  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Orihuela

Продажа новостроек в Orihuela

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Playa Flamenca I, Испания
от
€340,000
Площадь 104–159 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строительства. 1 и 2 фазы достроены и распроданы. В настоящий момент идет строительство 3 фазы, которое завершится в ноябре 2023 года.    В комплексе представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями площадью от 102 м2.   Инфраструктура комплекса: Комплекс напоминает центральноевропейскую деревню с открытыми природными пространствами, пешеходными и велосипедными дорожками. Большие зоны общего пользования с бассейнами, зоной отдыха, гидромассажными ваннами и водной площадкой. Застекленный тренажерный зал с панорамными видами и финская сауна.   Инфраструктура района: Комплекс находится в 700 м от пляжа Плайя Фламенка и ухоженной красивой набережной. Район очень развит - в 1 км находится ТЦ Зения Бульвар - это торговый центр под открытым небом с более чем 150 магазинами и широким выбором развлечений и ресторанов со всеми удобствами, а в 200 метрах от апартаментов магазин Меркадона. В шаговой доступности фитнес клуб, досуговый центр для взрослых и детей, салоны красоты, отделения банков. В 3 км находятся три поля для гольфа чемпионского класса, в том числе потрясающее поле Villamartin, на котором проводится турнир Mediterranean Open. Государственная средняя общеобразовательная школа и детский сад в 1 км и в 10 минутах езды на машине находится частная британская школа.   Сдача в аренду апартаментов в высокий сезон: 180 - 200 €/ночь   На Коста Бланке самый длительный туристический сезон на всем  Средиземноморском побережье Испании.    Начало высокого сезона на Коста Бланке начинается во второй половине июня. В июле воздух начинает прогреваться до +30, а море до +26. Пик сезона приходится на июль и август. В это время максимальное количество отдыхающих и отличная погода.  Конец высокого туристического сезона на Коста Бланке - октябрь, в это время температура воздуха +26+28, воды +25.    Весной, с апреля по май, идеальная погода для активного отдыха и путешествий по Коста Бланке. В это время уже достаточно тепло, но не слишком жарко, на пляжах можно позагорать, но вода в море еще прохладная для купания.   
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Многоквартирный жилой дом Amanecer
Orihuela, Испания
от
€195,000
Сдача в: 2023
Есть ощущение террасы?  AMANECER X объединяет роскошь и функциональность в вдохновляющей концепции, характеризующейся формами, использованием высококачественных материалов, с различными текстурами и превосходной отделкой. Расположен в Ориуэла Коста, очень тихом районе, окруженном рощами и лесистыми участками 2 BD + 2 BT с великолепным дизайном интерьера и полностью меблированы.  Парковка и хранение включены – Дата завершения: июль 2024 г. Предварительная резервация только начинается. AMANECER X, роскошный жилой комплекс из 108 квартир, построенный на участке в 5000 метров ландшафтных и ухоженных районов, окружающих общественный бассейн и зоны отдыха.  Также есть тренажерный зал, сауна и джакузи, а также детская игровая площадка. PentHouses с большой террасой и солярием, а также частным лифтом. Цены: ( прайс-лист обновляется еженедельно ) Уголки начинаются с 205.000 € + IVA Центры начинаются с 195.000 € + IVA ( Нотариус и регистрация имущества не включены ) Включите ключ: июль 2024 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ БЛОКА 1 и 2: 10.000 €  Условия оплаты: Резерв: 10: 000 € 30 дней из резерва: 20% + IVA 60 дней из резерва: 20% + IVA Нотариальная подпись: баланс + IVA Апартаменты на БЛОК 1 и 2 ориентированы на утреннее солнце Пакет мебели включает в себя: ( Мебель - это акция Specila до 31 марта 2023 года ) 1.    Установка и оборудование кондиционера от LG или Hisense 2.    Термический водонагреватель 3.    Внутренний и внешний осветительный пакет 4.    Вся кухонная техника, утюг, кофемашина, тостер и кухонная утварь 5.    Салон и столовая мебель и Smart TV 6.    Электрические жалюзи с пультом управления на всех окнах 7.    Настенные украшения, рулонные шторы и лампы 8.    Постельное белье и полотенца ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ФИНИЗАЦИИ: Бронированная входная дверь в собственность Кухонная мебель В комплекте панельная техника, холодильник, духовка, индукционная плита, вытяжка, посудомоечная машина Мебель для ванной комнаты и душевые кабины Встроенные шкафы с раздвижными дверями и ящиками Частный гараж на 1 машину Площадь услуг и удобств:   5 минут пешком: парки, супермаркет и автобусная остановка 15 минут пешком: рестораны  5 минут на машине: гольф-лагерь, пляжи, морские набережные и пляжные бары 10 минут на машине: La Zenia Boulevard Mall Расположение: 40 минут езды от международного аэропорта Аликанте и 1 ½ от международного аэропорта Валенсии.  Расстояние от основных городов, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны.   КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, погода в Ла Коста Бланка, солнечная и мягкая, круглый год. СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: значительно более доступная по сравнению с более крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, например, где стандарт по крайней мере на 31% выше с точки зрения потребительских цен. Услуги рядом: супермаркет, школы, медицинское обслуживание, золотые песчаные пляжи, пекарня, рестораны и многое другое Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов. Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку. Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях: Процедуры NIE Открытие банковского счета в испанском банке Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги Обстановка вашего нового дома Покупка машины Страхование автомобиля Медицинское страхование Услуги по уборке и техническому обслуживанию Услуги по ремоделированию и многое другое Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…   Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов  
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти