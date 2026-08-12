Иммиграция в Испанию доступна гражданам стран, не входящих в Европейский союз. Но для этого нужно легально проживать и работать в стране на протяжении долгого периода. Есть несколько основных миграционных оснований: работа, учеба, бизнес, инвестиции, воссоединение с семьей, а также специальные программы (например, виза цифрового кочевника или ВНЖ без права на работу).

Вне зависимости от выбранного пути, иммиграционный процесс в Испании строго регламентирован. В этом есть свои плюсы и минусы, так как с одной стороны все прозрачно, а с другой — долго и не лишено ошибок.

Плюсы и минусы переезда в Испанию

Испания стабильно входит в число наиболее привлекательных стран Европы для иммиграции. Там 300 дней в году солнечно, особенно в регионах Андалусии и Валенсии, а средняя температура +12°C зимой и +30°C летом. Однако иммиграция в Испанию подразумевает не только плюсы, но и минусы.

Плюсы жизни в Испании:

Стоимость жизни. Стоимость аренды в Мадриде или Барселоне в среднем на 30–40% ниже, чем в Париже или Берлине; дешевле там и продукты питания, особенно морепродукты.

Стоимость аренды в Мадриде или Барселоне в среднем на 30–40% ниже, чем в Париже или Берлине; дешевле там и продукты питания, особенно морепродукты. Высокий уровень безопасности . Испания занимает 32 место из 163 стран в рейтинге самых безопасных стран мира по рейтингу Global Peace Index 2023. Большинство преступлений — это мелкие кражи в туристических районах. Серьезные преступления — редкость.

. Испания занимает 32 место из 163 стран в рейтинге самых безопасных стран мира по рейтингу Global Peace Index 2023. Большинство преступлений — это мелкие кражи в туристических районах. Серьезные преступления — редкость. Образование и доступ к университетам. Испанские университеты (например, Universidad Autónoma de Madrid и Universidad de Barcelona) входят в топ-200 по версии QS World University Rankings. Обучение для резидентов и граждан ЕС — от €1000 до €3000 в год. Иностранцы могут претендовать на гранты и программы обмена.

Испанские университеты (например, Universidad Autónoma de Madrid и Universidad de Barcelona) входят в топ-200 по версии QS World University Rankings. Обучение для резидентов и граждан ЕС — от €1000 до €3000 в год. Иностранцы могут претендовать на гранты и программы обмена. Доступ к странам ЕС. Самое важное, что дает ВНЖ Испании иностранцам — это возможность свободного передвижения по шенгенской зоне (26 стран).

Минусы переезда в Испанию:

Неповоротливая бюрократия. Испанию не обошла напасть европейской бюрократии: даже базовые процедуры, такие как оформление NIE (идентификационного номера иностранца), тут занимают от 1 до 3 месяцев, а в случае ошибок — могут затягиваться до полугода. При этом, встать в электронную очередь на получение ВНЖ в Испании трудно даже в крупных городах. Официальные сайты (например, Sede Electrónica) часто работают нестабильно, и даже испанцы предпочитают обращаться к гесторам (юристам-посредникам).

Испанию не обошла напасть европейской бюрократии: даже базовые процедуры, такие как оформление NIE (идентификационного номера иностранца), тут занимают от 1 до 3 месяцев, а в случае ошибок — могут затягиваться до полугода. При этом, встать в электронную очередь на получение ВНЖ в Испании трудно даже в крупных городах. Официальные сайты (например, Sede Electrónica) часто работают нестабильно, и даже испанцы предпочитают обращаться к гесторам (юристам-посредникам). Высокий уровень безработицы. В 2024 году общий уровень безработицы составил 11,7%, а среди молодежи — более 27%. При таких вводных иностранцам без знания языка заполучить хорошую вакансию трудно.

В 2024 году общий уровень безработицы составил 11,7%, а среди молодежи — более 27%. При таких вводных иностранцам без знания языка заполучить хорошую вакансию трудно. Языковой барьер. Иммиграция в Испанию требует знания английского, но вот внутри страны испанский — основной инструмент интеграции. Без него тяжело получить нормальную работу, особенно в государственных учреждениях. Также нелегко будет общаться с врачами, в муниципалитетах, школах и при оформлении документов.

Иммиграция в Испанию требует знания английского, но вот внутри страны испанский — основной инструмент интеграции. Без него тяжело получить нормальную работу, особенно в государственных учреждениях. Также нелегко будет общаться с врачами, в муниципалитетах, школах и при оформлении документов. Нет двойного гражданства. Испания не признает двойное гражданство с большинством стран (например, с Россией, Украиной, Казахстаном, США). Исключения — граждане стран Латинской Америки, Андорры, Португалии, Филиппин и Экваториальной Гвинеи. Это и плюс, и минус переезда в Испанию, так как можно легально отказаться от гражданства страны происхождения, если налоговая нагрузка в нем выше, чем в Испании.

