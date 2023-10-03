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Производственные здания в Испании

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5 объектов найдено
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением в Estepona, Испания
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением
Estepona, Испания
Площадь 1 100 м²
€1,27 млн
Производство 3 ванных с бытовой техникой в Helechosa de los Montes, Испания
Производство 3 ванных с бытовой техникой
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 609 м²
€690,000
Производство 1 ванная с водоснабжением, с крыльцом, с Light в Тарифа, Испания
Производство 1 ванная с водоснабжением, с крыльцом, с Light
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 865 м²
€720,000
Производство 2 ванных в Helechosa de los Montes, Испания
Производство 2 ванных
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 961 м²
€1,55 млн
Производство в Барселона, Испания
Производство
Барселона, Испания
Площадь 428 м²
Коммерческое помещение в районе Орта Гинардо города Барселона. Центральный проспект, …
€1,07 млн
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