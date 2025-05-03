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Аренда домов на сутки в Испании

Торревьеха
11
Валенсия
17
Аликанте
17
Orihuela
4
18 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Дом в закрытом комплексе «Aguamarina» в шаговой доступности от моря и широкого, длинного (7 …
$96
за сутки
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Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус в 350 метрах от моря, от песчаного пляжа NAU FRAGOS и в 10-15 минутах х…
$68
за сутки
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Бунгало 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду бунгало в элитном районе «AGUA NUEVAS» в резиденции с бассейном. Дуплекс пл…
$68
за сутки
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Дом 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Сдается в аренду первый этаж двухэтажного нового светлого бунгало в стиле хай-тек в Rojales.…
$79
за сутки
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Дом 4 комнаты в Orihuela, Испания
Дом 4 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Дом площадью 120 м2, собственная территория и бассейн, балкон, солярий с панорамными видами.…
$159
за сутки
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Бунгало 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Предлагаем в бунгало - светлый, с тремя спальням. Имеется : большая гостиная с диваном, кухн…
$68
за сутки
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Бунгало у моря! В закрытой живописной резиденции с бассейном и зеленой игровой зоной. Распол…
$57
за сутки
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Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Новый дом у моря с собственным бассейном в одной из престижных урбанизаций города "Enclave".…
$79
за сутки
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Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Сдается в аренду дом с бассейном в заповедной зоне Лос Балконес. Дом двухэтажный, состоит из…
$57
за сутки
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Дом 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду просторный дом в Ciudad Quesada, урбанизация Dona Pepa, общей площадью 112 …
$114
за сутки
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Бунгало 3 комнаты в Orihuela, Испания
Бунгало 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Апартаменты площадью 60 м2, балкон с панорамными видами на море и парк. Салон, американская …
$57
за сутки
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Бунгало 3 комнаты в Orihuela, Испания
Бунгало 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду первый этаж двухэтажного бунгало в ORIHUELA COSTA. Общая площадь этажа 52 м…
$57
за сутки
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Сдается в аренду дом с бассейном в заповедной зоне Лос Балконес. Дом состоит из двух спален …
$74
за сутки
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Предлагаем в аренду дом - светлый, с двумя спальням. Имеет 2 этажа: на первом есть большая г…
$57
за сутки
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Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Дуплекс в одной из престижных урбанизаций , в спокойной части города, в резиденции с большим…
$96
за сутки
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Бунгало 4 комнаты в Orihuela, Испания
Бунгало 4 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Таунхаус площадью 85 м2, собственная территория, балкон, солярий с панорамными видами на пар…
$79
за сутки
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Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Дом недалеко от моря в одной из престижных урбанизаций города "Calas Blancas 9". Имеет площа…
$68
за сутки
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Таунхаус 4 комнаты в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Таунхаус площадью 85 м2, собственная территория, балкон, солярий с панорамными видами на мор…
$79
за сутки
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