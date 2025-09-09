  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Casares
  4. Квартира в новостройке Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном

Квартира в новостройке Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном

Casares, Испания
от
$521,512
;
17
Оставить заявку
ID: 27645
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Casares

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Новые квартиры с соляриями и террасами в Касарес-Коста

Касарес-Коста — уютный прибрежный район в муниципалитете Касарес, сочетающий андалузские традиции и средиземноморский стиль жизни. Этот регион известен своими песчаными пляжами, спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь легко найти баланс между отдыхом и комфортной повседневной жизнью. В районе есть пляжные клубы, рестораны и живописные прогулочные маршруты, при этом он сохраняет статус тихой жилой зоны. Рядом находятся престижные гольф-поля, что делает Касарес-Коста особенно привлекательным для жизни и инвестиций.

Эти современные квартиры на продажу в Малаге расположены в спокойном и развитом районе Касарес-Коста. Комплекс находится в 13 км от элитной яхтенной гавани Сотогранде, в 15 км от живописного города Эстепона и в 38 км от Марбельи — центра ресторанов, магазинов и ночной жизни.

Жилой комплекс предлагает широкий выбор удобств: открытые бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал, традиционную сауну и хаммам, коворкинги и симулятор для игры в гольф. Это отличное место как для комфортного проживания, так и для сдачи квартир в аренду.

Комплекс включает 99 современных квартир с планировками на 2 и 3 спальни. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады, а квартиры на верхних этажах — просторные солярии с панорамным видом на море. Все квартиры оборудованы большими террасами, идеально подходящими для отдыха на свежем воздухе.


AGP-00995

Местонахождение на карте

Casares, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
la Nucia, Испания
от
$361,409
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Orihuela, Испания
от
$353,168
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном на крыше в престижном районе Малаги, Испания
Малага, Испания
от
$419,093
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$326,092
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на море в Михасе, Малага, в окружении природы
Михас, Испания
от
$1,21 млн
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$521,512
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Испания
от
$170,777
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 98 м²
1 объект недвижимости 1
Residencial Riomar представляет собой закрытую по периметру урбанизацию с 46 медицинскими апартаментами с 1 и 2 спальнями, с парковкой в ​​подвале, распределенными в блоке с цокольным этажом и 2 этажами. Если у вас есть какие-либо ограничения подвижности, вам не о чем беспокоиться, поскольку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
98.0
214,256
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к Переезду Квартиры Возле Пляжа в Дении
Denia, Испания
от
$417,916
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Многоквартирный жилой дом Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле
Фуэнхирола, Испания
от
$971,213
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в благоустроенном комплексе рядом с пляжем, всего в 5 минутах езды от моря.AGP-00528
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
09.09.2025
Как открыть счет в банке Испании: особенности процедуры для резидентов и нерезидентов
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
03.09.2025
TIE в Испании: как получить карту иностранца в 2025 году
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
22.08.2025
Налоги на недвижимость в Испании: покупка, владение, продажа — полный гид
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
07.07.2025
Где жить в Мадриде: бюджетные, безопасные (и не очень) районы
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
26.06.2025
Выдающееся начало года. Итоги 1-го квартала 2025 года на рынке жилой недвижимости Испании
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
10.04.2025
Property Roadshow: место для жизни — INFINITUM
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
08.01.2025
Купить недвижимость в Испании 2025: цены, локации и перспективы инвестиций от эксперта рынка
Показать все публикации