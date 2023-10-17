Santa Pola, Испания
Сдача в: 2023
BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами. Потому что ты это заслужил.
Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года.
Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола. Можно сказать, что это Средиземноморье в его самой чистой форме.
Пляжи с теплой водой, золотые пески, приглашение заниматься спортом на открытом воздухе и морскими мероприятиями. Пляжи гордо летают на СИНИМ ФЛАГЕ уже более 15 лет. Это один из самых красивых пляжей Средиземноморской дуги с закатами, которые вы обязательно влюбитесь.
Gran Alacant предлагает все услуги, такие как торговые центры, школы, аптеки, супермаркеты, автобусная остановка, парки, площади, террасы и кафе, отличные дороги и многое другое.
Всего 12 бунгало, на выбор от 2 до 3 домов с спальнями, общественные бассейны, садовые зоны, частная парковка на 2 машины, детская зона в окружении идиллической обстановки для полноценного образа жизни.
Общее описание урбанизации:
- Частная урбанизация, с очень хорошим местоположением и коммуникационными маршрутами.
- железобетонная конструкция
- Высококачественный нескользящий ректифицированный фарфоровый тротуар на прогулочных террасах домов.
- Индивидуальные сады 25 мтс, для каждого дома
- Общественные бассейны и садовые зоны
- Парковка вне улицы
Внутреннее распределение бунгало:
- 3 спальни + 2 ванные комнаты + 1 туалет.
- Бронированные двери
- Включает установку 2 кондиционеров с воздуховодами и решетками.
- Горячая вода по аэротермальной системе
- Встроенные шкафы
Кухонные смесители из витрифицированного фарфора
- Кухня с гранитной столешницей и техникой: духовка, индукционная керамическая плита и вытяжка
- Светодиодное освещение в фасаде и саду
- Мощеные садовые зоны в сочетании с керамогранитом и искусственной травой.
Бунгало 3 спальни + 3 ванные комнаты: от 285.000 + НДС
Нотариальные и регистрационные сборы не включены. ( оценивается в 3% от общей цены )
Расположение: Gran Alacant расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.
КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.
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Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.
Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.
Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:
Процедуры NIE
Открытие банковского счета в испанском банке
Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги
Обстановка вашего нового дома
Покупка машины
Страхование автомобиля
Медицинское страхование
Услуги по уборке и техническому обслуживанию
Услуги по ремоделированию и многое другое
Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим…
Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов
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