  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте

Новостройки в Аликанте, Испания

;
Торревьеха
11
Бенидорм
4
Аликанте
1
Вега-Баха-дель-Сегура
56
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Показать все Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Ориуэла, Испания
от
$372,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г   Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.   Комплекс состоит из нескольких фаз строите…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$264,744
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Жилой комплекс BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$290,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78–79 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс имеет общий бассейн с зелеными насаждениями, Спа-зоной (тренажерный зал, сауна, джакузи), детскую зону. В пешей доступности находятся развитая инфраструктура: магазины, торговый центр, медицинский центр, аптеки, административные офисы, банки, школа, зоны отдыха, парки и авт…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$488,525
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$374,375
Год сдачи 2027
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$290,425
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$517,750
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$738,563
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$544,631
Год сдачи 2027
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$409,088
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$757,098
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$328,010
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Finestrat, Испания
от
$409,556
Год сдачи 2028
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$258,933
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$363,547
Год сдачи 2027
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$493,102
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с личными садами в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$425,465
Год сдачи 2025
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями и собственными садами в Сьюдад-Кесада Эти квартиры расположены в востребованной урбанизации Сьюдад-Кесада — районе, который идеально сочетает спокойную атмосферу с удобным доступом ко всем необходимым удобствам. Здесь царит активная, но уютная жизнь: кр…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$425,140
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$425,724
Год сдачи 2027
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$511,253
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$431,530
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$275,915
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$413,492
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$341,995
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$374,445
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$373,181
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Показать все Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Многоквартирный жилой дом Изысканные квартиры с бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес
Рохалес, Испания
от
$419,300
Год сдачи 2027
Квартиры класса люкс с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Сьюдад-Кесада, Рохалес Эти эксклюзивные резиденции, расположенные в престижной урбанизации Сьюдад-Кесада в Рохалесе, предлагают идеальное сочетание уединения и элегантности. Этот район славится своей живописной природой, ярким междун…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с террасой в Ло-Марабу, Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$397,702
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2 спальнями и просторными террасами в Сьюдад-Кесада Сьюдад-Кесада — это развитая и динамичная урбанизация на побережье Коста-Бланка, отличающаяся интернациональной атмосферой, круглогодичной инфраструктурой и близостью к живописным пляжам Средиземного моря. Район предл…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$480,570
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$498,501
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$358,563
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$462,563
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Показать все Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Многоквартирный жилой дом Элегантные квартиры в Ла-Нусии, Аликанте, с видом на горы и море
Ла-Нусия, Испания
от
$430,127
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Ла-Нусии недалеко от Бенидорма и Альтеи Эти квартиры находятся в Ла-Нусии — тихом и уютном городке на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Район окружён красивой природой и расположен рядом с известным спортивным комплексом Ciudad Deportiva, который пред…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$447,492
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$599,580
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Альтеа, Испания
от
$597,525
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$413,492
