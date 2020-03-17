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Жилой комплекс Vitania Home

Кальпе, Испания
от
$345,863
от
$1,03 млн/м²
;
7
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27182
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Город
    Кальпе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Откройте для себя эксклюзивный новый проект, который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье Коста-Бланка. Расположенный в самом сердце Кальпе, этот инновационный комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, устойчивости и комфорта, созданный для тех, кто ищет исключительный образ жизни.

В проекте представлены 52 уникальных апартамента с 1, 2 и 3 спальнями, адаптированные под самые разнообразные потребности. Все они обладают большими террасами с панорамным видом, позволяя вам наслаждаться морем и окружающей природой прямо из дома.

Для вашего отдыха и благополучия предусмотрены частный бассейн и солярий, идеальные для использования более 300 солнечных дней в году. Для профессиональных нужд есть коворкинг-зона, способствующая продуктивности и балансу между работой и личной жизнью. Комплекс обеспечивает полное спокойствие благодаря круглосуточной охране и частной системе видеонаблюдения.

Интерьеры апартаментов отличаются яркостью и высоким качеством отделки, спроектированы для максимального использования естественного освещения и создания тёплой, гостеприимной атмосферы. Проект внедряет устойчивые технологии и энергоэффективное оборудование, что снижает воздействие на окружающую среду и уменьшает расходы на коммунальные услуги.

К вашим услугам подземная парковка для удобства и безопасности, а также складские и коммерческие помещения прямо на территории комплекса, обеспечивающие доступность всего необходимого.

Комплекс расположен всего в 3 минутах от пляжа, предоставляя быстрый и лёгкий доступ к морю и активному отдыху. Кальпе известен своим исключительным климатом.

Этот проект — не просто покупка дома, это возможность получить доступ к новому стандарту роскоши и благополучия. Будь то постоянное место жительства, второй дом или инвестиция, здесь есть всё, что нужно, чтобы наслаждаться каждым моментом. Дата передачи ключей запланирована на январь 2028 года.

Местонахождение на карте

Кальпе, Испания

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Жилой комплекс Vitania Home
Кальпе, Испания
от
$345,863
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