Вилла Испания, город Кадис

Ла-Рока-де-Сан-Диего

Отдельно стоящая вилла, новая постройка.

Продается за 2 700 000 евро

Внутренняя площадь - 436 м2

Террасы - 155 м2

Участок - 1000 м2

4 спальни

6 ванных комнат

Сауна, крытый бассейн, окно в цокольном этаже с видом на бассейн.

Панорамный вид, вид на море.

5 минут до порта Сотогранде

50 минут до аэропорта Малаги



Комплекс вилл La Roca de San Diego расположен всего в 5 километрах от Сотогранде. Коста-дель-Соль - это великолепный район на юге Испании с прекрасным климатом и более чем 300 солнечными днями в году.

Это райское место для тех, кто любит проводить время на пляже, совершать прогулки по горам, заниматься такими видами спорта, как поло и гольф... В Сотогранде также есть очаровательный порт, откуда открывается живописный вид на побережье и Африку.



Виллы расположены на склоне горы с видом на Средиземное море, Африку и Гибралтар. Они спроектированы таким образом, чтобы ваш дом казался уютным местом для жизни. Над их созданием работает всемирно известная техническая команда, состоящая из лучших профессионалов в этой области. Каждое помещение было обустроено таким образом, чтобы оно обладало наилучшими качествами и с оптимальным использованием каждого из выбранных материалов.



На первом этаже находится впечатляющая гостиная - столовая открытой планировки, которая выходит на современную и полностью оборудованную кухню. Эта зона светлая и просторная, благодаря большим окнам от пола до потолка, которые позволяют свету проникать в помещение. Гостиная плавно переходит на террасу и в частный сад, что создает идеальную обстановку для того, чтобы насладиться холодным пивом после дня, проведенного на поле для гольфа, или приготовить барбекю с семьей теплым летним вечером.



Второй этаж состоит из 4 спален и 4 ванных комнат, из многих из которых открывается панорамный вид на побережье. Во всех спальнях есть встроенные шкафы.

Во всем доме установлены электрические полы с подогревом, которые подпитываются от фотоэлектрических панелей, что является большой экономией.



Цокольный этаж дома состоит из крытого бассейна, сауны и туалета. Строительная компания предоставляет нам возможность настроить остальную часть открытого пространства таким образом, чтобы в нем было все, что вы пожелаете, например, тренажерный зал, кинотеатр, игровую комнату для ваших детей... Все зависит от вашей фантазии.

В подвале дома есть естественное освещение и вентиляция, так что это очень хороший вариант, чтобы по-настоящему использовать пространство для любых целей. Кроме того, в стоимость входит парковка на две машины.



Наши виллы построены всемирно известной технической командой, в состав которой входят лучшие специалисты отрасли. Каждое помещение было спроектировано таким образом, чтобы оно обладало наилучшими качествами и с оптимальным использованием каждого из выбранных материалов. В настоящее время мы ориентируемся на материалы, устойчивые к воздействию времени, роскошные удобства и, конечно же, использование возобновляемых источников энергии, чтобы использовать все лучшее, что есть на андалузской земле.



