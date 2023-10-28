Orihuela, Испания
Сдача в: 2023
Есть ощущение террасы?
AMANECER X объединяет роскошь и функциональность в вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов, с различными текстурами и превосходной отделкой.
Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощами и лесистыми участками
2 BD + 2 BT с великолепным дизайном интерьера и полностью меблированы. Парковка и хранение включены – Дата завершения: июль 2024 г. Предварительная резервация только начинается.
AMANECER X, роскошный жилой комплекс из 108 квартир, построенный на участке в 5000 метров ландшафтных и ухоженных районов, окружающих общественный бассейн и зоны отдыха. Также есть тренажерный зал, сауна и джакузи, а также детская игровая площадка.
PentHouses с большой террасой и солярием, а также частным лифтом.
Цены: ( прайс-лист обновляется еженедельно )
Уголки начинаются с 205.000 € + IVA
Центры начинаются с 195.000 € + IVA
( Нотариус и регистрация имущества не включены )
Включите ключ: июль 2024
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ БЛОКА 1 и 2: 10.000 €
Условия оплаты:
Резерв: 10: 000 €
30 дней из резерва: 20% + IVA
60 дней из резерва: 20% + IVA
Нотариальная подпись: баланс + IVA
Апартаменты на БЛОК 1 и 2 ориентированы на утреннее солнце
Пакет мебели включает в себя: ( Мебель - это акция Specila до 31 марта 2023 года )
1. Установка и оборудование кондиционера от LG или Hisense
2. Термический водонагреватель
3. Внутренний и внешний осветительный пакет
4. Вся кухонная техника, утюг, кофемашина, тостер и кухонная утварь
5. Салон и столовая мебель и Smart TV
6. Электрические жалюзи с пультом управления на всех окнах
7. Настенные украшения, рулонные шторы и лампы
8. Постельное белье и полотенца
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИЗАЦИИ:
Бронированная входная дверь в собственность
Кухонная мебель
В комплекте панельная техника, холодильник, духовка, индукционная плита, вытяжка, посудомоечная машина
Мебель для ванной комнаты и душевые кабины
Встроенные шкафы с раздвижными дверями и ящиками
Частный гараж на 1 машину
Площадь услуг и удобств:
5 минут пешком: парки, супермаркет и автобусная остановка
15 минут пешком: рестораны
5 минут на машине: гольф-лагерь, пляжи, морские набережные и пляжные бары
10 минут на машине: La Zenia Boulevard Mall
Расположение: 40 минут езды от международного аэропорта Аликанте и 1 ½ от международного аэропорта Валенсии. Расстояние от основных городов, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны.
КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, погода в Ла Коста Бланка, солнечная и мягкая, круглый год.
СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: значительно более доступная по сравнению с более крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, например, где стандарт по крайней мере на 31% выше с точки зрения потребительских цен.
Услуги рядом: супермаркет, школы, медицинское обслуживание, золотые песчаные пляжи, пекарня, рестораны и многое другое
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Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.
Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.
Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:
Процедуры NIE
Открытие банковского счета в испанском банке
Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги
Обстановка вашего нового дома
Покупка машины
Страхование автомобиля
Медицинское страхование
Услуги по уборке и техническому обслуживанию
Услуги по ремоделированию и многое другое
Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…
Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов