Квартира в новостройке Апартаменты с видом на море в Малаге в проекте "Termica Beach"

Малага, Испания
от
$6,22 млн
;
32
ID: 33194
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Малага-Коста-дель-Соль
  • Город
    Малага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Апартаменты на берегу моря рядом с инфраструктурой в Малаге в проекте «Termica Beach»

Малага — один из самых ярких и привлекательных городов на побережье Коста-дель-Соль, известный своими золотыми пляжами, богатым культурным наследием и активным стилем жизни. Это не просто ворота в мир средиземноморского отдыха, но и динамично развивающийся город с уникальной атмосферой, историей, искусством и непринуждённым образом жизни, который привлекает посетителей круглый год.

Современный жилой комплекс, расположенный в одном из престижных районов Малаги, отличается отличной транспортной доступностью: всего 4 км до порта по набережной, менее 4 км до главного железнодорожного вокзала и 5 км до международного аэропорта. Район предлагает все необходимые удобства — от университетов, школ и больниц до ресторанов, спортивных площадок, зеленых зон и общественных пространств.

Предлагаемые апартаменты на продажу в Малаге представляют собой новый стандарт прибрежной архитектуры. Многоэтажные здания спроектированы с учетом максимального панорамного обзора: из всех квартир открываются впечатляющие виды на море. В комплексе предусмотрены условия для комфортной жизни и отдыха: садовые зоны, крытые и открытые инфинити-бассейны, современный тренажёрный зал, спа-центр с сауной, солярий, коворкинг-зона, социальный клуб и детская игровая зона.

Жилые пространства варьируются от апартаментов с одной до четырёх спален до дуплексов и пентхаусов. Некоторые объекты включают собственный бассейн на крыше и дизайнерские террасы. Все квартиры оборудованы просторными террасами с потрясающим видом на море, а также экологически чистой аэротермической системой кондиционирования, обеспечивающей энергоэффективное и безопасное для окружающей среды отопление и охлаждение.

Апартаменты на продажу в Малаге, Испания, предлагают новую концепцию жилой застройки на берегу моря в Малаге. Они имеют вертикальную планировку, расположенную на нескольких этажах, открытых наружу, откуда открываются захватывающие панорамные виды. В комплексе есть удобства, адаптированные для любого образа жизни, такие как садовые зоны, крытый и открытый пейзажный бассейн, тренажерный зал, социальный клуб, сауна и спа, солярий, коворкинг-комната и детская зона.

Планировки варьируются от стандартных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями до дуплексов с 4 спальнями. Некоторые объекты включают собственный бассейн на крыше и дизайнерские террасы. Все квартиры оборудованы просторными террасами с потрясающим видом на море, а также экологически чистой аэротермальной системой кондиционирования на обогрев и охлаждение, обеспечивающей высокую энергоэффективность.


AGP-00951

Местонахождение на карте

Малага, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

