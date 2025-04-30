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Новостройки в Бенидорме, Испания

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Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Жилой комплекс Eagle Tower by TM
Бенидорм, Испания
от
$435,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 24
Площадь 97–372 м²
5 объектов недвижимости 5
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower by TM. Привилегированное расположение, рядом с гольф-клубом Las Rejas Golf, всего в 1 км от пляжа Поньенте, с отличным сообщением с автомагистралями N-332 и AP7. Eagle Tower by TM будет состоять из одной башни с разнообразн…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Luz 2
Жилой комплекс Luz 2
Бенидорм, Испания
от
$406,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 160–229 м²
4 объекта недвижимости 4
Бунгало расположено в современном комплексе LUZ 2 – Balcón de Finestrat. В комплексе есть общий бассейн, тренажерный зал и места для занятия спортом не покидая территорию комплекса.
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Жилой комплекс Sunset Sailors by TM
Бенидорм, Испания
от
$470,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Площадь 76–423 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс  Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Пониенте, всего в 50 метрах. В урбанизации квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями с впечатляющим видом на море и большими террасами, которые позволят вам ощутить уникальное ощущение плавания, не выходя из дома. Места общего…
Агентство
EspanaTour
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Жилой комплекс SLIM TOWER
Жилой комплекс SLIM TOWER
Бенидорм, Испания
от
$284,521
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Площадь 56–59 м²
7 объектов недвижимости 7
Новое здание SLIM TOWER в городе Бенидормм с инновационным и авангардным архитектурным дизайном.  Дом оснащён системой кондиционирования с распределением воздуха через воздуховоды, а также механической системой вентиляции, которая обеспечивает чистый и здоровый воздух в помещениях и соотв…
Агентство
EspanaTour
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На карте
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