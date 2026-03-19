Вилла Испания, город Кадис

Продажа😍
Ла-Рока-де-Сан-Диего
Отдельно стоящая вилла, новая постройка.
Продается за 2 700 000 евро
Внутренняя площадь - 436 м2
Террасы - 155 м2
Участок - 1000 м2
4 спальни
6 ванных комнат
Сауна, крытый бассейн, окно в цокольном этаже с видом на бассейн.
Панорамный вид, вид на море.
5 минут до порта Сотогранде
50 минут до аэропорта Малаги
Комплекс вилл La Roca de San Diego расположен всего в 5 километрах от Сотогранде. Коста-дель-Соль - это великолепный район на юге Испании с прекрасным климатом и более чем 300 солнечными днями в году.
Это райское место для тех, кто любит проводить время на пляже, совершать прогулки по горам, заниматься такими видами спорта, как поло и гольф... В Сотогранде также есть очаровательный порт, откуда открывается живописный вид на побережье и Африку.
Виллы расположены на склоне горы с видом на Средиземное море, Африку и Гибралтар. Они спроектированы таким образом, чтобы ваш дом казался уютным местом для жизни. Над их созданием работает всемирно известная техническая команда, состоящая из лучших профессионалов в этой области. Каждое помещение было обустроено таким образом, чтобы оно обладало наилучшими качествами и с оптимальным использованием каждого из выбранных материалов.
На первом этаже находится впечатляющая гостиная - столовая открытой планировки, которая выходит на современную и полностью оборудованную кухню. Эта зона светлая и просторная, благодаря большим окнам от пола до потолка, которые позволяют свету проникать в помещение. Гостиная плавно переходит на террасу и в частный сад, что создает идеальную обстановку для того, чтобы насладиться холодным пивом после дня, проведенного на поле для гольфа, или приготовить барбекю с семьей теплым летним вечером.
Второй этаж состоит из 4 спален и 4 ванных комнат, из многих из которых открывается панорамный вид на побережье. Во всех спальнях есть встроенные шкафы.
Во всем доме установлены электрические полы с подогревом, которые подпитываются от фотоэлектрических панелей, что является большой экономией.
Цокольный этаж дома состоит из крытого бассейна, сауны и туалета. Строительная компания предоставляет нам возможность настроить остальную часть открытого пространства таким образом, чтобы в нем было все, что вы пожелаете, например, тренажерный зал, кинотеатр, игровую комнату для ваших детей... Все зависит от вашей фантазии.
В подвале дома есть естественное освещение и вентиляция, так что это очень хороший вариант, чтобы по-настоящему использовать пространство для любых целей. Кроме того, в стоимость входит парковка на две машины.
Наши виллы построены всемирно известной технической командой, в состав которой входят лучшие специалисты отрасли. Каждое помещение было спроектировано таким образом, чтобы оно обладало наилучшими качествами и с оптимальным использованием каждого из выбранных материалов. В настоящее время мы ориентируемся на материалы, устойчивые к воздействию времени, роскошные удобства и, конечно же, использование возобновляемых источников энергии, чтобы использовать все лучшее, что есть на андалузской земле.
Население маркады https://maps.apple.com/?ll=36.316924,-5.260097&q=Ubicaci%C3%B3n%20 маркада&t=h