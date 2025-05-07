Urbanizacion Mil Palmeras, Испания

Современный жилой комплекс, расположенный в Миль Пламерас, идеально интегрированный в привилегированную среду, всего в 750 метрах от одного из лучших пляжей Средиземного моря. Первый этап состоит из 24 квартир высшего качества с 2 и 3 спальнями и 12 бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…