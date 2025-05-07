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Новостройки в Pilar de la Horadada, Испания

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Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
от
$312,832
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 88–102 м²
4 объекта недвижимости 4
Современный жилой комплекс, расположенный в Миль Пламерас, идеально интегрированный в привилегированную среду, всего в 750 метрах от одного из лучших пляжей Средиземного моря. Первый этап состоит из 24 квартир высшего качества с 2 и 3 спальнями и 12 бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
Агентство
EspanaTour
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