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Отели в Испании

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64 объекта найдено
Отель 12 000 м² в Аликанте, Испания
Отель 12 000 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 101
Кол-во ванных комнат 101
Площадь 12 000 м²
Международный аэропорт Аликанте находится в 25 км и трамвайные остановки в пределах 300 метр…
$12,30 млн
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РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания в Хавея, Испания
РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания
Хавея, Испания
РЕДКИЙ ОТЕЛЬНЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Хавеа (Jávea), Коста-Бланка, Испания Инвест…
$15,94 млн
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Отель 2 002 м² в Барселона, Испания
Отель 2 002 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 002 м²
В продаже отель с лицензией на гостиничную деятельность и 5 коммерческими помещениями. Объек…
$17,36 млн
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TekceTekce
Отель 852 м² в Испания
Отель 852 м²
Испания
Площадь 852 м²
В продаже бутик-отель 3* с оператором в сердце Кадиса, который ежегодно посещает свыше 1,5 м…
$5,27 млн
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Продажа отеля 3* на побережье Коста-Брава – 3,2 млн €. в Costa Brava, Испания
Продажа отеля 3* на побережье Коста-Брава – 3,2 млн €.
Costa Brava, Испания
Количество этажей 4
Продажа отеля 3* на побережье Коста-Брава – 3,2 млн €. • Месторасположение: расположен на…
$3,75 млн
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Отель в Кальпе, Испания
Отель
Кальпе, Испания
Новый отель на продажу — Бенидорм, центр и пляжи Редкая инвестиционная возможность в Бени…
$3,03 млн
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Отель 13 200 м² в Ла-Оротава, Испания
Отель 13 200 м²
Ла-Оротава, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 13 200 м²
Продается комплекс из трех домов с плантацией винограда, площадью 13200 м2. С этой территори…
Цена по запросу
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Отель 100 000 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 100 000 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 100 000 м²
В продаже гостиничный комплекс Club Cala Pada расположен на восточном побережье Ибицы, в жив…
$115,45 млн
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Отель 606 м² в Барселона, Испания
Отель 606 м²
Барселона, Испания
Площадь 606 м²
В продаже трёхэтажное здание под отель в пригороде Барселоны.Окружение:множество ресторанов …
$1,01 млн
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4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol  в Марбелья, Испания
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol 
Марбелья, Испания
Число комнат 24
Площадь 2 500 м²
ПРОДАЖА 4* Бутик-Отеля на поле для гольфа на Costa del Sol — 7.000.000 € Расположение: ме…
$8,20 млн
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Отель 2 914 м² в Барселона, Испания
Отель 2 914 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 914 м²
Отель 4* в популярном курортном городе Ситджес всего в 40 км от центра Барселоны.Окружение:1…
$37,04 млн
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Отель 15 000 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 15 000 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 15 000 м²
В продаже фешенебельный отель 5* всемирно известной сети гостиниц на острове Майорка.Располо…
$103,90 млн
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Продажа хостела в Аликантe – 2 млн €. в автономное сообщество Валенсия, Испания
Продажа хостела в Аликантe – 2 млн €.
автономное сообщество Валенсия, Испания
Продажа хостела в Аликантe – 2 млн €. • Месторасположение: всего в 1,5 км от пляжа, аэроп…
$2,34 млн
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Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания в Аликанте, Испания
Продаются отельные номера в бутик-отеле в центре Аликанте, Испания
Аликанте, Испания
Площадь 30 м²
Castellon Plaza Hotel — современный бутик-отель на 30 дизайнерских номеров с панорамным видо…
$166,215
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Hotel Invest
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Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель в Каталония, Испания
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель
Каталония, Испания
Площадь 16 155 м²
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель за 30.5 млн евро! ·         Отел…
$35,74 млн
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Отель 4 957 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 4 957 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 4 957 м²
В продаже отель 4*, расположенный в исторической части Пальма-де-Майорка, столице Балеарских…
$72,73 млн
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Отель 475 м² в Барселона, Испания
Отель 475 м²
Барселона, Испания
Площадь 475 м²
Продается бутик-отель в центре Ситджеса. Окружение:городская площадьогромное множество отеле…
$1,85 млн
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Отель 9 800 м² в Балеарские острова, Испания
Отель 9 800 м²
Балеарские острова, Испания
Площадь 9 800 м²
В продаже отель 3* без оператора в прибрежной зоне острова Майорка.Расположение:отель распол…
$30,02 млн
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Отель в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Отель
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
$8,00 млн
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ! в Валенсия, Испания
ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ!
Валенсия, Испания
Площадь 529 м²
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) | ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ …
$3,42 млн
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Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  в Аликанте, Испания
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 € 
Аликанте, Испания
Площадь 767 м²
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  …
$2,17 млн
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Роскошный 4★ отель на побережье Коста-Брава, Испания в Costa Brava, Испания
Роскошный 4★ отель на побережье Коста-Брава, Испания
Costa Brava, Испания
Число комнат 111
Площадь 5 000 м²
В продаже — роскошный 4★ отель на побережье Коста-Брава, Испания, 16,650 млн € Ключевые х…
$19,51 млн
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Отель 4 992 м² в Каталония, Испания
Отель 4 992 м²
Каталония, Испания
Площадь 4 992 м²
В продаже отель 4* с оператором в самом популярном у туристов городе побережья Коста-Брава. …
$19,27 млн
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АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ! в Валенсия, Испания
АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ!
Валенсия, Испания
Площадь 529 м²
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ) | ГОТОВЫЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ В ОТЛИЧНОЙ ЛОКАЦИИ РЯДОМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ ВАЛЕНСИИ …
$3,43 млн
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Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € в Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн €
Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € • Месторасположение: отель наход…
$5,39 млн
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Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания в el Masnou, Испания
Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания
el Masnou, Испания
Число комнат 65
Площадь 6 500 м²
Продажа превосходного 4* Отеля на первой линии моря в Каталонии, Испания, 12 млн €, 6% рента…
$14,06 млн
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Отель 3 240 м² в Аликанте, Испания
Отель 3 240 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 50
Площадь 3 240 м²
3-звездночный отель в Аликанте. Находится на второй линии пляжа. Всего в 100 метрах от моря.…
$3,15 млн
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Отель 5 000 м² в Benetusser, Испания
Отель 5 000 м²
Benetusser, Испания
Количество спален 78
Кол-во ванных комнат 78
Площадь 5 000 м²
Продается Гостиница в активе 4 звезд с поверхностью размером 5000 квадратных метров около Ва…
$13,00 млн
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Отель 6 900 м² в Кольядо-Вильяльба, Испания
Отель 6 900 м²
Кольядо-Вильяльба, Испания
Количество спален 100
Кол-во ванных комнат 100
Площадь 6 900 м²
Расположен на дороге Корунья рядом с Национальным парком Сьерра-дель-Гуадаррама. Насчитывает…
$11,00 млн
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Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Число комнат 134
$101,79 млн
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