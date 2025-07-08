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Новостройки в Дении, Испания

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Жилой комплекс Talasa Caelus
Жилой комплекс Talasa Caelus
Denia, Испания
от
$287,860
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 52–112 м²
7 объектов недвижимости 7
Caelus — это первый проект в комплексе Talasa Utopian Village, который на начальном этапе включает 51 квартиру с одной, двумя и тремя спальнями. Здания Talasa Caelus спроектированы как компактные и эффективные объемы, обеспечивающие оптимальную температуру в вашем доме как зимой, так и летом…
Агентство
EspanaTour
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