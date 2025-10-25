Показать объекты на карте Показать объекты списком
Аренда домов на длительный срок в Испании

автономное сообщество Валенсия
3
Аликанте
3
Марина-Баха
3
6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Castell dAro, Испания
Дом 4 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Оставить заявку
Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Вилла 4 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Потрясающая вилла с 4 спальнями, абсолютно новая, расположена в эксклюзивной элитной жилой у…
$5,207
в месяц

Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Дом 5 спален в Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 755 м²
Количество этажей 3
Luxurious modern villa built in 2018 located in the residential community of Rio Real "La Fi…
$12,410
в месяц
Вилла 5 спален в Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, Терраса на крыше, парковка, частный бассейн, вид на горы, Балкон
$5,247
в месяц

Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Вилла 3 спальни в Адехе, Испания
Вилла 3 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Предлагается на долгосрочную аренду стильная современная вилла в комплексе "Insigne Luxury V…
$6,461
в месяц
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Вилла 5 спален в Альтеа, Испания
Вилла 5 спален
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Роскошная вилла доступна для аренды в эксклюзивном районе Сьерра-де-Альтеа, идеально подходя…
$5,852
в месяц
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית