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Монфорте-дель-Сид с бассейном и зелеными зонами
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$524,865
Год сдачи 2027
Современные апартаменты с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Монфорте-дель-Сид Апартаменты находятся в уютном и спокойном районе Монфорте-дель-Сид, в составе современного жилого комплекса, гармонично вписанного в природное окружение. Этот город отличается умиротворённой атмосферой и у…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Laguna Homes
Жилой комплекс Laguna Homes
Жилой комплекс Laguna Homes
Жилой комплекс Laguna Homes
Кальпе, Испания
от
$434,821
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Lagune Homes объединяет все, что вам нужно, чтобы наслаждаться чисто средиземноморской жизнью. Lagune Homes расположен в Кальпе, рядом с природной зоной Лас-Салинас и всего в 5 минутах ходьбы от известного пляжа Фосса и в 10 минутах от пляжа Ареналь.  Кальпе, известный как Эль-Пеньон-д…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$348,951
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Показать все Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Многоквартирный жилой дом Просторные и недорогие квартиры в Монфорте-дель-Сид
Монфорте-дель-Сид, Испания
от
$309,615
Год сдачи 2027
Квартиры с 3 спальнями по выгодной цене в Монфорте-дель-Сид, рядом с полем для гольфа Квартиры расположены в нескольких метрах от поля для гольфа в Монфорте-дель-Сид. Это небольшой городок в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Город имеет богатую историю, уходящую корнями …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Показать все Жилой комплекс Lagune Homes
Жилой комплекс Lagune Homes
Кальпе, Испания
от
$423,948
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 94–113 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Lagune Homes находится в Кальпе, в непосредственной близости от природного заповедника Лас-Салинас и всего в нескольких минутах пешком от знаменитого пляжа Ла Фосса, а также в 10 минутах ходьбы от пляжа Ареналь. Два десятиэтажных здания с оригинальной архитектурой предлагают н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
94.0
430,468 – 484,709
Квартира 3 комнаты
111.0 – 113.0
495,096 – 508,945
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$715,340
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$462,563
Год сдачи 2025
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Аликанте с садом или солярием Расположенный в живописной урбанизации Сьюдад-Кесада, Рохалес, провинция Аликанте, этот новый частный комплекс удачно сочетает современную архитектуру с комфортом для повседневной жизни. Район славится своим спокойным средиземноморск…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры с видом на море в Финестрате
Finestrat, Испания
от
$341,297
Год сдачи 2028
Квартиры с 2 спальнями и потрясающим видом на Средиземное море в Финестрате Расположенные в Финестрате — одном из самых тихих и престижных районов Коста-Бланки — эти роскошные квартиры предлагают умиротворённый образ жизни в окружении природы, полей для гольфа и живописных пляжей Средиземног…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$427,825
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Многоквартирный жилой дом Готовые к переезду квартиры возле пляжа в Дении
Дения, Испания
от
$553,264
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Квартиры на берегу моря в частном комплексе в Дении, Аликанте Расположенные в Дении, портовом городе провинции Аликанте, квартиры у моря в Испании представляют собой идеальное место для любителей пляжного отдыха. Они находятся на первой линии великолепного побережья Средиземного моря. Этот п…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте
Многоквартирный жилой дом Квартиры для инвестиций в Аликанте в проекте "Viva Altea Beach"
Альтеа, Испания
от
$579,951
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Роскошные экологичные квартиры в проекте "Viva Altea Beach" в Аликанте, Альтеа Альтеа расположена на восточном побережье Испании, в провинции Аликанте в Валенсийском сообществе. Аликанте известен своей природной красотой и культурным богатством. Альтеа, расположенная на побережье Коста-Бланк…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$382,639
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$726,972
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
Многоквартирный жилой дом Квартиры с бассейном у моря в Эль-Вергер, Аликанте
el Verger, Испания
от
$279,392
Новые квартиры с 1–3 спальнями, бассейном и спа-зоной в Эль-Вергер, Аликанте Эль-Вергер — уютный городок в самом сердце региона Марина-Альта, где сочетаются природное очарование и комфорт современной жизни. Окруженный живописными пейзажами и расположенный недалеко от золотистых пляжей Коста-…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты с террасами в Сан-Мигель-де-Салинас
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
от
$369,372
Год сдачи 2026
Видовые современные апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас Сан-Мигель-де-Салинас — это живописный город, расположенный в сердце провинции Аликанте, в самом центре Коста-Бланки. Он привлекает своей традиционной атмосферой, отличающейся спокойствием и гармонией с природой. Окруж…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты рядом с полем для гольфа в Ориуэле
Ориуэла, Испания
от
$348,359
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты с бассейном рядом с полем для гольфа в Ориуэле, Аликанте Эти новые апартаменты расположены в городе Ориуэла — на юге Валенсийского сообщества, в провинции Аликанте. Аликанте является второй по численности населения провинцией региона, а неподалёку находится Эльче — трет…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$315,215
Год сдачи 2026
Квартиры с 2 и 3 спальнями, садом или солярием в Агуас-Нуэвас, Торревьеха Современные квартиры расположены в престижном районе Агуас-Нуэвас в Торревьехе и предлагают идеальное сочетание комфорта и близости к морю. Этот район известен круглогодичными удобствами, красивой береговой линией и ра…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры в Гуардамар-дель-Сегура с общим бассейном
Гуардамар, Испания
от
$288,667
Год сдачи 2026
Современные квартиры с 2, 3 спальнями и общим бассейном в Гуардамар-дель-Сегура Эти современные квартиры, находящиеся недалеко от живописных соленых озер Ла-Мата в Гуардамар-дель-Сегура, являются частью нового этапа известного жилого комплекса Эль-Расо, расположенного в потрясающем южном рег…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в паре метров от пляжа в Вильяхойосе
Вильяхойоса, Испания
от
$540,867
Год сдачи 2026
Роскошные квартиры в Вильяхойосе с 2 и 3 спальнями и общим бассейном недалеко от пляжа Ультрасовременные квартиры находятся в Вильяхойосе – это живописный прибрежный городок, расположенный в провинции Аликанте, в Валенсийском сообществе Испании. Известный своими яркими и красочными зданиями,…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$726,716
Год сдачи 2027
Квартиры с 2 спальнями и видом на море в Пилар-де-ла-Орадада Миль-Пальмерас на юге побережья Коста-Бланка — популярное место с прекрасными песчаными пляжами, средиземноморским климатом и ярким образом жизни. Здесь много ресторанов, пляжных баров, спортивных объектов и живописных набережных, …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$474,618
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Многоквартирный жилой дом Апартаменты у моря в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$631,479
Год сдачи 2026
Апартаменты с 3 спальнями и видом на море рядом с Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада Эти стильные современные апартаменты расположены в престижном прибрежном комплексе всего в нескольких шагах от золотых пляжей Плайя-Игерикас в Торре-де-ла-Орадада — одном из самых популярных курортных горо…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Показать все Жилой квартал SaliSol Hills
Жилой квартал SaliSol Hills
Finestrat, Испания
от
$568,877
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 168–225 м²
4 объекта недвижимости 4
SaliSol Hills — это новый проект вилл в районе Балкон Финестрата, расположенный недалеко от Бенидорма и в 6 минутах от тематического парка «Терра Митика». Комплекс имеет панорамный вид на море и гору Puig Campana. Расстояние до аэропорта Аликанте – Эльче составляет 57 км
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Жилой комплекс Allonbay Azure
Вильяхойоса, Испания
от
$351,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 48–115 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальный дизайн с высококачественным строительством и материалами премиум-класса. Жилой комплекс Azure Residencial расположен всего в нескольких метрах от пляжа, в окружении гор. В зонах общественного пользования есть бассейн, обширные сады, детская площадка, полностью оборудованный тренаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
343,913
Квартира 3 комнаты
91.0 – 115.0
582,805 – 727,641
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Показать все Жилой комплекс Orizonne
Жилой комплекс Orizonne
Вильяхойоса, Испания
от
$373,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 82–108 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс Orizonne находится в природной зоне, всего в 2 км от центра Вильяхойосы и 10 км от Бенидорма. Недалеко расположены пляжи Парадис, Болноу и Аспарайо. Вильяхойоса — тихий и уютный городок на Коста-Бланке, где есть все необходимое для комфортной жизни. Комплекс имеет развитую инфраструктуру
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
82.0
403,924
Квартира 3 комнаты
108.0
438,546
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Показать все Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Бенидорм, Испания
от
$435,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 24
Площадь 97–372 м²
5 объектов недвижимости 5
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower by TM. Привилегированное расположение, рядом с гольф-клубом Las Rejas Golf, всего в 1 км от пляжа Поньенте, с отличным сообщением с автомагистралями N-332 и AP7. Eagle Tower by TM будет состоять из одной башни с разнообразн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
97.0 – 120.0
512,407 – 585,113
Квартира 3 комнаты
117.0 – 325.0
540,104 – 923,256
Квартира 4 комнаты
372.0
1,02 млн
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Показать все Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
от
$273,515
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Премиальное расположение, с частным сообществом и апартаментами, построенными с учетом комфорта.Несравненный современный волнообразный фасад с элегантными балконами-террасами. Роскошные апартаменты с высокой отделкой, которые привлекают внимание к каждой детали и оживляют ваш испанский дом м…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Показать все Жилой комплекс SaliSol RESORT
Жилой комплекс SaliSol RESORT
Гуардамар, Испания
от
$262,315
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 79 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый комплекс с бассейном, зеленой зоной, круглогодичным спа-салоном. На территории есть коворкинг-пространство, умное почтовое отделение, круглосуточная кофейня, зарядка для электромобилей и скутеров, а также детская игровая площадка. Высокоскоростной волоконно-оптический интернет. Р…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
79.0
290,825 – 312,753
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Показать все Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Бенидорм, Испания
от
$406,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 160–229 м²
4 объекта недвижимости 4
Бунгало расположено в современном комплексе LUZ 2 – Balcón de Finestrat. В комплексе есть общий бассейн, тренажерный зал и места для занятия спортом не покидая территорию комплекса.
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Показать все Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Испания
от
$260,822
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Жилой комплекс Amaneser X
Callosa de Segura, Испания
от
$276,572
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Жилой комплекс Amanecer X состоит из 108 квартир с большими террасами. 108 квартир с 2 спальнями и 2 ванными комнатами. 8 блоков, разделенных на первый этаж, первый этаж, второй этаж и пентхаусы с частной террасой-солярием. Каждый со своим индивидуальным лифтом
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Показать все Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Жилой комплекс Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Испания
от
$397,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Finestrat Paradise Resort — это уникальный жилой комплекс в Финестрате, включающий 66 квартир и 14 вилл. Курорт расположен вблизи пляжей Бенидорма и окружен инфраструктурой: торговыми центрами, полями для гольфа и отелями. Дома отличаются конфиденциальностью, с террасами, садами и солярия…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Показать все Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Бенидорм, Испания
от
$470,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Площадь 76–423 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс  Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Пониенте, всего в 50 метрах. В урбанизации квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями с впечатляющим видом на море и большими террасами, которые позволят вам ощутить уникальное ощущение плавания, не выходя из дома. Места общего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
76.0
572,418
Квартира 2 комнаты
109.0
738,604 – 772,072
Квартира 3 комнаты
134.0 – 423.0
836,700 – 2,29 млн
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Показать все Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Бенидорм, Испания
от
$284,521
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Площадь 56–59 м²
7 объектов недвижимости 7
Новое здание SLIM TOWER в городе Бенидормм с инновационным и авангардным архитектурным дизайном.  Дом оснащён системой кондиционирования с распределением воздуха через воздуховоды, а также механической системой вентиляции, которая обеспечивает чистый и здоровый воздух в помещениях и соотв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0 – 59.0
466,186 – 549,799
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Finestrat, Испания
от
$655,152
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 129 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс из отдельных домов в районе Финестрат.
Агентство
VYM Canarias
Оставить заявку
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
Жилой комплекс Eden Beach
La Mata, Испания
от
$314,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 84–113 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс закрытого типа Eden Beach с 3 бассейнами для взрослых и детей, зелеными и спортивными зонами, детской площадкой, паркингом. В стоимость входит: полностью оборудованные ванные комнаты, встроенные шкафы во всем доме, предустановка кондиционера, меблированная и обо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
84.0
334,680
Квартира 3 комнаты
101.0 – 113.0
611,657 – 669,360
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Жилой комплекс Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Испания
от
$170,777
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Residencial Riomar представляет собой закрытую по периметру урбанизацию с 46 медицинскими апартаментами с 1 и 2 спальнями, с парковкой в ​​подвале, распределенными в блоке с цокольным этажом и 2 этажами. Если у вас есть какие-либо ограничения подвижности, вам не о чем беспокоиться, поскольку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
181,189
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Показать все Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Вильяхойоса, Испания
от
$381,663
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Площадь 74–226 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Alonis Living Playa del Torres выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой и находится всего менее чем в 5 минутах ходьбы от идиллического Playa del Torres. Это идеальное место для тех, кто мечтает каждый день наслаждаться морским бризом, средиземноморским солнцем…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
375,073
Квартира 2 комнаты
106.0 – 226.0
432,776 – 745,529
Квартира 3 комнаты
131.0
527,410
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Жилой комплекс Ocean Dream by TM
Торревьеха, Испания
от
$335,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 146 м²
1 объект недвижимости 1
Ocean Dream by TM расположен в привилегированном районе Пунта Прима: рядом с охраняемой природной зоной Ло Феррис, всего в 300 метрах от пляжа Кала Питерас и всего в 5 минутах от Торревьехи. В урбанизации будет в общей сложности 36 домов с 2 и 3 спальнями, 2 ванными комнатами и необыкновенны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
146.0
475,477
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Жилой комплекс Allonbay Alba
Вильяхойоса, Испания
от
$916,019
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 95–120 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем роскошные новые апартаменты, дуплексы и пентхаусы, расположенных прямо на берегу моря между Бенидормом и Вильяхойосой на Коста Бланка. Эти элегантные белые здания, каждый всего в шесть этажей, окружены обширными зелеными зонами и предлагают от одной до четырех спален с просторны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.0
900,174
Квартира 3 комнаты
120.0
1,26 млн
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Показать все Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Дения, Испания
от
$287,860
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 52–112 м²
7 объектов недвижимости 7
Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
281,593
Квартира 2 комнаты
79.0 – 80.0
334,680 – 447,779
Квартира 3 комнаты
98.0 – 99.0
408,541 – 548,183
Таунхаус
93.0 – 112.0
450,087 – 500,866
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Жилой комплекс RESIDENCIAL LAGO VARESE в Mil Plameras
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
от
$312,832
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 88–102 м²
4 объекта недвижимости 4
Современный жилой комплекс, расположенный в Миль Пламерас, идеально интегрированный в привилегированную среду, всего в 750 метрах от одного из лучших пляжей Средиземного моря. Первый этап состоит из 24 квартир высшего качества с 2 и 3 спальнями и 12 бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.0
356,607 – 460,474
Квартира 3 комнаты
102.0
375,073 – 432,776
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Жилой комплекс CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Испания
от
$239,562
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 75–77 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. В нескольких метрах от всех наших услуг: супермаркет, рестораны, аптека, корты для падл-тенниса, английский боулинг, поле для гольфа… Отделка высочайшего качества. Большая общественная зона с бассейном.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
75.0 – 77.0
265,321 – 334,565
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Показать все Жилой комплекс VALONIA RESORT
Жилой комплекс VALONIA RESORT
Торревьеха, Испания
от
$344,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 89–99 м²
2 объекта недвижимости 2
В этом жилом районе в вашем распоряжении будут дома с 2 или 3 спальнями в современном здании. В зонах общего пользования будут 3 бассейна, тренажерный зал, корт для падел-тенниса и большие сады.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.0
398,154
Квартира 3 комнаты
99.0
420,081
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Показать все Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Санта-Пола, Испания
от
$314,980
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил. Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года. Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье …
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Жилой комплекс Residencial La Isla III
Торревьеха, Испания
от
$271,510
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 73–101 м²
5 объектов недвижимости 5
Residencial "La Isla III "  представляет собой городской комплекс, состоящий из 44 двухквартирных квартир с 2 и 3 спальнями. В комплексе есть большой сад общего пользования, общий бассейн. Жилой комплекс расположен рядом со всеми видами услуг и примерно в 500 метрах от  пляжа Лос Локос. R…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0 – 80.0
312,637 – 317,600
Квартира 3 комнаты
81.0 – 101.0
327,987 – 372,187
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Показать все Жилой комплекс Vitania Home
Жилой комплекс Vitania Home
Кальпе, Испания
от
$345,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Откройте для себя эксклюзивный новый проект, который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье Коста-Бланка. Расположенный в самом сердце Кальпе, этот инновационный комплекс предлагает идеальное сочетание современного дизайна, устойчивости и комфорта, созданный для тех, кто ищет…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Жилой комплекс Lagoons Village Laguna Rosa
Торревьеха, Испания
от
$250,597
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 55–179 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс Lagoons Village by TM расположен в привилегированной природной среде — между природным парком Ла-Мата и Розовой лагуной Торревьехи. Laguna Rosa будет состоять из 240 домов различных типов, таких как квартиры, бунгало, дуплексы и отдельно стоящие виллы с 1, 2 и 3 спальнями с 1,…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
300,058
Квартира 2 комнаты
98.0 – 137.0
318,523 – 365,840
Квартира 3 комнаты
129.0 – 179.0
406,232 – 437,392
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Показать все Жилой комплекс Polop Hills Nature
Жилой комплекс Polop Hills Nature
Polop, Испания
от
$514,668
Год сдачи 2025
Площадь 124–158 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый жилой комплекс. Окруженный соснами и защищенный горой Понойч, жилой комплекс Polop Hills предлагает идеальное сочетание безопасности, удобства и близости к природе. В комплексе круглосуточная охрана, большой общественный бассейн для взрослых и детей, зонами отдыха, детской площадкой…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Показать все Многоквартирный жилой дом Iconic
Многоквартирный жилой дом Iconic
Санта-Пола, Испания
от
$353,679
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
La Costa Blanca ... Скрытое место в El Levante Español, которое может быть невероятно доступным. Апартаменты с фронтальным видом на Средиземное море и пляжи с золотым песком. Дома построены по высоким стандартам в прекрасном жилом комплексе в Гран Алькант. С собственной террасы вы с…
Агентство
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Многоквартирный жилой дом Edificio Intercosta Sunrise
Торревьеха, Испания
от
$300,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 67–89 м²
9 объектов недвижимости 9
Здание состоит из 12 квартир. Общий бассейн на крыше здания.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0 – 77.0
229,660 – 356,607
Квартира 3 комнаты
78.0 – 89.0
321,985 – 448,933
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой квартал Euromarina Apartments
Жилой квартал Euromarina Apartments
Жилой квартал Euromarina Apartments
Жилой квартал Euromarina Apartments
Жилой квартал Euromarina Apartments
Показать все Жилой квартал Euromarina Apartments
Жилой квартал Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$321,327
Варианты отделки С отделкой
Площадь 83–116 м²
4 объекта недвижимости 4
Для тех, кто ищет уединения или анклава спокойствия, роскошные апартаменты Euromarina — идеальный вариант. Благодаря привилегированному расположению на самом ослепительном побережье Испании, эти объекты предлагают не просто дом, но и приглашение жить полной жизнью. Коста -Калида и Коста-Б…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
83.0 – 90.0
355,453 – 370,456
Квартира 3 комнаты
116.0
488,171
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Жилой комплекс POSIDONIA RESIDENCIAL
Торревьеха, Испания
от
$484,947
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 72–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый комплекс в Пунта Прима, Аликанте, на берегу моря, с домами с 2 или 3 спальнями, 2 ванными комнатами и большими террасами. В местах общего пользования будут бассейны, детская игровая площадка и большие сады. С видом на море, на первой линии или в нескольких метрах от пляжа. Видеонаблюде…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
518,177
Квартира 3 комнаты
106.0
662,436
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Жилой комплекс Innova Sun
Callosa de Segura, Испания
от
$270,553
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 76–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
76.0
300,058
Дом
87.0
403,809
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Показать все Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Жилой комплекс AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Рохалес, Испания
от
$406,622
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 94–137 м²
3 объекта недвижимости 3
AREAbeach IV предлагает 30 исключительных домов , каждый из которых имеет частные участки, летние кухни и бассейны. Каждая деталь тщательно отобрана, чтобы гарантировать высококачественную отделку и урбанизацию, которая максимально заботится о каждом аспекте вашего благополучия.
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Показать все Жилой комплекс Isea Views
Жилой комплекс Isea Views
Кальпе, Испания
от
$857,253
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Площадь 74–109 м²
2 объекта недвижимости 2
Isea Views - это две 18-этажные башни в шикарном жилом комплексе. В комплексе есть открытый бассейн с дорожкой для плавания, площадка для игры в падель, петанк, настольный теннис, лужайка для гольфа, смотровая площадка на соляные равнины и детская игровая площадка. Также в одной из башен ест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
74.0 – 109.0
1,03 млн – 1,90 млн
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Показать все Жилой комплекс Nwcia Village
Жилой комплекс Nwcia Village
Ла-Нусия, Испания
от
$484,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Современный проектно-строительный поселок, где вы можете наслаждаться климатом, солнечным светом круглый год, захватывающими видами на бухты Бенидорм и Альбир и вести здоровый образ жизни. Он находится недалеко от всех служб и спортивного центра Ла Нусия. Размеры домов и их конфигурация дела…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой квартал Euromarina Villas
Жилой квартал Euromarina Villas
Жилой квартал Euromarina Villas
Жилой квартал Euromarina Villas
Жилой квартал Euromarina Villas
Показать все Жилой квартал Euromarina Villas
Жилой квартал Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
от
$435,468
Варианты отделки С отделкой
Площадь 131–205 м²
8 объектов недвижимости 8
Euromarina представляет свою избранную коллекцию роскошных вилл на Коста Бланка и Коста Калида , архитектурные жемчужины, расположенные в самых идиллических уголках побережья Средиземного моря.  Представьте себе, что вы просыпаетесь под шум волн, загораете более 300 дней в году и имеете с…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Navale Residencial
Многоквартирный жилой дом Navale Residencial
Многоквартирный жилой дом Navale Residencial
Многоквартирный жилой дом Navale Residencial
Гуардамар, Испания
от
$269,826
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 96 м²
3 объекта недвижимости 3
Navale Residencial - оазис спокойствия напротив впечатляющего природного парка Лас-Дунас и моря. Этот современный 10-этажный жилой комплекс предлагает 18 квартир плюс 2 пентхауса с помещениями общего пользования и прямым видом на море с верхних этажей. Помещения общего пользования спроектиро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
96.0
298,904 – 622,043
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Жилой комплекс Allonbay Urban
Вильяхойоса, Испания
от
$292,421
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 58–127 м²
4 объекта недвижимости 4
Откройте для себя Вильяхойосу в нашем новом жилом комплексе, расположенном в самом сердце города, всего в нескольких шагах от центрального пляжа. Здесь вы найдете апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, предлагающие вид на море и удобство центрального расположения. В комплексе представлены новы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
58.0
287,363
Квартира 2 комнаты
82.0
482,978
Квартира 3 комнаты
90.0 – 127.0
657,820 – 917,139
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Жилой комплекс Thiar Village
Ориуэла, Испания
от
$311,136
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 72–121 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс находится в Ориуэла Коста — это живописный курортный район, часть испанского побережья Коста Бланка. Здесь можно насладиться исконным средиземноморским пейзажем – долинами, горными сосновыми и дубовыми рощами, лугами, насыщенными ароматами различных душистых растений. Окрестные соле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
72.0
346,105
Квартира 3 комнаты
82.0 – 84.0
340,450 – 380,843
Дом
121.0
663,590
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Показать все Многоквартирный жилой дом KASIA V
Многоквартирный жилой дом KASIA V
Торревьеха, Испания
от
$389,523
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
В Торревьехе, жемчужине побережья Коста-Бланка, создается новая икона недвижимости: Kasia V, новейший жилой проект. Этот пятиэтажный жилой комплекс из 34 квартир переосмысливает концепцию роскоши и комфорта в центре города. Kasia V величественно расположен в самом центре Торревьехи и заре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
85.0
379,689
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Жилой комплекс Halar
Аликанте, Испания
от
$338,345
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 73–114 м²
3 объекта недвижимости 3
Halar включает 47 современных квартир, спроектированных с учетом принципов устойчивости и уникального дизайна. Квартиры продаются с включенным в стоимость парковочным местом и кладовой. На территории комплекса есть бассейн, ухоженные сады и детская площадка. Дополнительные удобства включа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
73.0
360,647
Квартира 3 комнаты
102.0
477,208
Квартира 4 комнаты
114.0
531,449
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
На карте
1 2

Провинция Аликанте считается одним из самых засушливых мест в Испании. Это связано не только с малым количеством осадков (250–450 мм. при норме в 650 мм.), но и огромным количеством солнечных дней в году — 290–310 дней. Однако это не мешает Аликанте ежегодно принимать миллионы туристов. Основным магнитом для них является протяженная береговая линия.

Особенности приобретения новой недвижимости в Аликанте

Недвижимость в Аликанте от застройщика проектируется с учетом средиземноморского климата и строгих стандартов ЕС. Недвижимость часто распродается еще на этапе котлована.

Преимущества покупки нового жилья в Аликанте:

  • Энергоэффективность: здания класса A/B оснащены солнечными панелями и системами контроля расхода воды и электричества.
  • Современные удобства: новые жилые комплексы в Аликанте оснащены бассейнами, тренажерными залами и коворкингами.
  • Инвестиционная доходность: аренда в провинции приносит 5–8% годовых благодаря туристическому потоку.
  • Персонализация: возможность выбора отделки и планировки на этапе строительства.
  • Юридическая защита: банковские гарантии обеспечивают возврат средств при срыве сроков строительства, согласно испанскому закону Ley 38/1999.

Цены на новостройки в популярных районах Аликанте

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Аликанте составляет €1942, что ниже, чем в Каталонии (€4344) или Малаге (€2229). Купить дом в Аликанте на этапе строительства или квартиру можно в различных муниципалитетах провинции — это обойдется на 15–25% дешевле, чем брать готовый объект.

Средняя стоимость недвижимость в провинции Аликанте:

Район/муниципалитет

 Тип недвижимости

Средняя площадь (кв.м)

Средняя цена за кв.м (€)

Примерная общая стоимость (€)
Гран-Алакант

Апартаменты (2–3 спальни)

 70–120 2000–3000

140,000–360,000
Финестрат Виллы, таунхаусы 100–200 2200–3500 220,000–700,000
Плайя-де-Сан-Хуан Апартаменты (2–3 спальни) 80–130 2500–4000 200,000–520,000
Торревьеха Квартиры (1–2 спальни) 50–90 1500–2500 75,000–225,000

Районы Аликанте для покупки жилья в новостройке для проживания и инвестиций

Провинция Аликанте предлагает разнообразные локации для покупки строящейся недвижимости в Аликанте, от элитных прибрежных зон до тихих пригородов. Вот самые популярные районы:

  • Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте): лучший пляж Коста-Бланки, с проектами, такими как Hoyo 1, рядом с гольф-полем. Апартаменты от €250,000 за 100 кв.м привлекают инвесторов с доходностью до 7% от аренды.
  • Финестрат: расположен в 10 км от Бенидорма. ЖК Camporrosso Village и Seascape Resort предлагают виллы и таунхаусы от €300,000, с видами на море и горы. Район популярен среди экспатов из Северной Европы.
  • Гран-Алакант (Санта-Пола): прибрежный район с проектами, такими как Amara, где апартаменты стоят от €220,000 за 80 кв.м. Близость к аэропорту Аликанте (10 км) делает его идеальным для сдачи в аренду.
  • Торревьеха: курортный город с доступной недвижимостью. ЖК Alegria Residencial XXI предлагает квартиры от €112,700 за 70 кв.м, в 200 м от моря, с бассейнами и спа.
  • Вистаэрмоса (город Аликанте): элитный жилой район с проектами, такими как Habitat Peña Alta, где таунхаусы стоят от €270,000 за 120 кв.м. Популярен среди семей благодаря школам и паркам.

Часто задаваемые вопросы о покупке новостройки в провинции Аликанте

Можно ли приобрести новостройку в провинции Аликанте дистанционно?

Как готовая, так и строящаяся недвижимость в Аликанте, доступна для покупки онлайн. Агентства выступают в качестве представителя и могут либо подписывать документы от вашего имени, либо инструктируют по постановке цифровой подписи.

Разрешено ли иностранцам покупать жилье в новостройках провинции Аликанте?

Иностранцы могут купить недвижимость в Аликанте без ограничений, но только при наличии NIE, который можно оформить за 7–14 дней. Также нужно открыть счет в испанском банке, так как не всегда разрешено оплачивать задаток или покупку из-за границы.
 

Какова минимальная цена за квадратный метр в новостройках провинции Аликанте?

Минимальная стоимость в новостройках в Аликанте начинается от €1500 за кв.м. В престижных районах минимальная цена составляет €2200 за кв.м.
 

Какие районы провинции Аликанте наиболее популярны для покупки жилья в новых ЖК?

Популярные районы – Плайя-де-Сан-Хуан, Финестрат, Гран-Алакант, Торревьеха и Вистаэрмоса. Они привлекают развитой инфраструктурой, близостью к морю и высокой доходностью от аренды (5–8% годовых).
 

Realting.com
Перейти