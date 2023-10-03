ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Гостиницы, отели
Отели в Испании
Каталония
80
Валенсия
78
Вега-Баха-дель-Сегура
39
Orihuela
30
Андалусия
25
Мадрид
24
Балеарские острова
11
Moianes
10
Pla de Mallorca
8
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
6
Бенидорм
6
Мадрид
6
Марина-Баха
6
Канарские острова
4
Ibiza
3
Алаканти
3
Аликанте
3
Показать больше
Показать меньше
Отель
Очистить
240 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Отель с кондиционером, с бассейном, в центре города
Malaga, Испания
Уникальное предложение: Продажа Бутик-Отеля 4* в историческом центре Малаги, побережье Кост…
€7,96 млн
Рекомендовать
Отель 9 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
9
450 м²
5
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,45 млн.EUR, 6,62% рентабельность! Мес…
€1,45 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном, в центре города, с видеонаблюдением
Испания, Испания
Продажа мини-отеля в центре Кальпе, 550.000 EUR, 12% рентабельность. Месторасположение: ц…
€550,000
Рекомендовать
Отель 88 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
88
ОписаниеПродажа роскошного 5* отеля в центре Барселоны 56 млн евро! Месторасположение: Пасео…
€56,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
15 300 м²
ОписаниеПродажа отеля 4* на 220 номеров на первой линии о.Майорка в Испании 95 млн евро. Мес…
€95,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Casinos, Испания
1 680 м²
ОписаниеУникальное предложение: продажа Отеля 4* стоимостью 995.000 евро на поле для гольфа …
€995,000
1
Рекомендовать
Отель с видом на море, с бассейном, в центре города
Испания, Испания
Представляем вашему вниманию, мини отель историческо родового характера, имеющее свой анкла…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Отель вместимостью 400 номеров, расположен в великолепном месте на песчаном вале, на перво…
€30,00 млн
Рекомендовать
Отель
Мадрид, Испания
16 149 м²
Испания г.Мадрид Отель рядом с аэропортом Отель 4**** рядом с межд…
€18,70 млн
1
Рекомендовать
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
30
99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Рекомендовать
Отель 14 спален с сауной
Аликанте, Испания
14
14
1 063 м²
Продается инвестиционный проект, апарт-отель вблизи центра Аликанте ! Площадь участка 300м2,…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом, с видом на море
Аликанте, Испания
750 м²
Продаётся гостиница в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 750.00 м2, состоит из 1 комнат…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 15 спален с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
15
3 000 м²
Продаётся гостиница в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 3000.00 м2, участок 174…
€12,00 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
15 000 м²
ОписаниеПродажа Апарт-Отеля 4* на первой линии моря на Майорке, 70 млн. Евро, 218 апартамент…
€70,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Бенидорм, Испания
1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
€3,95 млн
Рекомендовать
Отель 7 спален с кондиционером, с водоснабжением, с Storeroom
Puerto Real, Испания
7
7
160 м²
€450,000
Рекомендовать
Отель 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5
5
280 м²
€650,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 3* Отеля в центре Барселоны, 19,0 млн.€, 5% рентабельность!Месторасположение…
€19,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Monistrol de Calders, Испания
ОписаниеПродажа 2* Отеля в центре Барселоны, 4,75 млн. €, 5,5% рентабельность!Расположение: …
€4,75 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
1
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
ОписаниеПродажа 4* Бутик-Отеля на Майорке, 6,5 млн Евро!Отель расположен в 20 км от аэропорт…
€6,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sencelles, Испания
1 815 м²
ОписаниеПродажа 5* Бутик-Отеля на Майорке 10 млн евро.Эксклюзивный 5* Отель, входящий в прес…
€10,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Описание4* ГОСТИНИЧНЫЙ АКТИВ НА ПРОДАЖУ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ!ИБИЦА. Первая линия моря. Три з…
€40,00 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом
Коста-дель-Маресме, Испания
2 732 м²
Отель 3 звезды в 200 метрах от моря в городе Канет де Мар на побережье Коста Маресме.…
€5,00 млн
Рекомендовать
Отель
Коста-Брава, Испания
5 175 м²
Отель 4 звезды во второй линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. …
€7,50 млн
1
Рекомендовать
Отель
Барселона, Испания
891 м²
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
€5,50 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
la Pera, Испания
5
523 м²
2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sabinanigo Alto, Испания
1 350 м²
ОписаниеРентабельный Отель 3* в горах Каталонии – 1,69 млн.Евро, рентабельность – 10%!Местор…
€1,69 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Типы недвижимости в Испании
коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL