Иммиграция в Испанию доступна гражданам стран, не входящих в Европейский союз. Но для этого нужно легально проживать и работать в стране на протяжении долгого периода. Есть несколько основных миграционных оснований: работа, учеба, бизнес, инвестиции, воссоединение с семьей, а также специальные программы (например, виза цифрового кочевника или ВНЖ без права на работу).
Вне зависимости от выбранного пути, иммиграционный процесс в Испании строго регламентирован. В этом есть свои плюсы и минусы, так как с одной стороны все прозрачно, а с другой — долго и не лишено ошибок.
Плюсы и минусы переезда в Испанию
Испания стабильно входит в число наиболее привлекательных стран Европы для иммиграции. Там 300 дней в году солнечно, особенно в регионах Андалусии и Валенсии, а средняя температура +12°C зимой и +30°C летом. Однако иммиграция в Испанию подразумевает не только плюсы, но и минусы.
Плюсы жизни в Испании:
- Стоимость жизни. Стоимость аренды в Мадриде или Барселоне в среднем на 30–40% ниже, чем в Париже или Берлине; дешевле там и продукты питания, особенно морепродукты.
- Высокий уровень безопасности. Испания занимает 32 место из 163 стран в рейтинге самых безопасных стран мира по рейтингу Global Peace Index 2023. Большинство преступлений — это мелкие кражи в туристических районах. Серьезные преступления — редкость.
- Образование и доступ к университетам. Испанские университеты (например, Universidad Autónoma de Madrid и Universidad de Barcelona) входят в топ-200 по версии QS World University Rankings. Обучение для резидентов и граждан ЕС — от €1000 до €3000 в год. Иностранцы могут претендовать на гранты и программы обмена.
- Доступ к странам ЕС. Самое важное, что дает ВНЖ Испании иностранцам — это возможность свободного передвижения по шенгенской зоне (26 стран).
Минусы переезда в Испанию:
- Неповоротливая бюрократия. Испанию не обошла напасть европейской бюрократии: даже базовые процедуры, такие как оформление NIE (идентификационного номера иностранца), тут занимают от 1 до 3 месяцев, а в случае ошибок — могут затягиваться до полугода. При этом, встать в электронную очередь на получение ВНЖ в Испании трудно даже в крупных городах. Официальные сайты (например, Sede Electrónica) часто работают нестабильно, и даже испанцы предпочитают обращаться к гесторам (юристам-посредникам).
- Высокий уровень безработицы. В 2024 году общий уровень безработицы составил 11,7%, а среди молодежи — более 27%. При таких вводных иностранцам без знания языка заполучить хорошую вакансию трудно.
- Языковой барьер. Иммиграция в Испанию требует знания английского, но вот внутри страны испанский — основной инструмент интеграции. Без него тяжело получить нормальную работу, особенно в государственных учреждениях. Также нелегко будет общаться с врачами, в муниципалитетах, школах и при оформлении документов.
- Нет двойного гражданства. Испания не признает двойное гражданство с большинством стран (например, с Россией, Украиной, Казахстаном, США). Исключения — граждане стран Латинской Америки, Андорры, Португалии, Филиппин и Экваториальной Гвинеи. Это и плюс, и минус переезда в Испанию, так как можно легально отказаться от гражданства страны происхождения, если налоговая нагрузка в нем выше, чем в Испании.
Как получить ВНЖ в Испании
Перед тем как переехать в Испанию, нужно подать заявку через консульство в своей стране. Ее рассматривают от 20 до 90 дней. После положительного решения можно осуществить переезд в Испанию и оформить карточки резидента (TIE). Процесс занимает 3–6 недель после сдачи биометрии.
Первичный ВНЖ, как правило, выдается сроком на 1 год с возможностью последующего продления на 2 года, а затем еще на 2 года, после чего возможен переход на ПМЖ.
