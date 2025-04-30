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Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower by TM. Привилегированное расположение, рядом с гольф-клубом Las Rejas Golf, всего в 1 км от пляжа Поньенте, с отличным сообщением с автомагистралями N-332 и AP7. Eagle Tower by TM будет состоять из одной башни с разнообразн…
Комплекс Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Пониенте, всего в 50 метрах. В урбанизации квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями с впечатляющим видом на море и большими террасами, которые позволят вам ощутить уникальное ощущение плавания, не выходя из дома. Места общего…
Новое здание SLIM TOWER в городе Бенидормм с инновационным и авангардным архитектурным дизайном.
Дом оснащён системой кондиционирования с распределением воздуха через воздуховоды, а также механической системой вентиляции, которая обеспечивает чистый и здоровый воздух в помещениях и соотв…