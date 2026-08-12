Провинция Аликанте считается одним из самых засушливых мест в Испании. Это связано не только с малым количеством осадков (250–450 мм. при норме в 650 мм.), но и огромным количеством солнечных дней в году — 290–310 дней. Однако это не мешает Аликанте ежегодно принимать миллионы туристов. Основным магнитом для них является протяженная береговая линия.
Особенности приобретения новой недвижимости в Аликанте
Недвижимость в Аликанте от застройщика проектируется с учетом средиземноморского климата и строгих стандартов ЕС. Недвижимость часто распродается еще на этапе котлована.
Преимущества покупки нового жилья в Аликанте:
- Энергоэффективность: здания класса A/B оснащены солнечными панелями и системами контроля расхода воды и электричества.
- Современные удобства: новые жилые комплексы в Аликанте оснащены бассейнами, тренажерными залами и коворкингами.
- Инвестиционная доходность: аренда в провинции приносит 5–8% годовых благодаря туристическому потоку.
- Персонализация: возможность выбора отделки и планировки на этапе строительства.
- Юридическая защита: банковские гарантии обеспечивают возврат средств при срыве сроков строительства, согласно испанскому закону Ley 38/1999.
Цены на новостройки в популярных районах Аликанте
Средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Аликанте составляет €1942, что ниже, чем в Каталонии (€4344) или Малаге (€2229). Купить дом в Аликанте на этапе строительства или квартиру можно в различных муниципалитетах провинции — это обойдется на 15–25% дешевле, чем брать готовый объект.
Средняя стоимость недвижимость в провинции Аликанте:
|
Район/муниципалитет
|Тип недвижимости
|
Средняя площадь (кв.м)
|
Средняя цена за кв.м (€)
|
Примерная общая стоимость (€)
|Гран-Алакант
|
Апартаменты (2–3 спальни)
|70–120
|2000–3000
|
140,000–360,000
|Финестрат
|Виллы, таунхаусы
|100–200
|2200–3500
|220,000–700,000
|Плайя-де-Сан-Хуан
|Апартаменты (2–3 спальни)
|80–130
|2500–4000
|200,000–520,000
|Торревьеха
|Квартиры (1–2 спальни)
|50–90
|1500–2500
|75,000–225,000
Районы Аликанте для покупки жилья в новостройке для проживания и инвестиций
Провинция Аликанте предлагает разнообразные локации для покупки строящейся недвижимости в Аликанте, от элитных прибрежных зон до тихих пригородов. Вот самые популярные районы:
- Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте): лучший пляж Коста-Бланки, с проектами, такими как Hoyo 1, рядом с гольф-полем. Апартаменты от €250,000 за 100 кв.м привлекают инвесторов с доходностью до 7% от аренды.
- Финестрат: расположен в 10 км от Бенидорма. ЖК Camporrosso Village и Seascape Resort предлагают виллы и таунхаусы от €300,000, с видами на море и горы. Район популярен среди экспатов из Северной Европы.
- Гран-Алакант (Санта-Пола): прибрежный район с проектами, такими как Amara, где апартаменты стоят от €220,000 за 80 кв.м. Близость к аэропорту Аликанте (10 км) делает его идеальным для сдачи в аренду.
- Торревьеха: курортный город с доступной недвижимостью. ЖК Alegria Residencial XXI предлагает квартиры от €112,700 за 70 кв.м, в 200 м от моря, с бассейнами и спа.
- Вистаэрмоса (город Аликанте): элитный жилой район с проектами, такими как Habitat Peña Alta, где таунхаусы стоят от €270,000 за 120 кв.м. Популярен среди семей благодаря школам и паркам.
Часто задаваемые вопросы о покупке новостройки в провинции Аликанте
Можно ли приобрести новостройку в провинции Аликанте дистанционно?
Как готовая, так и строящаяся недвижимость в Аликанте, доступна для покупки онлайн. Агентства выступают в качестве представителя и могут либо подписывать документы от вашего имени, либо инструктируют по постановке цифровой подписи.
Разрешено ли иностранцам покупать жилье в новостройках провинции Аликанте?
Иностранцы могут купить недвижимость в Аликанте без ограничений, но только при наличии NIE, который можно оформить за 7–14 дней. Также нужно открыть счет в испанском банке, так как не всегда разрешено оплачивать задаток или покупку из-за границы.
Какова минимальная цена за квадратный метр в новостройках провинции Аликанте?
Минимальная стоимость в новостройках в Аликанте начинается от €1500 за кв.м. В престижных районах минимальная цена составляет €2200 за кв.м.
Какие районы провинции Аликанте наиболее популярны для покупки жилья в новых ЖК?
Популярные районы – Плайя-де-Сан-Хуан, Финестрат, Гран-Алакант, Торревьеха и Вистаэрмоса. Они привлекают развитой инфраструктурой, близостью к морю и высокой доходностью от аренды (5–8% годовых).