Основные виды ВНЖ в Испании:
|Тип ВНЖ
|Описание
|Основные условия
|Срок действия
|Продление
|Нелукукративный ВНЖ (sin ánimo de lucro)
|
ВНЖ в Испании без права на работу
|Подтверждение достаточного дохода: €2400/мес. + €600 в месяц на каждого члена семьи; частная медстраховка
|1 год
|2+2 года
|Рабочий вид на жительство в Испании (por cuenta ajena)
|Предоставляется кандидатам с контрактом от испанского работодателя
|Предварительное разрешение от миграционных органов; контракт; соблюдение условий рынка труда
|1 год
|2+2 года
|
Самозанятый ВНЖ (por cuenta propia)
|Выдается фрилансерам и предпринимателям
|Бизнес-план, наличие средств, квалификация, регистрация как autónomo
|1 год
|2+2 года
|
ВНЖ инвестора (Golden Visa)
|Бизнес-иммиграция в Испанию для инвесторов
|ВНЖ Испании при покупке недвижимости от €500,000 или инвестиций в ценные бумаги и бизнес-проекты
|2 года
|5-летние продления
|Студенческий ВН
|Иммиграция в Испанию через учебу в местном ВУЗе
|Подтверждение зачисления средств и медстраховка
|На период обучени
|Ежегодное продление
|Воссоединение семьи
|Родственникам легальных резидентов
|Наличие жилья, стабильного дохода; семейная связь
|1 год
|2+2 года
|Цифровой кочевник (Digital Nomad)
|Удаленным работникам
|Работа на зарубежную компанию, доход от €28,000/год, опыт работы
|1 год (или до 3 лет сразу)
|До 5 лет
Стоимость получения ВНЖ Испании:
|Статья расходов
|Примерная сумма
|Государственная пошлина
|€60–100
|Переводы и легализация документов
|€100–300
|Частная медицинская страховка
|От €400/год
|Консультации юриста (опционально)
|от €500 до €1500
|Фото, копии, поездки и прочие мелкие расходы
|€100–200
Общие расходы на первичное оформление, в зависимости от типа ВНЖ, составляют €800–2000 и выше.
Виза цифрового кочевника в Испании
Виза цифрового кочевника в Испании — это тип вида на жительство, предназначенный для удаленных работников и фрилансеров, которые находятся на территории Испании, но работают на иностранные компании или с иностранными клиентами. Виза выдается на срок от одного года до пяти лет, но без возможности работать внутри страны.
Перед тем, как получить визу цифрового кочевника в Испании, нужно учесть, что заявитель не должен быть гражданином ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии. Работать он должен удаленно на иностранную компанию, а это означает, что не менее 80% своего дохода он должен получать из-за рубежа.
Другие условия получения ВНЖ в Испании:
- Иметь опыт работы или образования в сфере деятельности: либо 3 года профессионального опыта, либо соответствующее высшее образование.
- Подтвердить финансовую состоятельность — минимальный доход от €2520 в месяц, плюс дополнительно €945 в месяц на супруга и €315 в месяц на каждого ребенка.
- Иметь медицинскую страховку, действующую на территории Испании.
Есть два пути подачи.
Первый через консульство Испании в стране проживания. В этом случае заявитель получает визу сроком на 1 год.
Второй способ иммиграции в Испанию предполагает, что заявитель уже находится в ней на законных основаниях. Тогда положительное решение по заявке дает вид на жительство сроком до 3 лет. Продлевать ВНЖ в Испании можно до 5 лет.
Особенностью этой визы является упрощенный налоговый режим:
- В первые 6 лет можно воспользоваться режимом Beckham Law (Impatriate Tax Regime).
- Доходы до €600,000/год облагаются по фиксированной ставке 24%.
- Освобождение от налога на мировые доходы, если они не получены в Испании.
Документы для ВНЖ в Испании для цифровых кочевников:
- Заграничный паспорт, действительный не менее 1 года.
- Договор с иностранным работодателем или клиентами для подтверждения наличия удаленной работы.
- Диплом в профильной сфере или документы, подтверждающие как минимум 3 года опыта работы (справки, рекомендации, портфолио).
- Финансовые документы:
- Подтверждение дохода от €2520/мес. (банковские выписки, контракты, инвойсы, налоговые декларации).
- Дополнительно: €945/мес. на супруга, €315/мес. на ребенка.
- Медицинская страховка сроком минимум 1 год, действующая на всей территории Испании.
- Справка об отсутствии судимостей из всех стран проживания за последние 5 лет; с апостилем и официальным переводом на испанский язык.
- Подтверждение места проживания в Испании (договор аренды, бронь жилья или письмо от принимающей стороны.
- Форма заявления EX-07 на вид на жительство.
- Форма Modelo 790, код 052 для оплаты государственной пошлины (€73).
- Фотографии паспортного формата, как на документы — 2 шт.
- Копия NIE или номер NIE, указанный в форме EX-15.
Как получить ПМЖ Испании
Постоянный вид на жительство в Испании (Residencia de larga duración) позволяет иностранцу жить и работать в стране бессрочно, без необходимости продлевать свой статус. Переезд в Испанию на ПМЖ доступен гражданам, которые:
- Законно и непрерывно прожили в Испании не менее 5 лет.
- Имеют стабильные доходы или трудовую деятельность.
- Не имели серьезных нарушений закона или миграционного режима.
- Могут подтвердить интеграцию в испанское общество (иногда запрашиваются базовые знания языка и культуры, особенно в отдельных автономиях).
Это основные требования к кандидатам на ПМЖ Испании. Если заявитель им не соответствует, но все равно хочет находиться на территории страны, он может попробовать оформить долгосрочный ВНЖ ЕС (Residencia de larga duración-UE). Он позволяет проживать и работать не только в Испании, но и в других странах ЕС.
Перед тем, как получить ПМЖ в Испании, нужно разобраться с тем, что считается «непрерывным пребыванием». Таковым считается период, когда заявитель отсутствовал в Испании не более 10 месяцев в сумме за 5 лет, либо не более 6 месяцев подряд. Долгие периоды пребывания за границей могут привести к обнулению стажа и необходимости начинать отсчет заново.
Необходимые документы для переезда в Испанию на ПМЖ:
- Паспорт и предыдущие карточки резидента.
- Документы, подтверждающие непрерывное проживание в течение 5 лет (empadronamiento, аренда, трудовые контракты и т. д.).
- Подтверждение доходов и занятости.
- Медицинская страховка (если не включены в систему здравоохранения).
- При необходимости — сертификат об отсутствии судимости.
После сбора всех этих документов их нужно подать заявление в Oficina de Extranjería по месту жительства и ожидать решения (может занять до 3-х месяцев). После одобрения нужно сдать биометрию и получить новую карточку (TIE).
Стоимость получения ПМЖ Испании:
|Статья
|Сумма
|Государственная пошлина
|от €21 до €80 (в зависимости от типа заявки)
|Медстраховка (при необходимости)
|от €400/год
|Переводы и нотариальные услуги
|€50–150
|Консультации юриста (по желанию)
|от €300–1000
Как получить гражданство Испании
Испанское гражданство предоставляет полные права гражданина Европейского союза, включая постоянное и безусловное право на проживание и работу в любой стране ЕС и участие в политической жизни страны нахождения.
Основные способы получения гражданства Испании:
|Основание
|Условия
|Срок проживания в Испании
|Примечания
|По натурализации (residencia)
|Постоянное легальное проживание
|10 лет
|Стандартный путь через натурализацию в Испании
|
Гражданство Испании через брак гражданином Испании
|Совместное проживание, брак зарегистрирован
|1 год
|Брак должен быть действующим, не фиктивным
|Гражданство Испании по рождению
|Родители/деды — испанцы
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Отсутствует
|Нужно доказать происхождение, возможна подача из-за рубежа
|Для граждан стран Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Португалии, Гвинеи
|Легальное проживание
|2 года
|Испания сохраняет культурные связи с этими странами
|Усыновление
|Ребенок усыновлен гражданами Испании
|Отсутствует
|Независимо от места рождения
|Особые заслуги (carta de naturaleza)
|Заслуги перед государство
|Отсутствует
|Присваивается в исключительном порядке по решению Совета министров
Самым частым способом является натурализация. Главная сложность заключается в том, что перед тем, как получить гражданство Испании нужно легально и непрерывно проживать в стране 10 лет, что достаточно много.
