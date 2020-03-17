Жилой комплекс Vitania Home

Откройте для себя эксклюзивный новый проект, который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье Коста-Бланка. Расположенный в самом сердце Кальпе, этот инновационный комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, устойчивости и комфорта, созданный для тех, кто ищет исключительный образ жизни.

В проекте представлены 52 уникальных апартамента с 1, 2 и 3 спальнями, адаптированные под самые разнообразные потребности. Все они обладают большими террасами с панорамным видом, позволяя вам наслаждаться морем и окружающей природой прямо из дома.

Для вашего отдыха и благополучия предусмотрены частный бассейн и солярий, идеальные для использования более 300 солнечных дней в году. Для профессиональных нужд есть коворкинг-зона, способствующая продуктивности и балансу между работой и личной жизнью. Комплекс обеспечивает полное спокойствие благодаря круглосуточной охране и частной системе видеонаблюдения.

Интерьеры апартаментов отличаются яркостью и высоким качеством отделки, спроектированы для максимального использования естественного освещения и создания тёплой, гостеприимной атмосферы. Проект внедряет устойчивые технологии и энергоэффективное оборудование, что снижает воздействие на окружающую среду и уменьшает расходы на коммунальные услуги.

К вашим услугам подземная парковка для удобства и безопасности, а также складские и коммерческие помещения прямо на территории комплекса, обеспечивающие доступность всего необходимого.

Комплекс расположен всего в 3 минутах от пляжа, предоставляя быстрый и лёгкий доступ к морю и активному отдыху. Кальпе известен своим исключительным климатом.

Этот проект — не просто покупка дома, это возможность получить доступ к новому стандарту роскоши и благополучия. Будь то постоянное место жительства, второй дом или инвестиция, здесь есть всё, что нужно, чтобы наслаждаться каждым моментом. Дата передачи ключей запланирована на январь 2028 года.