Как получить ВНЖ в Испании

Перед тем как переехать в Испанию, нужно подать заявку через консульство в своей стране. Ее рассматривают от 20 до 90 дней. После положительного решения можно осуществить переезд в Испанию и оформить карточки резидента (TIE). Процесс занимает 3–6 недель после сдачи биометрии.

Первичный ВНЖ, как правило, выдается сроком на 1 год с возможностью последующего продления на 2 года, а затем еще на 2 года, после чего возможен переход на ПМЖ.

Основные виды ВНЖ в Испании:

Тип ВНЖ Описание Основные условия Срок действия Продление Нелукукративный ВНЖ (sin ánimo de lucro) ВНЖ в Испании без права на работу Подтверждение достаточного дохода: €2400/мес. + €600 в месяц на каждого члена семьи; частная медстраховка 1 год 2+2 года Рабочий вид на жительство в Испании (por cuenta ajena) Предоставляется кандидатам с контрактом от испанского работодателя Предварительное разрешение от миграционных органов; контракт; соблюдение условий рынка труда 1 год 2+2 года Самозанятый ВНЖ (por cuenta propia) Выдается фрилансерам и предпринимателям Бизнес-план, наличие средств, квалификация, регистрация как autónomo 1 год 2+2 года ВНЖ инвестора (Golden Visa) Бизнес-иммиграция в Испанию для инвесторов ВНЖ Испании при покупке недвижимости от €500,000 или инвестиций в ценные бумаги и бизнес-проекты 2 года 5-летние продления Студенческий ВН Иммиграция в Испанию через учебу в местном ВУЗе Подтверждение зачисления средств и медстраховка На период обучени Ежегодное продление Воссоединение семьи Родственникам легальных резидентов Наличие жилья, стабильного дохода; семейная связь 1 год 2+2 года Цифровой кочевник (Digital Nomad) Удаленным работникам Работа на зарубежную компанию, доход от €28,000/год, опыт работы 1 год (или до 3 лет сразу) До 5 лет

Стоимость получения ВНЖ Испании:

Статья расходов Примерная сумма Государственная пошлина €60–100 Переводы и легализация документов €100–300 Частная медицинская страховка От €400/год Консультации юриста (опционально) от €500 до €1500 Фото, копии, поездки и прочие мелкие расходы €100–200

Общие расходы на первичное оформление, в зависимости от типа ВНЖ, составляют €800–2000 и выше.

Виза цифрового кочевника в Испании

Виза цифрового кочевника в Испании — это тип вида на жительство, предназначенный для удаленных работников и фрилансеров, которые находятся на территории Испании, но работают на иностранные компании или с иностранными клиентами. Виза выдается на срок от одного года до пяти лет, но без возможности работать внутри страны.

Перед тем, как получить визу цифрового кочевника в Испании, нужно учесть, что заявитель не должен быть гражданином ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии. Работать он должен удаленно на иностранную компанию, а это означает, что не менее 80% своего дохода он должен получать из-за рубежа.

Другие условия получения ВНЖ в Испании:

Иметь опыт работы или образования в сфере деятельности: либо 3 года профессионального опыта, либо соответствующее высшее образование.

Подтвердить финансовую состоятельность — минимальный доход от €2520 в месяц, плюс дополнительно €945 в месяц на супруга и €315 в месяц на каждого ребенка.

Иметь медицинскую страховку, действующую на территории Испании.

Есть два пути подачи.

Первый через консульство Испании в стране проживания. В этом случае заявитель получает визу сроком на 1 год.

Второй способ иммиграции в Испанию предполагает, что заявитель уже находится в ней на законных основаниях. Тогда положительное решение по заявке дает вид на жительство сроком до 3 лет. Продлевать ВНЖ в Испании можно до 5 лет.

Особенностью этой визы является упрощенный налоговый режим:

В первые 6 лет можно воспользоваться режимом Beckham Law (Impatriate Tax Regime).

Доходы до €600,000/год облагаются по фиксированной ставке 24%.

Освобождение от налога на мировые доходы, если они не получены в Испании.

Документы для ВНЖ в Испании для цифровых кочевников:

Заграничный паспорт, действительный не менее 1 года.

Договор с иностранным работодателем или клиентами для подтверждения наличия удаленной работы.

Диплом в профильной сфере или документы, подтверждающие как минимум 3 года опыта работы (справки, рекомендации, портфолио).

Финансовые документы:

- Подтверждение дохода от €2520/мес. (банковские выписки, контракты, инвойсы, налоговые декларации).

- Дополнительно: €945/мес. на супруга, €315/мес. на ребенка.

