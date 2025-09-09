  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Rojales
  4. Квартира в новостройке Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада

Квартира в новостройке Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада

Rojales, Испания
от
$346,105
;
42
Оставить заявку
ID: 27733
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Rojales

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада

Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предлагает широкий выбор ресторанов, магазинов и необходимых сервисов, благодаря чему отлично подходит как для постоянного проживания, так и для комфортного отдыха.

Квартиры в Сьюдад-Кесада находятся в удобном расположении для жизни и отдыха. Супермаркеты, рестораны и магазины всего в 0,4 км, а центр Сьюдад-Кесады — в 1,2 км. Для любителей гольфа рядом находятся поля La Marquesa Golf (3,1 км) и La Finca Golf (9,5 км). Песчаные пляжи Гуардамар-дель-Сегура всего в 8,5 км, а живописное побережье Торревьехи — в 12,3 км. Города Торревьеха и Ориуэла расположены в 12,5 км и 24,2 км соответственно. Для международных путешественников аэропорт Аликанте находится в 39,7 км, а аэропорт Мурсии — в 63,8 км.

Жилой комплекс включает 84 современных квартиры, предлагая выбор между квартирами на первом этаже с частными садами или апартаментами на верхнем этаже с просторными соляриями. Это закрытое сообщество, ориентированное на отдых и общение, с красивыми зелеными зонами, пешеходными дорожками и большим общим бассейном в центре комплекса.

Каждая квартира в этом жилом комплексе спроектирована с открытой планировкой, объединяющей полностью оборудованную кухню и светлую гостиную. Все апартаменты поставляются с мебелью и включают высококачественную бытовую технику, кондиционер, электрические жалюзи и энергосберегающую аэротермальную систему для нагрева воды. Ванные комнаты оснащены подогревом пола для дополнительного комфорта. Просторные террасы или частные сады становятся отличным местом для жизни на открытом воздухе. Для каждой квартиры предусмотрено частное парковочное место.


ALC-01060

Местонахождение на карте

Rojales, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$328,447
Многоквартирный жилой дом Новые Апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с Террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$812,287
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры с 2 и 3 спальнями в Финестрате, Аликанте
Finestrat, Испания
от
$523,867
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$542,702
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Испания
от
$239,562
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Rojales, Испания
от
$346,105
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Показать все Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Orihuela, Испания
от
$372,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строите…
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Многоквартирный жилой дом Квартиры с просторными террасами в Марбелье
Марбелья, Испания
от
$706,337
Год сдачи 2029
Роскошные и стильные квартиры в гармонии с природой в Марбелье Марбелья — одно из самых привлекательных мест Европы, где сочетаются средиземноморский образ жизни, космополитичная атмосфера и природная красота. Благодаря мягкому климату, известным полям для гольфа, изысканным ресторанам и ярк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Показать все Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
74.0 – 109.0
1,05 млн – 1,94 млн
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации