Провинция Аликанте считается одним из самых засушливых мест в Испании. Это связано не только с малым количеством осадков (250–450 мм. при норме в 650 мм.), но и огромным количеством солнечных дней в году — 290–310 дней. Однако это не мешает Аликанте ежегодно принимать миллионы туристов. Основным магнитом для них является протяженная береговая линия.

Особенности приобретения новой недвижимости в Аликанте

Недвижимость в Аликанте от застройщика проектируется с учетом средиземноморского климата и строгих стандартов ЕС. Недвижимость часто распродается еще на этапе котлована.

Преимущества покупки нового жилья в Аликанте:

Энергоэффективность: здания класса A/B оснащены солнечными панелями и системами контроля расхода воды и электричества.

здания класса A/B оснащены солнечными панелями и системами контроля расхода воды и электричества. Современные удобства: новые жилые комплексы в Аликанте оснащены бассейнами, тренажерными залами и коворкингами.

новые жилые комплексы в Аликанте оснащены бассейнами, тренажерными залами и коворкингами. Инвестиционная доходность: аренда в провинции приносит 5–8% годовых благодаря туристическому потоку.

аренда в провинции приносит 5–8% годовых благодаря туристическому потоку. Персонализация: возможность выбора отделки и планировки на этапе строительства.

возможность выбора отделки и планировки на этапе строительства. Юридическая защита: банковские гарантии обеспечивают возврат средств при срыве сроков строительства, согласно испанскому закону Ley 38/1999.

Цены на новостройки в популярных районах Аликанте

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке в Аликанте составляет €1942, что ниже, чем в Каталонии (€4344) или Малаге (€2229). Купить дом в Аликанте на этапе строительства или квартиру можно в различных муниципалитетах провинции — это обойдется на 15–25% дешевле, чем брать готовый объект.

Средняя стоимость недвижимость в провинции Аликанте:

Район/муниципалитет Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (€) Примерная общая стоимость (€) Гран-Алакант Апартаменты (2–3 спальни) 70–120 2000–3000 140,000–360,000 Финестрат Виллы, таунхаусы 100–200 2200–3500 220,000–700,000 Плайя-де-Сан-Хуан Апартаменты (2–3 спальни) 80–130 2500–4000 200,000–520,000 Торревьеха Квартиры (1–2 спальни) 50–90 1500–2500 75,000–225,000

Районы Аликанте для покупки жилья в новостройке для проживания и инвестиций

Провинция Аликанте предлагает разнообразные локации для покупки строящейся недвижимости в Аликанте, от элитных прибрежных зон до тихих пригородов. Вот самые популярные районы:

Плайя-де-Сан-Хуан (город Аликанте): лучший пляж Коста-Бланки, с проектами, такими как Hoyo 1, рядом с гольф-полем. Апартаменты от €250,000 за 100 кв.м привлекают инвесторов с доходностью до 7% от аренды.

лучший пляж Коста-Бланки, с проектами, такими как Hoyo 1, рядом с гольф-полем. Апартаменты от €250,000 за 100 кв.м привлекают инвесторов с доходностью до 7% от аренды. Финестрат: расположен в 10 км от Бенидорма. ЖК Camporrosso Village и Seascape Resort предлагают виллы и таунхаусы от €300,000, с видами на море и горы. Район популярен среди экспатов из Северной Европы.

расположен в 10 км от Бенидорма. ЖК Camporrosso Village и Seascape Resort предлагают виллы и таунхаусы от €300,000, с видами на море и горы. Район популярен среди экспатов из Северной Европы. Гран-Алакант (Санта-Пола): прибрежный район с проектами, такими как Amara, где апартаменты стоят от €220,000 за 80 кв.м. Близость к аэропорту Аликанте (10 км) делает его идеальным для сдачи в аренду.

прибрежный район с проектами, такими как Amara, где апартаменты стоят от €220,000 за 80 кв.м. Близость к аэропорту Аликанте (10 км) делает его идеальным для сдачи в аренду. Торревьеха : курортный город с доступной недвижимостью. ЖК Alegria Residencial XXI предлагает квартиры от €112,700 за 70 кв.м, в 200 м от моря, с бассейнами и спа.

: курортный город с доступной недвижимостью. ЖК Alegria Residencial XXI предлагает квартиры от €112,700 за 70 кв.м, в 200 м от моря, с бассейнами и спа. Вистаэрмоса (город Аликанте): элитный жилой район с проектами, такими как Habitat Peña Alta, где таунхаусы стоят от €270,000 за 120 кв.м. Популярен среди семей благодаря школам и паркам.