Медицинская страховка сроком минимум 1 год, действующая на всей территории Испании.

Справка об отсутствии судимостей из всех стран проживания за последние 5 лет; с апостилем и официальным переводом на испанский язык.

Подтверждение места проживания в Испании (договор аренды, бронь жилья или письмо от принимающей стороны.

Форма заявления EX-07 на вид на жительство.

Форма Modelo 790, код 052 для оплаты государственной пошлины (€73).

Фотографии паспортного формата, как на документы — 2 шт.

Копия NIE или номер NIE, указанный в форме EX-15.

Как получить ПМЖ Испании

Постоянный вид на жительство в Испании (Residencia de larga duración) позволяет иностранцу жить и работать в стране бессрочно, без необходимости продлевать свой статус. Переезд в Испанию на ПМЖ доступен гражданам, которые:

Законно и непрерывно прожили в Испании не менее 5 лет.

Имеют стабильные доходы или трудовую деятельность.

Не имели серьезных нарушений закона или миграционного режима.

Могут подтвердить интеграцию в испанское общество (иногда запрашиваются базовые знания языка и культуры, особенно в отдельных автономиях).

Это основные требования к кандидатам на ПМЖ Испании. Если заявитель им не соответствует, но все равно хочет находиться на территории страны, он может попробовать оформить долгосрочный ВНЖ ЕС (Residencia de larga duración-UE). Он позволяет проживать и работать не только в Испании, но и в других странах ЕС.

Перед тем, как получить ПМЖ в Испании, нужно разобраться с тем, что считается «непрерывным пребыванием». Таковым считается период, когда заявитель отсутствовал в Испании не более 10 месяцев в сумме за 5 лет, либо не более 6 месяцев подряд. Долгие периоды пребывания за границей могут привести к обнулению стажа и необходимости начинать отсчет заново.

Необходимые документы для переезда в Испанию на ПМЖ:

Паспорт и предыдущие карточки резидента.

Документы, подтверждающие непрерывное проживание в течение 5 лет (empadronamiento, аренда, трудовые контракты и т. д.).

Подтверждение доходов и занятости.

Медицинская страховка (если не включены в систему здравоохранения).

При необходимости — сертификат об отсутствии судимости.

После сбора всех этих документов их нужно подать заявление в Oficina de Extranjería по месту жительства и ожидать решения (может занять до 3-х месяцев). После одобрения нужно сдать биометрию и получить новую карточку (TIE).

Стоимость получения ПМЖ Испании:

Статья Сумма Государственная пошлина от €21 до €80 (в зависимости от типа заявки) Медстраховка (при необходимости) от €400/год Переводы и нотариальные услуги €50–150 Консультации юриста (по желанию) от €300–1000

Как получить гражданство Испании

Испанское гражданство предоставляет полные права гражданина Европейского союза, включая постоянное и безусловное право на проживание и работу в любой стране ЕС и участие в политической жизни страны нахождения.

Основные способы получения гражданства Испании:

Основание Условия Срок проживания в Испании Примечания По натурализации (residencia) Постоянное легальное проживание 10 лет Стандартный путь через натурализацию в Испании Гражданство Испании через брак гражданином Испании Совместное проживание, брак зарегистрирован 1 год Брак должен быть действующим, не фиктивным Гражданство Испании по рождению Родители/деды — испанцы Отсутствует Нужно доказать происхождение, возможна подача из-за рубежа Для граждан стран Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Португалии, Гвинеи Легальное проживание 2 года Испания сохраняет культурные связи с этими странами Усыновление Ребенок усыновлен гражданами Испании Отсутствует Независимо от места рождения Особые заслуги (carta de naturaleza) Заслуги перед государство Отсутствует Присваивается в исключительном порядке по решению Совета министров

Самым частым способом является натурализация. Главная сложность заключается в том, что перед тем, как получить гражданство Испании нужно легально и непрерывно проживать в стране 10 лет, что достаточно много.

Основные требования к заявителю:

Законное и непрерывное проживание в Испании в течение требуемого срока.

Отсутствие судимостей в Испании и в стране происхождения.

Уровень испанского языка не ниже A2 (для взрослых заявителей).

Сдача двух тестов: CCSE (знание Конституции и культуры Испании) и DELE (языковой тест), если вы не из испаноязычной страны.

Интеграция в общество (работа, учеба, семья, участие в местной жизни).

Срок официального рассмотрения заявлений — до 1 года, но на практике процедура может растянуться до 2–3 лет, особенно при загруженности офисов или необходимости дополнительных проверок.

Двойное гражданство в Испании недоступно для большинства стран (кроме вышеупомянутых — Латинская Америка, Андорра, Португалия, Филиппины и др.). В других случаях потребуется официальный отказ от прежнего гражданства в процессе натурализации.