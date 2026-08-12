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Замки в Испании

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Балеарские острова
106
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106 объектов найдено
Замок 3 спальни в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 3 спальни
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Villa in Balearic
$1,11 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Villa in Balearic
$2,22 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Villa in Balearic
$2,36 млн
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Замок 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Villa in Balearic
$2,45 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Villa in Balearic
$925,943
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Замок 5 спален в Пальма, Испания
Замок 5 спален
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Villa in Balearic
$3,95 млн
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Замок 5 спален в es Capdella, Испания
Замок 5 спален
es Capdella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 451 м²
Villa in Balearic
$5,24 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Villa in Balearic
$1,51 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Villa in Balearic
$1,98 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Villa in Balearic
$15,02 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Villa in Balearic
$4,60 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 302 м²
Villa in Balearic
$1,49 млн
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Замок 5 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 5 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 662 м²
Villa in Balearic
$15,02 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in Balearic
$6,39 млн
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Замок 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Villa in Balearic
$2,15 млн
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Замок 7 спален в ses Illetes, Испания
Замок 7 спален
ses Illetes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 911 м²
Villa in Balearic
$6,64 млн
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Замок 8 спален в Pollenca, Испания
Замок 8 спален
Pollenca, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Villa in Balearic
$2,91 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Villa in Balearic
$10,89 млн
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Замок 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Этаж 2
Villa in Balearic
$2,27 млн
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Замок 4 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 4 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 690 м²
Villa in Balearic
$3,49 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Villa in Balearic
$6,41 млн
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Замок 4 спальни в ses Illetes, Испания
Замок 4 спальни
ses Illetes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Villa in Balearic
$8,15 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Villa in Balearic
$4,89 млн
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Замок 4 спальни в Son Caliu, Испания
Замок 4 спальни
Son Caliu, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Villa in Balearic
$4,54 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
Этаж 3
Villa in Balearic
$1,50 млн
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Замок 4 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 4 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
Villa in Balearic
$3,32 млн
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Замок 3 спальни в Andratx, Испания
Замок 3 спальни
Andratx, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
House in Balearic
$931,767
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Вилла с совершенно новым дизайном и видом на море доступна для продажи в зеленой, спокойной …
$6,92 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 937 м²
Villa in Balearic
$8,74 млн
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Замок 5 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 5 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 059 м²
Этаж 1
Villa in Balearic
$28,54 млн
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