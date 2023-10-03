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Инвестиционная недвижимость в Испании

Валенсия
14
Вега-Баха-дель-Сегура
3
Каталония
3
Инвестиционная В архив
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20 объектов найдено
Инвестиционная в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Площадь 249 м²
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
€660,000
Инвестиционная 4 спальни в Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
€579,900
Инвестиционная 9 спален в Аликанте, Испания
Инвестиционная 9 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Продается комплексное здание в Аликанте, разделенное на 9 полностью оборудованных отдельных …
€777,000
Инвестиционная в Торревьеха, Испания
Инвестиционная
Торревьеха, Испания
Площадь 1 100 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 1100.00 м2, состоит из 1 комнат…
€1,90 млн
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 75
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
€35,00 млн
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 70
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
€35,00 млн
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером в Castello d Empuries, Испания
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером
Castello d Empuries, Испания
Площадь 160 м²
В продаже бар-ресторан, расположенный на первой линии моря в городе Санта Маргарита, Росес. …
Цена по запросу
Инвестиционная в Cullera, Испания
Инвестиционная
Cullera, Испания
Площадь 3 545 м²
Резиденция в Кульере, с максимальной вместительностью на 477 человек и площадью 3545,35м2, 9…
€8,20 млн
Инвестиционная в Утьель, Испания
Инвестиционная
Утьель, Испания
Площадь 3 000 м²
Инвесторам!!!! Парк солнечных батарей вырабатывающих свет. Покупатель энергии IBERDROLA (кон…
€250,000
Инвестиционная 21 спальня в l Eliana, Испания
Инвестиционная 21 спальня
l Eliana, Испания
Количество спален 21
Площадь 641 м²
Продается развлекательный клуб для мужчин в Альтерне рядом с Валенсией
€500,000
Инвестиционная в Провинция Аликанте, Испания
Инвестиционная
Провинция Аликанте, Испания
Площадь 1 840 м²
Инвесторам!!! Отличная инвестиции в Испании , в городе Аликанте. Лот из 20 квартир и 20 парк…
€1,75 млн
Инвестиционная 58 ванных в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Инвестиционная 58 ванных
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Кол-во ванных комнат 58
Площадь 1 400 м²
Продается общежитие для студентов в 300 метрах от Университета. Всего 58 комнат, 3 из них дл…
€750,000
Инвестиционная 4 ванных в Termas romanas, Испания
Инвестиционная 4 ванных
Termas romanas, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Засуха - одна из самых больших проблем в мире. Вода, без сомнения, - это инвестиции в будуще…
€6,00 млн
Инвестиционная в Outeiro de Rei, Испания
Инвестиционная
Outeiro de Rei, Испания
Площадь 3 000 м²
Geriátrico со способностью для 192 площадей, больше о 50 día, управляли из-за geriatrícos, с…
€5,50 млн
Инвестиционная 1 ванная в Alberic, Испания
Инвестиционная 1 ванная
Alberic, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Продается заправочная станция в Валенсии. Годовой объем продаж составляет 3300000 литров. Ес…
€1,10 млн
Инвестиционная в Lliria, Испания
Инвестиционная
Lliria, Испания
Продажа автозаправочной станции недалеко от Валенсии, годовой объем продаж 1850000 литров. Е…
€1,10 млн
Инвестиционная в Провинция Аликанте, Испания
Инвестиционная
Провинция Аликанте, Испания
Площадь 16 000 м²
Гериатрический центр в провинции Аликанте. В настоящее время пуст и никогда не был инагуиров…
€12,00 млн
Инвестиционная в l Horta Oest, Испания
Инвестиционная
l Horta Oest, Испания
Гериатрический центр расположен всего в 15 минутах от столицы и 20 минутах от международного…
€1,40 млн
Инвестиционная 100 спален в Кольядо-Вильяльба, Испания
Инвестиционная 100 спален
Кольядо-Вильяльба, Испания
Количество спален 100
Кол-во ванных комнат 100
Площадь 6 900 м²
Расположен рядом с Национальным парком Сьерра-дель-Гуадаррама. Насчитывает около 100 комнат …
€12,00 млн
Инвестиционная в Ayora, Испания
Инвестиционная
Ayora, Испания
Площадь 1 000 м²
Участок: 150 га (150000м2) Частный дом: 400 м2  (вкл.в себя отдельно стоящий домик для пригл…
€890,000

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