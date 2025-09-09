Квартира в новостройке Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага

  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага

Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага

Эстепона, Испания
от
$594,500
;
15
ID: 27610
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Город
    Эстепона

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне

Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприятный климат, гольф-поля, рестораны на любой вкус и множество развлечений делают Эстепону отличным местом как для отдыха, так и для жизни.

Квартиры на продажу в Эстепоне, Малага, расположены всего в 1,2 км от пляжа, примерно в 18 км от Пуэрто-Бануса и в 28 км от Марбельи. Международный аэропорт Малаги находится примерно в 83 км, обеспечивая удобное сообщение с крупными европейскими городами.

Проект выполнен в курортном стиле и предлагает жильцам все для комфортного и расслабленного образа жизни. В вашем распоряжении — инфинити-бассейн на крыше с видом на Средиземное море, ухоженные сады, современный спа-центр и фитнес-зал, подземная парковка, кладовые помещения и продуманные зоны для отдыха.

Квартиры выполнены в светлом современном стиле с акцентом на простор и комфорт. Гостиная и кухня объединены в едином открытом пространстве с панорамными окнами, которые наполняют интерьер светом. Просторные террасы приглашают насладиться видами на море и горы. Все материалы и отделка — высокого качества, а эргономичная планировка делает каждую деталь функциональной и уютной.


AGP-01009

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Образование
Здравоохранение

Realting.com