Основные требования к заявителю:
- Законное и непрерывное проживание в Испании в течение требуемого срока.
- Отсутствие судимостей в Испании и в стране происхождения.
- Уровень испанского языка не ниже A2 (для взрослых заявителей).
- Сдача двух тестов: CCSE (знание Конституции и культуры Испании) и DELE (языковой тест), если вы не из испаноязычной страны.
- Интеграция в общество (работа, учеба, семья, участие в местной жизни).
Срок официального рассмотрения заявлений — до 1 года, но на практике процедура может растянуться до 2–3 лет, особенно при загруженности офисов или необходимости дополнительных проверок.
Двойное гражданство в Испании недоступно для большинства стран (кроме вышеупомянутых — Латинская Америка, Андорра, Португалия, Филиппины и др.). В других случаях потребуется официальный отказ от прежнего гражданства в процессе натурализации.
Часто задаваемые вопросы об иммиграции в Испанию
Сколько денег нужно на переезд в Испанию?
Переезд в Испанию по оседлости потребует наличия от €3000 до €7000 на одного человека. Сюда входят оформление визы/ВНЖ, аренда жилья (депозит + первый месяц), медстраховка, базовая бытовая адаптация. При иммиграции по нелукукративной визе (без возможности работать), необходимо подтвердить доход от €2400 в месяц или наличие эквивалентной суммы на счету: минимум €28,800 на одного заявителя в год.
Можно ли жить в Испании без ВНЖ?
В Испании можно жить без ВНЖ, но не более 90 дней в течение 180 дней. Правило касается держателей шенгенской визы. Но долгосрочное проживание (работа, учеба, бизнес, воссоединение) в любом случае требует обязательного получения ВНЖ.
Что будет, если нелегально жить в Испании?
За нелегальное пребывание предусмотрены штрафы от €500 до €10,000 и депортация с запретом на въезд до 5 лет. При самом худшем развитии событий власти Испании могут наложить на нарушителя бессрочный запрет на любую возможность легального пребывания в стране.
Как продлить вид на жительство в Испании?
Для продления ВНЖ нужно соответствовать требованиям при его оформлении, и, если заявитель все еще подходит под критерии, он подает заявление на продление за 60 дней до окончания текущего ВНЖ, либо в течение 90 дней после (но с риском отказа).
К заявке нужно приложить:
- Подтверждение доходов и занятости.
- Медицинскую страховку (если требуется).
- Подтверждение проживания (empadronamiento).
- Отсутствие судимостей.
Рассмотрение заявления занимает до 3 месяцев. При одобрении выдается новая карточка резидента на 2 года.
Что дает ПМЖ в Испании?
ПМЖ (Residencia de larga duración) дает бессрочное право проживания и работы в Испании. Работать можно как на местного работодателя, так и в формате самозанятости без необходимости оформления отдельного разрешения.
ПМЖ не нужно продлевать каждые 1–2 года — как и ВНЖ и он является основой для дальнейшего получения гражданства.
Сколько нужно прожить в Испании, чтобы получить ПМЖ?
Для получения ПМЖ нужно непрерывно и легально проживать в Испании на основании ВНЖ минимум 5 лет. Допускаются кратковременные выезды, но не более 6 месяцев подряд и не более 10 месяцев в сумме за 5 лет (в отдельных случаях — до 12 месяцев). При этом, подавая заявку на ПМЖ, нужно подтвердить, что вы реально проживали в стране — это можно сделать, показав договоры аренды за прошедший период, регистрацию по месту пребывания, счета из банков, рабочие контракты и прочее.
Какие возможности дает гражданство Испании?
Получение испанского паспорта, в первую очередь, дает право свободно жить и работать в любой стране ЕС. Помимо стран Еврозоны, испанский паспорт признается в странах Латинской Америки и Португалии.
Можно ли получить паспорт Испании за инвестиции?
В Испании не существует прямой программы получения гражданства за инвестиции, но есть Golden Visa — ВНЖ Испании за инвестиции, которая дает право на проживание. Однако перед тем, как получить испанское гражданство, придется 10 лет легально и непрерывно проживать в стране, после чего пройти экзамены для получения гражданства.