стоимость аренды будет снижаться. Владельцы более чем пяти объектов (в отличие от предыдущего ограничения в 10 объектов) будут относиться к категории крупных арендодателей. Для этой группы лендлордов будут установлены более жесткие требования.

Для этой группы лендлордов будут установлены более жесткие требования. Будет создана карта «стрессовых районов» , где расходы на аренду и основные товары превышают 30% среднего дохода жителей или где цены на недвижимость за последние пять лет выросли более чем на 3% по сравнению с Индексом потребительских цен. В случае, если арендодатель захочет заключить новый контракт в таких районах, он обязан предоставить арендатору такие же условия, как в предыдущем договоре, на срок в 3 года. Фактически, ставка аренды в таких районах будет заморожена.

, где расходы на аренду и основные товары превышают 30% среднего дохода жителей или где цены на недвижимость за последние пять лет выросли более чем на 3% по сравнению с Индексом потребительских цен. В случае, если арендодатель захочет заключить новый контракт в таких районах, он обязан предоставить арендатору такие же условия, как в предыдущем договоре, на срок в 3 года. Фактически, ставка аренды в таких районах будет заморожена. За все расходы, связанные с работой риэлтора, будет отвечать собственник недвижимости, а не арендатор.

Владельцам жилья дадут налоговые вычеты на доходы от сдачи до 90%, если те 1) подпишут новый договор аренды по цене хотя бы 5% ниже по сравнению с предыдущим, 2) будут сдавать жильё людям в возрасте от 18 до 35 лет, и 3) отремонтируют жилье. И все это — в зонах, где арендного жилья не хватает.

на доходы от сдачи до 90%, если те 1) подпишут новый договор аренды по цене хотя бы 5% ниже по сравнению с предыдущим, 2) будут сдавать жильё людям в возрасте от 18 до 35 лет, и 3) отремонтируют жилье. И все это — в зонах, где арендного жилья не хватает. Если дома или квартиры остаются пустующими без причины более 2 лет, владельцы будут облагаться повышенным ежегодным налогом на недвижимость (IBI). Надбавка к стандартному налогу может составлять до 150% (в настоящее время — 50%) и будет применяться к недвижимости, которая остается незанятой более двух лет без уважительной причины, и принадлежит владельцам не менее четырех объектов.

более 2 лет, владельцы будут облагаться повышенным ежегодным налогом на недвижимость (IBI). Надбавка к стандартному налогу может составлять до 150% (в настоящее время — 50%) и будет применяться к недвижимости, которая остается незанятой более двух лет без уважительной причины, и принадлежит владельцам не менее четырех объектов. Выселение окупасов в виде недобросовестных арендаторов станет ещё более трудным и длительным (2 года и более), если те будут отнесены к «наиболее уязвимым слоям населения».

Стоит отметить, что закон вызывает неоднозначную реакцию и был принят вопреки противодействию правых сил. Многие из их представителей считают, что его нормы сформулированы недостаточно четко и приведут к росту цен, а не к снижению или сдерживанию.