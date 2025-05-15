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Новостройки в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
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Жилой комплекс Marbella, Spain
Жилой комплекс Marbella, Spain
Марбелья, Испания
от
$502,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 120–550 м²
5 объектов недвижимости 5
Новый жилой комплекс с потрясающей инфраструктурой, как у превосходного 5-звездочного отеля. Первая линия моря. Окружен живописными пейзажами и полями для гольфа
Агентство
Marbella Company Real Estate
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Вилла
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
от
$3,44 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Агентство
Marbella Company Real Estate
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На карте
Realting.com
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