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Производственные здания в Испании

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Андалусия
3
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5 объектов найдено
Продажа завода по производству оливкового масла, 10 млн €, рентабельность более 15% годовых! в Кордова, Испания
Продажа завода по производству оливкового масла, 10 млн €, рентабельность более 15% годовых!
Кордова, Испания
Продажа завода по производству оливкового масла, 10 млн €, рентабельность более 15% годовых!…
$11,73 млн
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Производство 1 100 м² в Эстепона, Испания
Производство 1 100 м²
Эстепона, Испания
Площадь 1 100 м²
A great ship for your company. Everything is ready to start. Excellent location with traffic…
$1,38 млн
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Производство 609 м² в Helechosa de los Montes, Испания
Производство 609 м²
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 609 м²
A large corner industrial magazine with many storage compartments, office and exhibition hal…
$748,478
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TekceTekce
Производство 961 м² в Helechosa de los Montes, Испания
Производство 961 м²
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 961 м²
Local with three floors and passing terrace. It is very bright with a full glass facade wit…
$1,68 млн
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Производство 865 м² в Тарифа, Испания
Производство 865 м²
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 865 м²
The great nave consisting of three floors in Polígono La Vega, the main street with a view o…
$781,020
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