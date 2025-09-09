  1. Realting.com
  Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа

Квартира в новостройке Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа

Orihuela, Испания
от
$594,500
;
45
ID: 27875
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Orihuela

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка

Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний рынок на улице Николя де Бюсси. Эти квартиры представлены в вариантах с 2, 3 и 4 спальнями, предлагая потенциальным жильцам широкий выбор.

Современные квартиры в Ориуэле, Аликанте, находятся в выгодном месте, всего в 700 метрах от прекрасного пляжа, в 1 километре от известного торгового центра «La Zenia Boulevard», в 5 км от больницы Торревьехи, в 50 км от международного аэропорта Аликанте и в 54 км от аэропорта Мурсии.

К услугам жителей этого сообщества есть большой общий бассейн, зеленые зоны и затененные места, что делает его восхитительным местом для отдыха и расслабления.

Квартиры с качественной отделкой обустроены в соответствии с высокими стандартами, оснащены современной мебелью, полностью укомплектованной кухней со столешницей из белого мрамора и современными ванными комнатами с душевой кабиной.


ALC-00375

Местонахождение на карте

Orihuela, Испания
Образование
Здравоохранение

Вы просматриваете
