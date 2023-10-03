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Отели в Испании

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240 объектов найдено
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города в Malaga, Испания
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города
Malaga, Испания
Уникальное предложение: Продажа Бутик-Отеля 4* в историческом центре Малаги, побережье Кост…
€7,96 млн
Отель 9 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением в Испания, Испания
Отель 9 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,45 млн.EUR, 6,62% рентабельность! Мес…
€1,45 млн
Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением в Испания, Испания
Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
Продажа мини-отеля в центре Кальпе, 550.000 EUR, 12% рентабельность. Месторасположение: ц…
€550,000
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
Количество спален 88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Casinos, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
Площадь 1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города в Испания, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города
Испания, Испания
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
€1,70 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в Испания, Испания
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
€30,00 млн
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Площадь 16 149 м²
Испания г.Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 4**** рядом с межд…
€18,70 млн
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Малага, Испания
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
Комнаты 30
Площадь 99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Отель 14 спален с сауной в Аликанте, Испания
Отель 14 спален с сауной
Аликанте, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 063 м²
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
€1,70 млн
Отель с лифтом, с видом на море в Аликанте, Испания
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Отель 15 спален с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Отель 15 спален с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 15
Площадь 3 000 м²
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
€12,00 млн
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с отоплением в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Бенидорм, Испания
Площадь 1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
€3,95 млн
Отель 7 спален с кондиционером, с водоснабжением, с Storeroom в Puerto Real, Испания
Отель 7 спален с кондиционером, с водоснабжением, с Storeroom
Puerto Real, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 160 м²
€450,000
Отель 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Отель 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
€650,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Monistrol de Calders, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sencelles, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
Площадь 1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Отель с лифтом в Коста-дель-Маресме, Испания
Отель с лифтом
Коста-дель-Маресме, Испания
Площадь 2 732 м²
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
€5,00 млн
Отель в Коста-Брава, Испания
Отель
Коста-Брава, Испания
Площадь 5 175 м²
Отель 4 звезды во второй линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. …
€7,50 млн
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 891 м²
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
€5,50 млн
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в la Pera, Испания
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
la Pera, Испания
Количество спален 5
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sabinanigo Alto, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
Площадь 1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн

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